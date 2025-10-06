విజయనగరం ఉత్సవాలు ప్రారంభం - 500 మంది కళాకారులతో ర్యాలీ
తొలిరోజు 11 వేదికలపై అలరించిన విజయనగరం ఉత్సవాలు - ఆహుతులను కట్టిపడేసిన జానపద కళారూపాలు, యుద్ధ క్రీడలు
Vizianagaram Utsav 2025 : కళలకు పుట్టినిల్లు, కళాపోషణకు మెట్టినిల్లు విజయనగరం జిల్లా. ఇక్కడి ప్రతి ప్రాంతం చారిత్రక ప్రదేశమే. సంస్కృతికీ దర్పణమే. ఈ వైభవాన్ని గుర్తు చేస్తూ విజయనగరంలో ప్రతియేటా రెండు రోజులు ఉత్సవాలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా ఈ ఏడాది తొలిరోజే సంబరాలు అంబరాన్ని అంటాయి.
సుమారు 500 మంది కళాకారులతో ర్యాలీ : విజయనగరం జిల్లా ఘన చరిత్రను, సంస్కృతి సంప్రదాయలను చాటిచెప్పేలా ప్రతియేటా ఆనవాయితీగా రెండో రోజుల పాటు నిర్వహిస్తున్న విజయనగరం ఉత్సవాలను మంత్రులు అనిత, కొండపల్లి శ్రీనివాస్ ప్రారంభించారు. విజయనగరం పైడితల్లి ఆలయం వద్ద ఉత్సవాలకు శంఖం పూరించారు.
ఉత్సవాల ప్రారంభోత్సవానికి సూచికగా ఆలయం నుంచి కోట వరకు భారీ సాంస్కృతిక ర్యాలీ నిర్వహించారు. సుమారు 500 మంది కళాకారులతో ఈ ర్యాలీ సాగింది. కత్తిసాము, కర్రసాము, కోలాటం, థింసా నృత్యం, చెక్కభజన, పులివేషాలు, తప్పెటగుళ్ల ప్రదర్శనలు గ్రామీణ కళల వైభవాన్ని చాటాయి.
మొదటి రోజే 11 వేదికలపై : విజయనగరం ఉత్సవాలు తొలిరోజు 11 వేదికలపై అలరించాయి. నాదస్వరం, గాత్రం, వీణ, ఫ్లూట్, వయోలిన్, మృదంగంతోపాటు కూచిపూడి, భారత నాట్యం ప్రదర్శనల్లో కళాకారులు ప్రతిభను చాటారు. పౌరాణిక, సాంఘిక నాటక ప్రదర్శనలు, సాహితీ కార్యక్రమాలు, విద్యవైజ్ఞానిక ప్రదర్శన, క్రీడా పోటీలు, స్టాల్స్ ఏర్పాటు చేశారు. ఉద్యానశాఖ ఆధ్వర్యంలో చేపట్టిన ఫల-పుష్ఫ ప్రదర్శన ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. విజయనగరం ఉత్సవాల సందర్భంగా నిర్వహించిన సాహితీ వేదిక అందర్నీ కట్టిపడేస్తోంది. జానపద కళారూపాలు, యుద్ధ క్రీడలు ఆహుతులను అలరించాయి.
పైడితల్లి సిరిమానోత్సవం- మహిళల వేషధారణలో పురుషులు
పైడితల్లి అమ్మవారు ఉత్సవ వీధుల్లో సిరిమాను : ఉత్తరాంధ్ర కల్పవల్లి, విజయనగరం ప్రజల ఆరాధ్య దైవం శ్రీ పైడితల్లి అమ్మవారి సిరిమానోత్సవాన్ని ఘనంగా రేపు (మంగళవారం) నిర్వహించనున్నారు. ఈ ఉత్సవాల ప్రాముఖ్యత విషయానికి వస్తే సంప్రదాయబద్దంగా పాలధార, తెల్ల ఏనుగు, అంజలి రథం, బెస్తవారివల ముందు నడుస్తూ, భక్తుల జయజయద్వానాల మధ్య పైడితల్లి అమ్మవారు ఉత్సవ వీధుల్లో సిరిమాను రూపంలో ముమ్మారు ఊరేగి ప్రజలను ఆశీర్వదిస్తారు. అమ్మవారి ప్రతి రూపంగా సిరిమానుపై పైడితల్లి ఆలయ ప్రధాన పూజారి భక్తులకు దర్శనమిస్తారు.
250 ఏళ్ల నుంచి మొక్కులు : సిరిమానును గుర్తించిన తర్వాత తల్లికి చల్లదనం పేరుతో రెండు వారాల పాటు ఈ ఘటాల పూజలు నిర్వహిస్తారు. రోజుకో వీధి చొప్పున కదిలి వెళ్తుంటారు. రకరకాల పూవ్వులతో కుండలను ముస్తాబు చేసి, రంగులద్ది పసుపు, కుంకుమలు పూస్తారు. తర్వాత దాన్ని నెత్తిన పెట్టుకుంటారు. వారిని అమ్మవార్లుగా భావిస్తుంటారు.
మరోవైపు పురుషులంతా మహిళల్లా అలంకరించుకుని ఈ ఉత్సవాలకు సిద్దం అవుతారు. నృత్యాలు చేస్తూ ముందుకు కదులుతుంటారు. పైడితల్లి అమ్మవారిని శాంత పరిచేందుకు ఘటాలు సమర్పిస్తారు. పైడితల్లికి వేషధారణ అంటే ఎనలేని ఇష్టం అని స్థానికుల నమ్మకం. అందుకే భక్తులు అందరూ వివిధ రూపాల్లో సిద్ధమవుంటారని సిరిమాను ప్రస్తుత పూజారి బంటుపల్లి వెంకటరావు తెలిపారు. దాదాపు 250 సంవత్సరాల నుంచే, ఈ విధంగా మొక్కులు చెల్లిస్తున్నారని అన్నారు.
