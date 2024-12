ETV Bharat / state

నిద్రలో ప‌ళ్ల సెట్ మింగేసిన విశాఖపట్నం వాసి - రిజిడ్ బ్రాంకోస్కొపీతో తీసిన కిమ్స్ వైద్యులు - SWALLOWING TEETH SET IN VIZAG

A Set of teeth Went into The Lungs : ప‌ళ్లు బాగా క‌దులుతున్న‌ప్పుడు దంత‌ వైద్యులు వాటిని తీసి, వాటి బ‌దులు కృత్రిమ దంతాలు అమ‌రుస్తారు. అలా అమ‌ర్చిన దంతాలు నిద్ర‌లో ఉండ‌గా ఊడిపోగా, వాటిని మింగేశారో వ్య‌క్తి! అవి వెళ్లి ఊపిరితిత్తుల్లో ఇరుక్కుపోవ‌డంతో తీవ్రంగా ఇబ్బందిప‌డ్డారు. ఏపీలోని విశాఖ‌ప‌ట్నంలో జరిగిన ఈ విష‌యం గురించి కిమ్స్ ఐకాన్ ఆస్ప‌త్రికి చెందిన క‌న్స‌ల్టెంట్ ఇంట‌ర్వెన్ష‌న‌ల్ ప‌ల్మ‌నాల‌జిస్ట్ డాక్ట‌ర్ సీహెచ్ భ‌ర‌త్ తెలిపారు.

విశాఖ‌ప‌ట్నానికి చెందిన 52 ఏళ్ల ఉద్యోగి సుమారు రెండు మూడేళ్ల క్రితం ప‌ళ్లు క‌ట్టించుకున్నారు. దంత వైద్యులు ఆయ‌న‌కు ఎప్ప‌టికీ అతుక్కునే ఉండే ప‌ళ్ల సెట్ అమ‌ర్చారు. అయితే, అవి కూడా అప్పుడ‌ప్పుడు ఊడే ప్ర‌మాదం ఉంటుంది. ఈయ‌న నిద్రలో ఉన్న‌ప్పుడు అలాగే అది ఊడిపోయింది. అప్పుడు ఆయ‌న తెలియ‌కుండానే దాన్ని మింగేయ‌డంతో అది నేరుగా ఊపిరితిత్తుల్లోకి వెళ్లిపోయింది.

ఊపిరితిత్తిలో కుడి వైపు పళ్ల సెట్ : కుడి ఊపిరితిత్తి మ‌ధ్య‌ భాగంలో ఇది ఇరుక్కుంది. అయితే అదే స‌మ‌యంలో ఎడ‌మ ఊపిరితిత్తి పూర్తిగా ప‌ని చేస్తుండ‌టం, కుడి ఊపిరితిత్తిలోనూ పైన‌, కింది భాగాలు ప‌నిచేయ‌డంతో శ్వాస సంబంధిత స‌మ‌స్య‌లు రాలేదు గానీ, లోప‌ల ఫారిన్ బాడీ ఉండ‌టంతో బాగా ద‌గ్గు వ‌చ్చింది. దీంతో రోగి కిమ్స్ ఐకాన్ ఆసుపత్రికి వెళ్లి చూపించుకున్నారు. ఇక్క‌డ ఆయ‌న‌కు ముందుగా ఎక్స్ రే, త‌ర్వాత సీటీ స్కాన్ చేసి చూస్తే కుడి వైపు ఊపిరితిత్తిలో ప‌ళ్ల సెట్ ఉంద‌ని తెలిపారు.

దాంతో ఆయ‌న‌కు జ‌న‌ర‌ల్ ఎన‌స్థీషియా ఇచ్చి, రిజిడ్ బ్రాంకోస్కొపీ అనే ప‌రిక‌రం సాయంతో అత్యంత జాగ్ర‌త్త‌గా దాన్ని బ‌య‌ట‌కు తీసినట్లు తెలిపారు. దానికి రెండువైపులా లోహ‌పు వ‌స్తువులు ఉండ‌డంతో వాటివ‌ల్ల ఊపిరితిత్తుల‌కు గానీ, శ్వాస నాళానికి గానీ ఏమైనా గాయం అవుతుందేమోన‌ని చాలా జాగ్ర‌త్త‌గా తీయాల్సి వ‌చ్చిందని వెద్యులు చెప్పారు. ఒక‌వేళ అలా గాయ‌మైతే అక్క‌డి నుంచి ర‌క్త‌స్రావం అయ్యే ప్ర‌మాదం ఉంటుంది. అయితే అదృష్ట‌వ‌శాత్తు దాదాపు నోటి వ‌ర‌కు వ‌చ్చిన త‌ర్వాతే చిన్న గాయం అయ్యింది. దాన్ని కూడా వెంట‌నే స‌రిచేయ‌డంతో ఎలాంటి ఇబ్బంది కాలేదని అన్నారు. పెద్ద ప‌రిమాణంలో ఉండి, వంపుతో ఉన్న‌, ప‌దునైన వ‌స్తువుల‌ను తీయ‌డానికి రిజిడ్ బ్రాంకోస్కొపీ బాగా ఉప‌యోగ‌ప‌డిందని సర్జరీ చేసిన డాక్టర్లు వెల్లడించారు.