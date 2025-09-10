విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్లో ఉక్కు మహిళ! - క్లిష్ట పరిస్థితుల్లోనూ హెచ్ఆర్ విభాగానికి బాధ్యతలు
విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో హెచ్ఆర్ విభాగానికి బాధ్యతలు వహించిన నల్లి భాను - ‘వింగ్స్ ఆఫ్ స్టీల్’ పేరుతో జెండర్ డైవర్సిటీ అవార్డు సాధించిన భాను
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 10, 2025 at 10:59 AM IST
Success Story Of Vizag Steel Plant HR Nalli Bhanu : విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ సంస్కరణల్లో భాగంగా కార్మికుల తొలగింపు, స్వచ్ఛంద పదవీ విరమణ(వీఆర్ఎస్)లతో క్లిష్ట పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. అలాంటి సమయంలో మానవ వనరుల విభాగానికి బాధ్యతలు నిర్వర్తించడం కత్తిమీద సామే. కానీ ఆ సవాళ్లను ఉక్కు సంకల్పంతో అధిగమిస్తున్నారు నల్లి భాను. ఆ సేవలకు ఇండియన్ స్టీల్ అసోసియేషన్(ఐఎస్ఏ) నుంచి ‘వింగ్స్ ఆఫ్ స్టీల్’ పేరుతో ఈ ఏడాది జెండర్ డైవర్సిటీ అవార్డును దిల్లీలో అందుకున్నారు భాను. ఆ ప్రయాణం ఆమె మాటల్లోనే.
మాది తూర్పుగోదావరి జిల్లా. నాన్న భాస్కరరావు నీటిపారుదల విభాగంలో చీఫ్ ఇంజినీరుగా చేసి రిటైరయ్యారు. మేం నలుగురు పిల్లలం. ‘ఏదైనా సొంతగా మనమే చేసుకోవాలి’ అని ప్రోత్సహించేవారు నాన్న. మా అమ్మకి పిల్లలు బాగా చదువుకోవడం, ఉద్యోగం చేయడం అంటే ఇష్టం. కాకినాడ జేఎన్టీయూలో ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజినీరింగ్ ఫైనల్ ఇయర్లో ఉండగానే స్టీల్ ప్లాంటులో ఉద్యోగానికి ఎంపికయ్యాను. మేనేజ్మెంట్ ట్రైనీ(టెక్నికల్)గా నా ప్రస్థానం మొదలైంది. ఏపీఐఐసీలో పనిచేసిన తాళ్లూరి జయబాబుతో వివాహమైంది. మాకు ఇద్దరు అబ్బాయిలు. స్టీలు ప్లాంటులో ఉద్యోగం చేస్తూనే ఎంబీఏ(మార్కెటింగ్), పాండిచ్చేరి విశ్వవిద్యాలయం నుంచి కంప్యూటర్ అప్లికేషన్స్లో మాస్టర్స్ పూర్తి చేశాను.
ఉద్యోగుల ప్రోత్సాహకాలకు ఒక ప్రోగ్రాం : విజయవంతంగా శిక్షణను పూర్తిచేశాక మేనేజ్మెంట్ సర్వీసెస్ విభాగానికి పంపారు. రెండు దఫాలుగా 20ఏళ్లపాటు అక్కడ పనిచేశాను. ఇండస్ట్రియల్ రిలేషన్స్(ఐఆర్)- అంటే యూనియన్లతో చర్చలు జరపడం, అందరినీ సమన్వయం చేసి ఒప్పించడంలో విజయవంతమయ్యేదాన్ని. ఉద్యోగులకు నెలవారీ ప్రోత్సాహకాలను ఆటోమేటిగ్గా గణన చేసేందుకు ఒక ప్రోగ్రాం తయారుచేశాను. దీనికి ఉద్యోగి తక్షణ గుర్తింపు(ఈఐఆర్ఎస్) కింద అవార్డు అందుకున్నాను. మానవ వనరుల ప్రణాళిక, ప్రోత్సాహకాలు, క్వాలిటీ సర్కిల్స్, వాల్యూ ఇంజినీరింగ్, ప్రొబేషన్ స్కీం వంటి పనుల్ని సమర్థంగా నిర్వహించాను. 2030 నాటికి ప్లాంటులో ఎగ్జిక్యూటివ్, నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ విభాగాల్లో ఎంత మానవ వనరులుండాలి, నియామక ప్రణాళిక ఎలా ఉండాలనే అంశాలపైన అధ్యయనం చేశాను.
