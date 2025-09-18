ETV Bharat / state

ప్రతి అడుగూ గుంతే - చెరువులుగా మారిన గ్రామీణ రహదారులు

శృంగవరపుకోట నియోజకవర్గంలో రహదారులు ఛిద్రం - క్వారీ లారీల రాకపోకలతో గోతులమయంగా దారులు

Vizianagaram Rural Roads Destroyed
Vizianagaram Rural Roads Destroyed (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 18, 2025 at 6:01 PM IST

2 Min Read
Vizianagaram Rural Roads Destroyed: అసలే గ్రామీణ రోడ్లు, వాటికి మరమ్మతులూ అంతంత మాత్రమే. నిత్యం మితిమీరిన లోడుతో లారీల రాకపోకలు. ఇంకేముంది అడుగుకో గుంత మడుగుకో చెరువులా తయారైంది. ప్రమాదాల అంచున వాహనదారులు సర్కస్‌ను తలపించేలా రాకపోకలు సాగిస్తున్నారు. విజయనగరం జిల్లా శృంగవరపుకోట నియోజకవర్గ పరిధిలోని రోడ్ల దుస్థితిపై ప్రత్యేక కథనం.

శృంగవరపుకోట నియోజకవర్గ పరిధిలోని వేపాడు సహా ఐదు మండలాల్లో రాతి క్వారీల తవ్వకాలు జరుగుతున్నాయి. వీటి నుంచి వచ్చిన ఉత్పత్తుల నుంచి కంకర, క్రషర్ వంటి వాటిని సిద్ధం చేసి, అమ్మకాలు కొనసాగిస్తున్నాయి యాజమాన్యాలు. ఇంతవరకు బాగానే ఉన్నా క్వారీ ప్రాంతాల పరిధిలోని రహదారులన్నీ ఛిద్రమయ్యాయి.

నిత్యం క్వారీల నుంచి మితిమీరిన లోడుతో లారీల రాకపోకల కారణంగా మార్గాలన్నీ గుంతలమయంగా తయరయ్యాయి. ఏ మార్గం చూసినా మోకాల్లోతు గోతులు, అడుగుకి ఒక గుంత ఏర్పడి, వాహనదారులు, ప్రజలు నరకయాతన పడుతున్నారు. ప్రస్తుత వర్షాకాలంలో ఆ మార్గాల్లో రాకపోకలు నిత్యం నరకమే. వర్షాకాలంలో మోకాల్లోతు గోతుల్లో రాకపోకలు సాగిస్తూ, పది గ్రామాల ప్రజలు అవస్థలు పడుతున్నారు.

శృంగవరపుకోట మండలంలో కొత్తూరు-కొండమల్లెపూడి, ఆలుగుబిల్లి-చామరాపల్లి రహదారులు ప్రయాణానికి ప్రాణ సంకటంగా మారాయి. జామి మండలంలో జామి-లక్ష్మీపురం రోడ్డు పరిస్థితి మరీ దారుణంగా మారింది. కొత్తవలస మండలంలో కొత్తవలస-విజయనగరం, కొత్తవలస-సబ్బవరం, కొత్తవలస-కె.కోటపాడు రహదారి అధ్వానంగా తయారైంది. జాకేరు-బొద్దం, సోంపురం-వల్లంపూడి, సోంపురం- ఆనందపురం, వీలుపర్తి-వావిలపాడు, వీలుపర్తి-కాడకొండ రహదారులు గోతుల మయంగా మారాయి. ఈ మార్గాల్లో ప్రయాణం నరకపాయంగా మారిందని, నిత్యం ప్రమాదాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయని స్థానికుల ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

వాహనదారులు, ప్రజలు నరకయాతన పడుతున్నా పట్టించుకునే వారే కరవయ్యారు. ప్రస్తుత వర్షాకాలంలో ఇబ్బందులు మరింత తీవ్రతరమయ్యాయి. ఇప్పటికే కురుస్తున్న వర్షాలకు గోతుల్లో వర్షపునీరు చేరి ప్రమాదాలకు నిలయంగా మారాయి. ఈ నేపథ్యంలో వాహనం ఎక్కడ అదుపు తప్పుతుందో, ఎలాంటి ప్రమాదం ముంచుకొస్తుందోనని వాహనాదారుల ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

"ఈ మార్గంలో క్వారీ లారీలు తిరుగుతుండటం వలన రోడ్డు బాగా పాడైపోయింది. ఈ రోడ్డుపై వెళ్లాలంటే చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాం. కనీసం బైక్​పై కూడా వెళ్లలేకపోతున్నాం. పడిపోతున్నాం. వర్షం పడితే ఈ రోడ్డు నుంచి రాలేని పరిస్థితి. దీనిపై ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలి". - స్థానికులు

ఏళ్ల తరబడి కనీసం గోతులు కూడా పూడ్చకపోవటం, క్వారీల కారణంగా రహదారులు ఛిద్రం కావటంతో ఈ మార్గాల్లో నిత్యం ప్రమాదాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో రోడ్లపై వెళ్లేటప్పుడు వాహనాలు గోతుల్లో ఇరుక్కుపోతున్నాయని వాహనదారులు చెబుతున్నారు. రోడ్ల సమస్యను పలుమార్లు అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లినా ఫలితం లేదని స్థానికులు వాపోతున్నారు. ప్రభుత్వం చొరవ తీసుకుని రహదారులకు కనీస మరమ్మతులైనా చేపట్టాలని ఆయా గ్రామాల ప్రజలు కోరుతున్నారు.

"ఈ రోడ్డుపై వెళ్లడం చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. స్కూల్​ పిల్లలను తీసుకుని వెళ్లాలన్నా, ఏదైనా అత్యవసరం అయి ఆసుపత్రికి వెళ్లాలన్నా అవ్వడం లేదు. అంబులెన్స్ కూడా రావడం లేదు. రోడ్డు మొత్తం అధ్వానంగా ఉంది. ఈరోడ్డుపై ప్రయాణించాలంటే వాహనం ఎక్కడ పడిపోతుందో అని బయపడాల్సి వస్తుంది. వాహనాలు కూడా పాడైపోతున్నాయి". - శ్యామ్, ఆటో డ్రైవర్

STONE QUARRIES IMPACT ON ROADSDAMAGED ROADS ANDHRA PRADESHLORRY OVERLOAD ROAD DAMAGEANDHRA PRADESH ROAD CONDITIONSVIZIANAGARAM RURAL ROADS DESTROYED

