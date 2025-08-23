ETV Bharat / state

464 కిలోమీటర్లు - 6 వరుసలు - విశాఖపట్నం-రాయ్​పూర్​ గ్రీన్​ఫీల్డ్​ ఎక్స్​ప్రెస్​ వే - RAIPUR TO VISAKHAPATNAM EXPRESSWAY

ఏపీ, ఒడిశా, ఛత్తీస్‌గఢ్‌ మధ్య గ్రీన్‌ఫీల్డ్‌ రహదారిగా నిర్మాణం - త్వరలోనే అందుబాటులోకి

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 23, 2025

Six Lane Economic Corridor Between Visakhapatnam - Raipur : ఆంధ్రప్రదేశ్, ఒడిశా, ఛత్తీస్‌గడ్ రాష్ట్రాల మధ్య సౌకర్యవంతమైన రవాణా లక్ష్యంగా చేపట్టిన హరిత జాతీయ రహదారి నిర్మాణం చివరి దశకు చేరుకుంది. ఈ రహదారి విశాఖపట్నం-రాయ్‌పూర్ మధ్య ఆరు వరుసల ఎకనామిక్ కారిడార్, ఎక్స్‌ప్రెస్ హైవే ఎన్.హెచ్ 130 సీడీగా రూపుదిద్దుకుంటోంది.

దూరాభారాన్ని తగ్గించేందుకు ఎలాంటి అడ్డంకులు లేకుండా 20 వేల కోట్ల రూపాయల ఆసియా డెవలప్‌మెంట్ బ్యాంక్ నిధులతో కేంద్రం ఈ రహదారిని చేపట్టింది. దీనికి ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ శంకుస్థాపన చేయగా, వచ్చే ఏడాది ప్రారంభం కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో హరిత జాతీయ రహదారి నిర్మాణం ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి జరుగుతోంది, దీని నిర్మాణం తీరు, అంతర్గత మార్గాలు, రహదారి ప్రత్యేకతలు, ప్రారంభం అనంతరం చేకూరే ప్రయోజనాలను ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

గ్రీన్ ఫీల్డ్ హైవే అనకాపల్లి జిల్లా సబ్బవరం వద్ద కోల్​కతా-చెన్నై జాతీయ రహదారి నుంచి మొదలై విశాఖపట్నం, విజయనగరం, పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాల మీదుగా వెళ్తుంది. ఏపీలో 100 కిలోమీటర్లు నాలుగు ప్యాకేజీలుగా, ఒడిశాలో 241 కిలోమీటర్లు 11 ప్యాకేజీలుగా, ఛత్తీస్‌గడ్‌లో 123 కిలోమీటర్లు 3 ప్యాకేజీలుగా కలిపి మొత్తం 464 కిలోమీటర్లు 18 ప్యాకేజీలుగా పనులు చేస్తున్నారు.

నాలుగు ప్యాకేజీలుగా పనులు : ఉమ్మడి విజయనగరం జిల్లాలో 99.629 కిలోమీటర్ల రహదారి పనులను నాలుగు ప్యాకేజీలుగా చేపట్టారు. ప్యాకేజీ-1 కింద పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలోని పాచిపెంట మండలం ఆలూరు నుంచి మెంటాడ మండలం జక్కువ వరకు, ప్యాకేజీ-2లో జక్కువ నుంచి విజయనగరం జిల్లా గంట్యాడ మండలం కొర్లాం వరకు, ప్యాకేజీ-3లో కొర్లాం నుంచి కొత్తవలస మండలం కంటకాపల్లి వరకు, ప్యాకేజీ-4 కింద కంటకాపల్లి నుంచి అనకాపల్లి జిల్లా సబ్బవరం వరకు పనులు చేపట్టారు.

రహదారి పనుల్లో ప్యాకేజీ-3లో పూర్తిగా, ప్యాకేజీ-2లో కొన్ని మినహా పనులు పూర్తయ్యాయి. ప్రస్తుతం ప్యాకేజీ-1, ప్యాకేజీ-4లో వంతెన పనులు జరుగుతున్నాయి. ప్యాకేజీ-4లో నాలుగు కిలోమీటర్ల రహదారి పనులు మిగిలి ఉన్నాయి. అంతర్గత మార్గాలకు భూసేకరణలో కొత్తవలస మండలంలో కొంత భూమిపై కోర్టు వివాదం నెలకొంది. ఏపీలో 90శాతం పనులు పూర్తయ్యాయి. ప్యాకేజీ 2, 3, 4ల్లో భూసేకరణ సమస్యల కారణంగా 2.5కిలోమీటర్ల మేర పనులు నిలిచిపోయాయి. కోర్టు కేసులు ఉండటంతో భూసేకరణ పెండింగ్ లో ఉంది.