ఉద్యోగుల రిటైర్మెంట్ వయసుపై సూచనలు : ఫిట్నెస్ను దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రస్తుత ఉద్యోగుల రిటైర్మెంట్ వయసు ఎంత ఉండాలి, ఏ వయసువారిని ఉద్యోగాల్లోకి తీసుకోవాలి లాంటి విషయాలపైనా సూచనలు చేశాను. రాష్ట్రీయ ఇస్పాత్ నిగమ్ లిమిటెడ్(విశాఖ స్టీల్ ప్లాంటు)లో ప్రవేశపెట్టిన ‘క్వాలిటీ సర్కిల్స్’ వల్ల ఎంత ఉపయోగం జరిగింది? ఏ స్థాయికి మారింది? అనే అంశాలపైన దక్షిణ కొరియాలోని చాంగ్వాన్ నగరంలో జరిగిన ఇంటర్నేషనల్ కన్వెన్షన్ ఆన్ క్వాలిటీ కంట్రోల్ సర్కిల్స్(ఐసీక్యూసీసీ) సదస్సులో పేపర్ ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చాను. అంతకముందు ఫిలిప్పైన్స్లోని మనీలాలో క్వాలిటీ సర్కిల్స్పై జరిగిన సదస్సులోనూ పాల్గొన్నాను. ఇలా క్వాలిటీ సర్కిల్స్పై పత్రాలు సమర్పించి కంపెనీకి అనేక అవార్డులు తెచ్చాను.
స్టీల్ ప్లాంటులో రెండో హెచ్వోడీ : ట్రైనింగ్ డిపార్ట్మెంట్ హెచ్వోడీగా, ఉక్కు గెస్ట్హౌస్ నిర్వహణ లాంటి భిన్నమైన విధుల్నీ నిర్వహించా. ప్రస్తుతం హెచ్ఆర్ జీఎంగా పనిచేస్తున్నా. కార్మికుల సమస్యల్ని ఓపిగ్గా వింటే ఎలాంటి పరిస్థితి అయినా సాధారణ స్థితికి వస్తుంది. వాళ్లు చెప్పేది విని, వాదనలకు దిగకుండా సహనంతో సమస్య పరిష్కారంపై చర్చించాలి. స్టీల్ ప్లాంటులో పనిచేసిన మహిళల్లో బహుశా నేను రెండో హెచ్వోడీ అనుకుంటా. నేటి తరం అమ్మాయిలు ఎక్కువ, తక్కువ అంటూ ఈగోలకు వెళ్లకుండా పని ప్రదేశంలో సమన్వయంతో ముందుకెళితే విజయం సాధించొచ్చు. ప్రణాళికగా ముందుకెళ్లడం, కొత్త విషయాలపై అవగాహన పెంచుకోవడం, ఎవరితో ఎలా మాట్లాడి సమస్య పరిష్కరించాలో తెలిస్తే ఎలాంటి రంగమైనా నాయకత్వ స్థానంలో రాణించగలరు.
వారి చదువుకు తోడ్పాటు : ఆడపిల్లకు చదువు ఎంత ముఖ్యమో నాకు తెలుసు. అందుకే నా దృష్టికి వచ్చిన వారి చదువుకు తోడ్పాటు అందిస్తా. ఫోరం ఆఫ్ విమెన్ ఇన్ పబ్లిక్ సెక్టార్(డబ్ల్యూఐపీఎస్)కు ఎక్కువ కాలం నాయకత్వ బాధ్యతలు చేపట్టా. దీని ద్వారా కొందరు అమ్మాయిల చదువుకునేలా చూశాను. రెవెన్యూ, వైద్యం, క్రీడలు వంటి ప్రభుత్వ శాఖల్లో వాళ్లు కొలువులు సాధించారు.
