వివేకా హత్య కేసు దర్యాప్తు కొనసాగించేందుకు సిద్ధం - సుప్రీంకోర్టుకు తెలిపిన సీబీఐ
వైఎస్ వివేకా హత్య కేసుపై సుప్రీంకోర్టులో విచారణ - సీబీఐ దర్యాప్తు విషయంలో ట్రయల్ కోర్టులో తాజాగా పిటిషన్ వేయాలని సూచన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 16, 2025 at 7:18 PM IST
VIVEKANANDA REDDY MURDER CASE: వైఎస్ వివేకా హత్య కేసులో సీబీఐ తదుపరి దర్యాప్తు వ్యవహారం మళ్లీ ట్రయల్ కోర్టుకు చేరింది. దర్యాప్తు కొనసాగించాలా వద్దా అనే నిర్ణయాన్ని సుప్రీంకోర్టు కింది కోర్టుకే వదిలేసింది. ఈ మేరకు పిటిషన్ వేసేందుకు సునీతకు అవకాశం ఇచ్చిన సర్వోన్నత న్యయస్థానం 8 వారాల్లోగా నిర్ణయం తీసుకోవాలని ట్రయల్ కోర్టుకు గడువు నిర్దేశించింది.
మాజీ మంత్రి వివేకా హత్య కేసులో అవినాష్రెడ్డి సహా పలువురు నిందితుల బెయిళ్లు రద్దు చేయాలంటూ వివేకా కుమార్తె సునీత, సీబీఐ వేర్వేరుగా దాఖలు చేసిన పిటిషన్లపై సుప్రీంకోర్టు మరోసారి విచారణ జరిపింది. వివేకా కేసులో విచారణ పూర్తైందని గతంలో సుప్రీంకోర్టుకు తెలిపిన సీబీఐ ఇంకా దర్యాప్తు చేయాలని పిటిషనర్ కోరుతున్నందున కోర్టు తగిన ఆదేశాలు ఇస్తే కొనసాగించేందుకు సిద్ధంగా ఉందని సీబీఐ స్పష్టం చేసింది. ఈ మేరకు సీబీఐ అభిప్రాయాన్ని అదనపు సొలిసిటర్ జనరల్ ఎస్వీ రాజు సుప్రీంకోర్టుకు తెలిపారు.
మరోవైపు వివేకా హత్య కేసులో నాటకీయ పరిణామాలు, తదనంతరం విచారణ సాగిన తీరును సునీత తరపు న్యాయవాది సిద్దార్థ లూథ్రూ కోర్టుకు వివరించారు. వివేకా గుండెపోటుతో మరణించినట్లు ఆయన వద్ద చాలాకాలం పాటు పీఐగా పని చేసిన ఎం.వి. కృష్ణారెడ్డి మొదట చెప్పారని లూథ్రా వివరించారు. ఆ తర్వాత హత్య జరిగినట్లు చెప్పారని పేర్కొన్నారు. అప్పుడు ప్రభుత్వం సిట్ ఏర్పాటు చేసిందని, ఆ తర్వాత 90 రోజుల్లో ప్రభుత్వం మారిపోయిందని వివరించారు.
ఐతే వివేకా హత్యపై సీబీఐ దర్యాప్తు కొనసాగించే విషయంలో ట్రయల్ కోర్టులో తాజాగా మరో పిటిషన్ దాఖలు చేయాలని పిటిషనర్ సునీతకు సుప్రీంకోర్టు సూచించింది. రెండు వారాల్లో పిటిషన్ దాఖలు చేసేందుకు అనుమతి ఇచ్చింది. పిటిషన్ వేసిన 8 వారాల్లో మెరిట్స్ ఆధారంగా నిర్ణయం తీసుకోవాలని ట్రయల్ కోర్టుకు సుప్రీంకోర్టు గడువు నిర్దేశించింది. ట్రయల్ కోర్టు నిర్ణయం వెలువడేదాకా అన్ని బెయిల్ రద్దు పిటిషన్లపై విచారణను సుప్రీం ధర్మాసనం వాయిదా వేసింది.
ఈ పరిణామాలతో వివేకానందరెడ్డి హత్యకేసు దర్యాప్తు కొత్త దశలోకి ప్రవేశించగా, సీబీఐ మరింతగా ముందుకు సాగేందుకు అవకాశం లభించింది.
వివేకా కేసులో అవినాశ్ రెడ్డే మాస్టర్ మైండ్ - సునీత దంపతులపై కేసులను క్వాష్ చేసిన సుప్రీంకోర్టు
వివేకా హత్య కేసు దర్యాప్తు పూర్తయింది - సుప్రీంకోర్టుకు తెలిపిన సీబీఐ