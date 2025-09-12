కత్తెరతో అద్భుతం - పుస్తకాల అంచులపై జీవం ఉట్టిపడే చిత్రాలు
September 12, 2025
Visakhapatnam Youth Turns Books into Portraits: పుస్తకంలో బొమ్మలు గీయడం సాధారణం. కానీ పుస్తకాన్నే ఒక బొమ్మగా మార్చడం వెరైటీ. ఈ వినూత్న కళను అలవోకగా చేసేస్తున్నాడు విశాఖపట్నానికి చెందిన ఎం. వంశీ. సాధారణంగా పుస్తకం చదవడానికి, రాయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. కానీ వంశీ చేతుల్లో ఆ పుస్తకమే ఒక అద్భుత కళాఖండంగా మారిపోతుంది.
డిగ్రీ చదువుతున్న వంశీకి డ్రాయింగ్, స్కెచింగ్ అంటే ఆసక్తి. కానీ రెండు సంవత్సరాల క్రితం ఒక కొత్త ఆలోచన తట్టింది. పుస్తకం లోపలి పేజీల్లోని సబ్జెక్టును దెబ్బతీయకుండా, కేవలం పుస్తక అంచుల్లోనే బొమ్మ చెక్కితే ఎలా ఉంటుందనే ఆలోచనతో ప్రయోగాలు మొదలుపెట్టాడు. ఈ ప్రయోగం ఇప్పుడు అతని ప్రత్యేకతగా మారింది.
ఫొటో నుంచి అంచు వరకు ప్రయాణం: వంశీ ముందుగా ఎవరైనా వ్యక్తి ఫొటోను తన ఫోన్లో బ్లాక్ అండ్ వైట్ షేడ్గా మార్చుకుంటాడు. ఆ ఫొటోలోని డార్క్ స్పాట్స్ను గైడ్గా తీసుకొని, పెన్సిల్ సహాయంతో పుస్తక అంచుపై ఆకారం వేస్తాడు. స్కేల్ ఉపయోగించి సరిగ్గా చూసుకున్న తరువాత, కత్తెరతో జాగ్రత్తగా కట్ చేస్తాడు. ఈ కట్స్ అన్నీ పేజీల అంచుల్లో మాత్రమే ఉండటంతో లోపలి పేజీల్లోని టెక్స్ట్ దెబ్బతినదు. ఒక ప్రత్యేక కోణంలో చూస్తే, ఆ అంచులపై ఒక అద్భుతమైన ఫొటో అచ్చుదిద్దినట్టుగా కనపడుతుంది.
రెండు సంవత్సరాల్లో 200 కళాఖండాలు: ఇప్పటికే వంశీ సుమారు 200 పుస్తకాలపై ఇలాంటి చిత్రాలు చెక్కాడు. వీటిలో సినీ ప్రముఖులు, కుటుంబ సభ్యులు, ఆధ్యాత్మిక వ్యక్తులు, స్నేహితులు ఇలా విభిన్న రకాల ఫొటోలు ఉన్నాయి. ప్రతి ఆర్ట్ వర్క్ ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది. పుస్తకం మందం, పేజీల నాణ్యత, కట్ చేసే పద్ధతి ఆధారంగా రూపం మారుతుంది. కానీ ఫలితం మాత్రం ఎప్పుడూ ఆశ్చర్యపరిచే విధంగానే ఉంటుంది.
మొదట హాబీగా మొదలైన ఈ ఆర్ట్, ఇప్పుడు వంశీకి ఓ అంకుర వ్యాపార ఆలోచనగా మారుతోంది. అతని స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులు అతని ప్రతిభకు మంత్ర ముగ్ధులవుతుంటే, బయటివారు చూసి ఆశ్చర్యపోతున్నారు. సాధారణంగా పుస్తకం చదవడానికి మాత్రమే అనుకుంటే, అది ఒక లైవ్ పోర్ట్రైట్గా మారడం వింతగానూ, ఆకర్షణీయంగానూ ఉంటుంది.
అంకుర సంస్థగా అభివృద్ధి చేస్తా:
“నేను ప్రస్తుతం డిగ్రీ చదువుతున్నాను. ఈ ఆర్ట్ను ఒక అంకుర సంస్థగా, ఒక ప్రొఫెషనల్ ప్రయాణంగా తీసుకెళ్లాలని అనుకుంటున్నాను. పుస్తకంపై ఇలాంటి ఫొటో చెక్కడం ఒక ఆవిష్కరణ. దీన్ని భవిష్యత్తులో పెద్ద స్థాయిలో అభివృద్ధి చేయాలని అనుకుంటున్నాను." -వంశీ
భవిష్యత్ అవకాశాలు: బుక్-ఎడ్జ్ ఆర్ట్ అనేది ప్రత్యేకమైన ఆర్ట్, ఇందులో అపారమైన అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఆర్ట్ కలెక్టర్స్, బహుమతులుగా ప్రత్యేకంగా ఇవ్వాలనుకునే వారు, లేదా వ్యక్తిగతంగా గుర్తుంచుకోవాలనుకునే వాళ్లు ఈ ఆర్ట్ చేయించుకునే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా పర్సనలైజ్డ్ గిఫ్ట్స్ డిమాండ్ పెరుగుతున్న ఈ రోజుల్లో, వంశీ ఆర్ట్ చాలా ప్రత్యేకతను సంతరించుకుంటోంది. వంశీ చేసిన వినూత్న ప్రయోగం పుస్తకాన్ని కేవలం జ్ఞాన సంపదగానే కాకుండా, ఒక భావోద్వేగ చిత్రంగా కూడా నిలబెడుతోంది. అతని ప్రతిభకు తగిన ప్రోత్సాహం లభిస్తే, విశాఖపట్నం యువకుడు వంశీ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందడం ఖాయం.
