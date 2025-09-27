సరకుల్లో నాణ్యత లేకపోతే ఇట్టే పట్టేస్తుంది - తిరుమలలో ఇక ఏఐ గ్రేడింగ్
శ్రీవారి అన్నప్రసాదాలు, లడ్డూల నాణ్యత పెంపులో భాగంగా ‘విజన్ బేస్డ్ సార్టింగ్ యంత్రాలు' - చూసీచూడనట్లు అనుమతించడం వంటి ఘటనలకు చెక్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 27, 2025 at 2:46 PM IST
Vision Based Sorting Machine for Srivari Prasadam in TTD : శ్రీవారి అన్నప్రసాదాలు, లడ్డూల నాణ్యత పెంపులో భాగంగా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం కొనుగోలు చేస్తున్న నిత్యావసర సరకుల్లో నాణ్యత 100 శాతం ఉండేలా చూసేందుకు టీటీడీ ‘విజన్ బేస్డ్ సార్టింగ్ యంత్రాలను’ అందుబాటులోకి తెచ్చారు. టీటీడీ వివిధ సంస్థల నుంచి బియ్యం, పప్పుదినుసులు, జీడిపప్పు, యాలకులు, లవంగాలు వంటివి కొనుగోలు చేస్తుంది. ముందుగా వీటి నాణ్యతను తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ల్యాబ్లో పరిశీలించి అనుమతిస్తున్నా తప్పిదాలు చోటు చేసుకోవడం, చూసీచూడనట్లు అనుమతించడం వంటి ఘటనలు గత ప్రభుత్వంలో కొనసాగాయి. అందుకే టీటీడీ మరిన్ని చర్యలు చేపట్టింది.
టీవీఎస్ సంస్థ రూ.40 లక్షలు వెచ్చించి రెండు అధునాతన యంత్రాలను అందించడంతో వాటిని శ్రీవారి ఆలయం వెనుక ఉన్న ఉగ్రాణంలో ఏర్పాటు చేశారు. ముందుగా నిత్యావసర సరకులు, పప్పు దినుసులను ఈ యంత్రంలోకి వేయగానే ఏఐ సాంకేతిక పరిజ్ఞానం సాయంతో వాటిని గ్రేడింగ్ చేస్తుంది. ఉదాహరణకు బియ్యంలో రాళ్లు ఉన్నా, జీడిపప్పులో నాణ్యత లేకపోయినా గుర్తిస్తుంది. అదేవిధంగా పప్పుదినుసుల్లో కల్తీని గుర్తించి ఇట్టే పట్టేస్తుందని అధికారులు చెబుతున్నారు. దీంతో పూర్తిస్థాయిలో వందశాతం నాణ్యత ఉన్న పప్పుదినుసులు, బియ్యం మాత్రమే ఆలయ పోటుకు వెళ్తాయి. వాటితో తయారుచేసే అన్నప్రసాదాలు, లడ్డూలనే స్వామివారికి నైవేద్యంగా నివేదిస్తారు. శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలకు హాజరైన సీఎం చంద్రబాబు ఈ యంత్రాలను ప్రారంభించారు.
తిరుమలలో ఏఐ సేవలు - దేశంలోనే తొలి ఏఐ ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ ఏర్పాటు
తిరుమలకొచ్చే ప్రతిఒక్కరి కదలికలను కృత్రిమ మేధ (ఏఐ) సాంకేతికత సాయంతో సెకన్ల వ్యవధిలోనే పసిగట్టాలని ముఖ్యంగా మద్యం, గంజాయి తదితరాలను అలిపిరి పాదాల చెంతనే కట్టడి చేయాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు టీటీడీ అధికారులను ఆదేశించారు. దీనికోసం స్కానర్లు, తనిఖీ వ్యవస్థలను మరింత పటిష్ఠం చేయాలని, ఏఐ నిఘా ఉందనే భయంతో అందరూ సత్ప్రవర్తనతో నడుచుకొనేలా చూడాలని పేర్కొన్నారు. ఇది తన విజన్ అని దీన్ని అమలు చేసేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. తిరుమల పర్యటనలో రెండో రోజైన గురువారం వైకుంఠం-1లో ఎన్ఆర్ఐల దాతృత్వంతో దేశంలోనే తొలిసారి ఏర్పాటు చేసిన ఏఐ ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ (ఐసీసీసీ)ను మంత్రి లోకేశ్తో కలిసి సీఎం ప్రారంభించారు.
ప్రస్తుతం ప్రతి భక్తుడూ ఒక సెకను చొప్పున గంటకు 4,500 మంది వరకు శ్రీవారిని దర్శించుకుంటున్నారని.. అదనపు ఈవో వెంకయ్య చౌదరి సూచనలతో ఒక్కొక్కరికీ 20 సెకన్ల పాటు దర్శనం కల్పించేలా 3డీ మోడల్ను రూపొందిస్తున్నామని ఎన్ఆర్ఐ బృందానికి చెందిన జయప్రసాద్ సీఎంకు వివరించారు. ఐసీసీసీ స్టోరేజ్ సామర్థ్యం 4 టెరాబైట్లు అని, 45 రోజుల పాటు ఫీడ్ను భద్రపర్చవచ్చని వివరించారు. ఐసీసీసీ తన డ్రీమ్ ప్రాజెక్టుగా మంత్రి లోకేశ్ అభివర్ణించారు. ఈ సందర్భంగా ఎన్ఆర్ఐ బృందానికి సీఎం పలు ప్రశ్నలు వేసి వివరాలు తెలుసుకున్నారు. సేవలను మరింత విస్తృతం చేసేందుకు పలు సూచనలు చేశారు. ఈ తరహా ఏఐ ప్రాజెక్టులను అమరావతికి తీసుకొస్తామని మంత్రి లోకేశ్ సీఎంకు తెలిపారు.
