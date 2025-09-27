ETV Bharat / state

‘వైబ్రెంట్‌’ విశాఖ - కొత్త పుంతలు తొక్కుతున్న పర్యాటకం

ఉల్లాసం జతగా సరికొత్తగా ఉత్సవాలు - ఆతిథ్య, పర్యాటక రంగాలపై ప్రత్యేక దృష్టి

Visakhapatnam Tourism Specialities
Visakhapatnam Tourism Specialities (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 27, 2025 at 11:31 AM IST

Visakhapatnam Tourism Specialities and Facilities to Tourists : హాప్‌ ఆన్‌ హాప్‌ ఆఫ్‌ డబుల్‌ డెక్కర్‌ బస్సులు, కైలాసగిరిపై అద్దాల వంతెన, రుషికొండ బ్లూఫ్లాగ్‌ బీచ్‌, సెంట్రల్‌ పార్క్‌లో మ్యూజికల్‌ ఫౌంటేన్‌, బీచ్‌ రోడ్డులో మెరైన్‌ యుద్ధ విమానాల ప్రదర్శన ఇవన్నీ పర్యాటకంగా విశాఖ నగరానికి మణిహారంగా ఉన్నాయి. గతంలో సందర్శనీయ ప్రదేశాలకు పరిమితమైన పర్యాటకులు నేడు ఉల్లాస, ఆహ్లాదకర పర్యాటకానికి ఇష్టపడుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆ తరహా కొత్త అందాలు, ఆనందాలతో కూడిన ‘వైబ్రెంట్‌’ విశాఖను పరిచయం చేయాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.

భూముల కేటాయించేలా : భవిష్యత్తులో విశాఖ కేంద్రంగా పర్యాటకాన్ని కొత్త పుంతలు తొక్కించనున్నారు. ఇందులో భాగంగా నగర శివారులో భారీ బడ్జెట్‌తో కొత్త స్టార్‌ హోటళ్లు రానున్నాయి. ఇప్పటికే మే ఫెయిర్, ఒబెరాయ్‌కు స్థలాలు కేటాయించారు. మరికొన్నింటికి కేటాయి స్తున్నారు. ప్రస్తుతం పర్యాటకశాఖ వద్ద 324 ఎకరాలుంటే అందులో 212 ఎకరాల్లో పీపీపీ ప్రాజెక్టులు నడుస్తున్నాయి. మిగిలిన భూములను కేటాయించేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నారు.

కొత్తగా : విశాఖకు స్థానికులే కాకుండా ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చే పర్యాటకులు అధికం. అక్టోబరు ఆరంభం నుంచి వారి సంఖ్య పెరగనుంది. పర్యాటకశాఖ ఆధ్వర్యంలో ప్రత్యేక కార్యక్రమాలకు ప్రణాళిక చేస్తే బ్రాండింగ్‌ మరింత పెరుగుతుంది. ఇటీవలి విశాఖ ఫుడ్‌ ఫెస్టివల్‌ ఆదరణ పొందింది. ఆ తరహా విభిన్న ఉత్సవాలు చేపడితే బాగుంటుందని ప్రజలు కోరుతున్నారు. ప్రధాన ఉత్సవాలకు కొనసాగింపుగా బుక్‌ ఫెస్టివల్, సంప్రదాయ ఫుడ్‌ ఫెస్టివల్, చిరుతిళ్ల సంత, గుడ్డుతో ప్రత్యేక వంటకాలు, పర్యాటక రోడ్డుషోలు, కళా ప్రదర్శనల నిర్వహణపై దృష్టి సారించాల్సి ఉంది.

ఇదీ సంగతి

2024లో జిల్లాకు వచ్చిన పర్యాటకులు : 2,04,88,259
2025లో జులై వరకు : 1,28,54,048

  • స్టార్​ హోటళ్లు : 24
  • వాటిల్లో గదులు : 2056
  • హోటళ్లు : 124
  • వాటిల్లో గదులు : 3626
  • ఏపీటీడీసీ హోటల్‌ : 1
  • అందులో గదులు : 41
  • టూర్‌ ఏజెన్సీలు : 42
  • టూర్‌ ఆపరేటర్లు : 100

వరుసగా ఇలా:

  • నవంబర్‌ : భీమిలి ఉత్సవం
  • డిసెంబరు : విశాఖ ఉత్సవం
  • జనవరి : అరకు ఉత్సవం

ఆతిథ్య, పర్యాటక రంగాలపై ప్రత్యేక దృష్టి : ఇతర రాష్ట్రాల వారి కోసం నగరంలో ఏపీటీడీసీ (ఏపీ పర్యాటకాభివృద్ధి సంస్థ) ఆధ్వర్యంలో హరితా రిసార్టు ఆరంభమైందని ఏపీటీడీసీ డీవీఎం జగదీష్ తెలిపారు. ఇతర రాష్ట్రాల పర్యాటకులను ఆకట్టుకునేలా దీన్ని బ్రాండింగ్‌ చేస్తున్నామన్నారు. ముఖ్యంగా ఒడిశా, పశ్చిమబెంగాల్‌ టూరిస్టులు వచ్చేలా ఏర్పాట్లు చేసినట్లు వివరించారు. వారికి ఆంధ్రా రుచులు, సంప్రదాయ వంటకాలను పరిచయం చేస్తూనే ఆయా రాష్ట్రాల వంటకాలు అందించనున్నట్లు వివరించారు.

వారాంతాలపై దృష్టిసారిస్తే నగరానికి వచ్చే పర్యాటకులు సందడిగా గడిపేందుకు ప్రత్యేక ఉల్లాస ప్రదేశాలు ఏర్పాటు చేస్తే బాగుంటుందని రెస్టారెంట్ల సంఘం సభ్యులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. వారాంతాల్లో సంగీత ఉత్సవాలు, కిడ్స్‌ ఫెస్ట్, తరచూ రోడ్డుషోలు వంటివి నిర్వహించాలని కోరతున్నారు. అన్ని హోటళ్ల వద్ద నగరాన్ని సందర్శించేలా ప్యాకేజీలు అందుబాటులో ఉంచాలని వివరిస్తున్నారు. దీంతో కొందరికి ఉపాధి కలుగుతుందని చెబుతున్నారు.

పర్యాటకానికి పారిశ్రామిక హోదాతో సరికొత్త శోభ - విరివిగా నిధులు

వినూత్నంగా వీకెండ్ - ‘కారవాన్‌’ పర్యాటకంపై యువత ఆసక్తి