ఐదు చోట్ల అంతర్గత మార్గాలు : విశాఖపట్నం-రాయ్‌పూర్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ హైవే ఆరు వరుసలతో నిర్మిస్తున్నారు. సబ్బవరం వద్ద ఈ హైవే కోల్​కత్తా-చెన్నై హైవేలో కలిసేచోట టంప్రెట్ ఇంటర్ ఛెంజ్ నిర్మిస్తున్నారు. ఈ రహదారికి సర్వీస్ రోడ్లు ఉండవు. రాష్ట్ర పరిధిలో ఆరు చోట్ల మాత్రమే ఈ హైవేలోకి ప్రవేశించేందుకు, హైవే నుంచి బయటకు వచ్చేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. ఉమ్మడి విజయనగరం జిల్లా పరిధిలో ఐదు చోట్ల అంతర్గత మార్గాలు సిద్ధమయ్యాయి.

ఇందులో కొత్తవలస మండలంలో దత్తి, చిన్నిపాలెం, ఉత్తరాపల్లి మధ్య, జామి మండల కేంద్రం వద్ద, గంట్యాడ మండలంలోని కొర్లాం, కొండ తామరాపల్లి, బురుడు మధ్య, మెంటాడ మండల కేంద్రం, చిట్టయ్యవలస మధ్య, గజపతినగరం మండలంలోని కొనిస, పాచిపెంట మండలంలోని మాతుమూరు, సారాయివలస, గురివినాయుడు పేట మధ్య ఇంటర్ ఛేంజింగ్ మార్గాలకు అవకాశం కల్పించారు.

పెట్రోల్ బంకులు, హోటళ్లు, విశ్రాంత గదుల ఏర్పాట్లు : హరిత జాతీయ రహదారి మార్గంలో వంతెనలున్న ప్రాంతాల్లో విద్యుత్తు దీపాలు ఏర్పాటు చేశారు. అదేవిధంగా ప్రతి రెండు కిలోమీటర్ల దూరానికి ఒక చోట టెలిఫోన్ సదుపాయం కల్పించారు. వీటితో పాటు సౌరశక్తితో పనిచేసే సీసీ కెమెరాలూ అమర్చారు. రహదారి డివైడర్ పై పూల మొక్కలు నాటారు. అయితే టోల్ ప్లాజాలు ఉన్న ప్రాంతాల్లోనే రాష్ట్ర రహదారుల్లోకి వెళ్లేందుకు, జాతీయ రహదారిపైకి వచ్చేందుకు వీలు ఉంటుంది. వీటి వద్ద పెట్రోల్ బంకులు, హోటళ్లు, విశ్రాంత గదులు ఏర్పాటు చేస్తారు. కొత్తవలస మండలంలో గులివిందాడ వద్ద, పాచిపెంట మండలంలోని కొటికిపెంట, కేసలి మధ్య ప్రయాణికులు, వాహన చోదకులకు వసతులు కల్పిస్తారు. ఈ రెండు చోట్ల ప్రవేశాల వద్ద టోల్ ఫీజు వసూలు చేస్తారు. రహదారిపై ఎంత దూరం ప్రయాణిస్తే అంత దూరానికే రుసుం ఉంటుందని అధికారులు చెబుతున్నారు.

భూమిపై కోర్టు వివాదం : విశాఖపట్నం-రాయ్‌పూర్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ హైవేను ఈ ఏడాది అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చేందుకు నిర్ణయించినా, కొన్ని అడ్డంకులు నెలకొన్నాయి. ఒడిశా, ఛత్తీస్‌గడ్ రాష్ట్రాల్లోని కొన్ని ప్యాకేజీలు ఆలస్యంగా మొదలయ్యాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్ పరిధిలోని 4ప్యాకేజీ పనుల్లో ప్యాకేజీ-3లో పూర్తిగా, ప్యాకేజీ-2లో కొన్ని మినహా రహదారి పనులు పూర్తయ్యాయి. ప్రస్తుతం ప్యాకేజీ-1, ప్యాకేజీ-4లో వంతెన పనులు జరుగుతున్నాయి. ప్యాకేజీ-4లో నాలుగు కిలోమీటర్ల రహదారి పనులు మిగిలి ఉన్నాయి. అంతర్గత మార్గాలకు భూసేకరణలో కొత్తవలస మండలంలో కొంత భూమిపై కోర్టు వివాదం నెలకొంది.

జాతీయ రహదారి పనులు ఏపీలో 90శాతం పనులు పూర్తయ్యాయి. ప్యాకేజీ 2,3,4ల్లో భూసేకరణ సమస్యల కారణంగా 2.5కిలోమీటర్ల మేర పనులు నిలిచిపోయాయి. కోర్టు కేసులు ఉండటంతో భూసేకరణ పెండింగ్‌లో ఉంది. ఈ సమస్య కొలిక్కి వస్తే ఏపీ పరిధిలోని 100 కిలోమీటర్లు పూర్తిస్థాయిలో అందుబాటులోకి వస్తుంది. మొత్తం పనులన్నీ త్వరలోనే పూర్తై పూర్తిస్థాయిలో అందుబాటులోకి రానుంది. ఈ హైవే అందుబాటులోకి వస్తే, ఛత్తీస్‌గడ్, ఒడిశాలోని వివిధ ప్రాంతాలకు విశాఖపట్నం పోర్టు నుంచి సులువుగా కనెక్టివిటీ లభిస్తుంది.

