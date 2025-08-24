Ramalakshmi Grab 3 Govt Jobs : అదో మారుమూల గ్రామం. సరైన రహదారీ లేని ప్రాంతం. ఆ యువతి తల్లిదండ్రులకు వ్యవసాయం గురించి తప్ప ఇంకేమీ తెలియదు. చిన్నప్పటి నుంచి వారి రెక్కల కష్టం చూసి పెరిగింది. వారిని ఉన్నత స్థాయిలో చూడాలనుకుంది. అందుకు చదువే తనకు మార్గం అనుకుంది. ఇందుకోసం స్పష్టమైన లక్ష్యాన్ని ఏర్పరచుకుంది. ఈ క్రమంలో ఆమెకు ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎదురయ్యాయి. అయినా చదువులో వెనకడుగు వేయలేదు. జీవితంలో ఉన్నత స్థాయికి చేరాలన్న లక్ష్యం ముందు అవన్నీ చిన్నవిగా కనిపించాయి.
అలా ఆ యువతి డిగ్రీ, ఆపై బీఈడీ పూర్తిచేసింది. ఈ క్రమంలో ఉపాధ్యాయ కొలువు కోసం డీఎస్సీ రాయగా అందులో అర్హత సాధించింది. కానీ కొన్ని అనివార్య కారణాల వల్ల ఆ ఉద్యోగాన్ని పొందలేకపోయింది. ఈ నేపథ్యంలో ఆమెకు వివాహం జరిగింది. వివాహనంతరం కూడా తన ప్రయత్నాన్ని ఆపలేదు. అలా వివిధ పరీక్షలు రాసి ఏకంగా మూడు ఉపాధ్యాయ, ఒక సివిల్ పోలీసు ఉద్యోగాలు సాధించింది. పట్టుదలతో కృషి చేస్తే విజయం సొంతమవుతుందని నిరూపించింది రామలక్ష్మి. అంతేకాక ఆ గ్రామంలో 20 ఏళ్ల తర్వాత ఉపాధ్యాయ కొలువును సాధించండం విశేషం. మరీ ఆమె విజయప్రస్థానాన్ని తెలుసుకోవాలంటే ఈ స్టోరీ చదవాల్సిందే.
AP Mega DSC 2025 : విజయనగరం జిల్లా మెంటాడ మండలంలోని కుంటినవలస గ్రామం రామలక్ష్మిది. ఆమె తల్లిదండ్రులు పెదిరెడ్ల అప్పారావు, బంగారమ్మ. వారికి సెంటు భూమి కూడా లేదు. దీంతో వ్యవసాయ కూలీపనులు చేసేవారు. తాము చదువుకోకపోయినా పిల్లలు మాత్రం బాగా చదువుకోవాలని వారు కోరుకున్నారు. వాళ్లు ఉన్నతంగా ఎదిగితే చూడాలని కష్టపడి రామలక్ష్మినీ ఆమె సోదరుడినీ చదివించారు. వాళ్ల ఆశయాలకు అనుగుణంగానే రామలక్ష్మి కష్టపడి చదివి, చిన్నతనం నుంచి అన్ని తరగతుల్లో ప్రతిభ చూపారు.
అలా రామలక్ష్మి డిగ్రీ, ఆపై బీఈడీ పూర్తిచేసి 2018లో ఎస్జీటీ ఉపాధ్యాయుల కొలువు కోసం డీఎస్సీ పరీక్ష రాశారు. అప్పట్లో 61వ ర్యాంకు సాధించారు. సర్టిఫికెట్స్ వెరిఫికేషన్ అనంతరం ప్రభుత్వం జీవో 63 విడుదలతో జాబ్ పొందలేకపోయారు. 2021లో మాదిరెడ్డి మోహన్తో వివాహం జరిగింది. అయినా ఆమె తన ప్రయత్నాన్ని ఆపలేదు. 2021-2023లో బీఈడీలో మేథ్స్, ఫిజిక్స్ పూర్తి చేశారు. 2025లో మెగాడీఎస్సీ రాశారు. ఈసారి మూడు విభాగాల్లో ఎస్జీటీ (జిల్లాలో 4వ ర్యాంకు), స్కూల్ అసిస్టెంట్ (మూడో ర్యాంకు), టీజీటీ (రెండో ర్యాంకు) కొలువులు సాధించారు. రామలక్ష్మి ఏపీ కానిస్టేబుల్ కొలువునీ దక్కించుకున్నారు.
ఇది తన కొన్నేళ్ల కలని రామలక్ష్మి తెలిపారు. మా నాన్న చదువుకోలేదని చెప్పారు. తామూ తనలా మిగిలిపోకూడదని ఆయన మమల్ని బాగా చదివించారని పేర్కొన్నారు. తనను ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయురాలిగా చూడాలన్నది నాన్న కోరికని వివరించారు. తమ గ్రామంలో 20 ఏళ్లుగా ఎవరూ గవర్నమెంట్ టీచర్గా కొలువు సాధించలేదని తెలియజేశారు. ఇప్పుడు తనకు ఒకేసారి ఇన్ని ఉద్యోగాలు రావడం ఆనందంగా ఉందని నాన్న కోరిక నెరవేర్చానని వెల్లడించారు. వీటిల్లో స్కూల్ అసిస్టెంట్ కొలువును ఎంచుకోవాలి అనుకుంటున్నట్లు రామలక్ష్మి చెప్పుకొచ్చారు.
