విజయనగరం ఉగ్ర కుట్ర కేసు - దేశవ్యాప్తంగా 16 చోట్ల ఎన్‌ఐఏ సోదాలు

8 రాష్ట్రాల్లో 16 చోట్ల సోదాలు - నెల రోజుల  వ్యవధిలో ముగ్గురు కీలక నిందితులు అరెస్ట్​

author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 16, 2025 at 11:51 PM IST

2 Min Read
Vizianagaram Terror Conspiracy Case : విజయనగరం ఉగ్ర కుట్ర కేసులో ఎన్‌ఐఏ సోదాలను ముమ్మరం చేసింది. దేశవ్యాప్తంగా 8 రాష్ట్రాల్లో 16 చోట్ల సోదాలు నిర్వహించింది. ఆంధ్రప్రదేశ్‌, తెలంగాణ, తమిళనాడు, ఝార్ఖండ్‌, ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌, బిహార్‌, మహారాష్ట్ర, దిల్లీలో సోదాలు చేసింది. ఏపీ పోలీసుల సహకారంతో సోదాలు నిర్వహించిన ఎన్‌ఐఏ పలు డిజిటల్‌ పరికరాలు, డాక్యుమెంట్లు, నగదు, అనుమానాస్పద వస్తువులు స్వాధీనం చేసుకుంది. జులై నెలలో విజయనగరంలో సిరాజ్‌ ఉర్‌ రెహ్మాన్‌ను ఎన్‌ఐఏ అరెస్టు చేసిన విషయం తెలిసిందే. అతడి నుంచి ఐఈడీ తయారీ సామగ్రిని స్వాధీనం చేసుకుంది. కేంద్ర ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా కుట్ర పన్నినట్లు విచారణలో సిరాజ్‌ వెల్లడించాడు.

అతడికి సహకరిస్తున్న సమీర్‌ను ఎన్‌ఐఏ హైదరాబాద్‌లో అదుపులోకి తీసుకుంది. టెలిగ్రామ్‌, సిగ్నల్‌, ఫేస్‌బుక్‌, ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ ద్వారా యువతను రిక్రూట్‌ చేస్తున్నట్లు గుర్తించిన ఎన్‌ఐఏ ఉగ్రవేటలో మరో కీలక నిందితుడిని అరెస్టు చేసింది. నేపాల్‌ సరిహద్దు ద్వారా ఉగ్రవాదులకు ఆయుధాలు సరఫరా చేస్తున్న వ్యక్తికి సహకరించిన ఆరిఫ్‌ను అరెస్టు చేసింది. అతడు సౌదీ పారిపోతుండగా అదుపులోకి తీసుకుంది. నెల రోజుల వ్యవధిలో ముగ్గురు కీలక నిందితులను ఎన్‌ఐఏ అధికారులు అరెస్టు చేశారు.

పాకిస్థాన్‌తో ఉగ్ర లింకులు - పోలీసుల కస్టడీకి నూర్‌ మహమ్మద్‌

కొద్దిరోజుల క్రితమే రాష్ట్రంలో మరోసారి ఉగ్ర కదలికలు వెలుగు చూసిన విషయం తెలిసిందే. పాకిస్థాన్‌ ఉగ్రవాద సంస్థలతో ఫోన్​లో చాటింగ్ చేస్తున్న శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా ధర్మవరానికి చెందిన నూర్ మహమ్మద్​ అనే యువకుడిపై పలు సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు అతడిని అదుపులోకి తీసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. నూర్ మహమ్మద్​ పాకిస్థాన్​లోని ఉగ్రవాద సంస్థలతో నిత్యం టచ్‌లో ఉండటమే కాకుండా సుమారు 30 వరకు తీవ్రవాద గ్రూపుల్లో సభ్యుడిగా ఉన్నట్లుగా పోలీసులు గుర్తించారు. ఏయే విషయాలపై అతడు చాటింగ్ చేశాడనే విషయాలను పోలీసులు విచారణ జరిపారు.

గతంలో.. నూర్ మహమ్మద్ ఇంటి పరిసరాల్లో రెక్కీ : స్థానికుల ఇచ్చిన సమాచారంతో కొద్దిరోజులుగా నిఘా పెట్టిన ధర్మవరం పోలీసులు నిందితుడు నూర్ మహమ్మద్ ఇంటి పరిసరాల్లో రెక్కీ నిర్వహించారు. అనంతరం ధర్మవరం డీఎస్పీ నర్సింగప్ప ఆధ్వర్యంలో పోలీసుల బృందం లోనికోట కాలనీలోని నూర్ మహమ్మద్ ఇంటికి వెళ్లి సోదాలు చేశారు. నిందితుడి ఇంట్లో కొన్ని సిమ్ కార్డులు, ఉగ్రవాదాన్ని ప్రేరేపించే పుస్తకాలు స్వాధీనం చేసుకున్న పోలీసులు వాటిని విశ్లేషించారు. సిమ్ కార్డులు ఎక్కడ కొనుగోలు చేశాడు? ఎలా వినియోగిస్తున్నాడు? ప్రతి సిమ్ కార్డుతో ఎన్ని వాట్సాప్ గ్రూపుల్లో సభ్యుడిగా ఉన్నాడు? ఏయే విషయాలపై చాటింగ్ చేశాడనే విషయాలను పరిశీలించారు. ఫోన్ కాల్స్​కు సంబంధించిన సమాచారాన్ని ఆయా సిమ్ నెట్ వర్క్ సంస్థల నుంచి తీసుకోవడానికి అధికారికంగా ఆయా సంస్థలకు మెయిల్స్ పెట్టి పలు అంశాల గురించి ఆరా తీశారు.

పాకిస్థాన్‌ ఉగ్ర సంస్థలతో టచ్​ - ధర్మవరంలో యువకుడు అరెస్ట్

