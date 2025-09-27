ETV Bharat / state

అద్దాల రైలు నుంచి అందాల లోకం వీక్షణం - ఆంధ్రా ఊటీ అదరహో

శృంగవరపుకోట టూ అరకు వయా 52 గుహలు - అడుగడుగునా ప్రకృతి అందాలతో పర్యాటకులకు కనులవిందు

Visakhapatnam to Araku valley Train Journey in Vistadome Glass Coach
Visakhapatnam to Araku valley Train Journey (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 27, 2025 at 3:45 PM IST

2 Min Read
Visakhapatnam to Araku valley Train Journey in Vistadome Glass Coach : ఊటీ ప్రతీ ఒక్కరి సందర్శక ప్రాంతాల లిస్ట్​లో మొదటి స్థానంలో ఉందంటే అతిశయోక్తి కానేకాదు. అంత ఆహ్లాదంగా ఉంటోంది అక్కడి వాతావరణం. ఎటుచూసినా పచ్చని చెట్లు, కాఫీ తోటల సుగంధాలు, మదిని కట్టిపడేసే ప్రకృతి సోయగాలు. జీవితంలో ఒక్కసారైనా ఊటీకి వెళ్లాలి అని అనుకునే వారెందరో ఉంటారు. అలాంటిది అచ్చంగా ఊటీలాంటి ప్రదేశం మన ఆంధ్రప్రదేశ్​ రాష్ట్రంలోని అరకు.

ఆంధ్రా ఊటీగా పేరొందిన అరకు సందర్శనతో పాటు అక్కడికి చేరుకునే ప్రయాణమూ పర్యాటకులకు మరచిపోలేని అనుభూతులను పంచుతుంది. విశాఖ-అరకు-కిరండూల్‌ రైలు మార్గంలో విజయనగరం జిల్లా శృంగవరపుకోట నుంచి సుమారు 60 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుందీ అరకు. అక్కడికి వెళ్లే వరకు అడుగడుగునా కనిపించే ప్రకృతి అందాలు పర్యాటకులను కట్టిపడేస్తాయి.

2.30 గంటలకు పైగా పట్టే ప్రయాణం మనలో ఎంతో ఉల్లాసాన్ని నింపుతుంది. జీవితంలోని కష్టాలను మైమరపిస్తుంది. ముఖ్యంగా చలికాలం, వర్షాకాలంలో అరకు టూర్​ పెట్టుకుంటే మహదానందమే అని చెప్పొచ్చు. 2017 ఏప్రిల్‌లో రాష్ట్రంలోనే మొదటిసారి అరకు పర్యాటకానికి ప్రత్యేక ఆకర్షణగా విస్టాడోమ్‌ (అద్దాల బోగీలు) లను రైల్వేశాఖ ఏర్పాటు చేసింది. అరకు వెళ్లే కిరండూల్‌ ప్యాసింజరుకు చివరన 3 బోగీలను అనుసంధానిస్తారు.

Araku valley Train Journey View
అరకు ప్రకృతి అందాలు (Eenadu)

ఆ మార్గంలో 52 గుహలు : శృంగవరపుకోట-అరకు మధ్య ఉన్న 52 గుహలు ప్రధాన ఆకర్షణలుగా నిలుస్తాయి. వీటి లోపలి నుంచి రైలు వెళ్తున్నప్పుడు అద్భుతమైన అనుభూతి కలుగుతుంది. కొండలు, లోయలు, జలపాతాలు, భారీ వృక్షాలు, ప్రకృతి అందాలు అదరహో అనిపిస్తాయి.

ఆ ప్రయాణం ఆశ్చర్యం కలిగిస్తుంది : అధునాతన సౌకర్యాలు విస్టాడోమ్‌ సొంతం. పూర్తి ఎయిర్‌ కండిషన్‌తో కూడిన బోగీల్లో ఒక్కోదాంట్లో 44 సీట్లు ఉంటాయి. ఇవి 360 డిగ్రీల్లో తిరుగుతాయి. బోగీ రెండు వైపులా, పైన భారీ అద్దాలు ఉంటాయి. ఏ సీట్లో కూర్చొని చూసినా ప్రకృతిని తనివి తీరా ఆస్వాదించవచ్చు. ప్రతీ కోచ్‌ వెనుకా భారీ అద్దం ఉంటుంది.

Vistadome Glass Coach
విస్టాడోమ్‌ అద్దాల బోగీ (Eenadu)

అరకుకు ఎలా వెళ్లాలంటే : విశాఖలో ఉదయం 6.50 గంటలకు రైలు బయలుదేరుతుంది. శృంగవరపుకోటకు 8.05కు, అరకుకు 10.55కు చేరుకుంటుంది. ఈ బోగీల్లో ప్రయాణించాలంటే విశాఖలో లేదా ఆన్‌లైన్లో టికెట్లు బుక్‌ చేసుకోవాలి. ఒక్కో టికెట్‌ ధర రూ.750. రైలు సాయంత్రం తిరుగు ప్రయాణంలో 4 గంటలకు అరకులో బయలుదేరుతుంది.

‘వైబ్రెంట్‌’ విశాఖ - కొత్త పుంతలు తొక్కుతున్న పర్యాటకం

మరోవైపు పర్యాటకులు అధికంగా సందర్శించే ప్రాంతాల్లో వసతుల కల్పనకు రాష్ట్ర పర్యాటకాభివృద్ధి సంస్థ (APTDC) ప్రాధాన్యమిస్తోంది. ఇతర రాష్ట్రాల్లో విజయవంతమైన ఉత్తమ విధానాల అమలుకు ఉపక్రమించింది. ఆ క్రమంలో అరకు, గండికోట, సూర్యలంకలో ప్రయోగాత్మకంగా మూడు టెంట్‌ సిటీలను అభివృద్ధి చేయనుంది. అరకులో ఏపీటీడీసీ ఆధ్వర్యంలో, మిగిలిన రెండుచోట్లా ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు భాగస్వామ్యంతో వీటి ఏర్పాటుకు టెండర్లు పిలవనున్నారు. తద్వారా 150 గదులు పర్యాటకులకు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. ఇందుకోసం రూ.50 కోట్లకుపైగా ఖర్చు చేయనున్న సంగతి తెలిసిందే.

పర్యాటకానికి పారిశ్రామిక హోదాతో సరికొత్త శోభ - విరివిగా నిధులు

