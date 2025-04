ETV Bharat / state

పారిపోతున్నా వెంటాడి కాల్చారు - పహల్గాం ఘటనలో విశాఖ వాసి మృతి - VIZAG MAN DIES IN TERROR ATTACK

Published : April 23, 2025

Vizag Resident Dies in Terror Attack in Pahalgam: జమ్మూకశ్మీర్‌లోని పహల్గాంలో జరిగిన ఉగ్రదాడిలో విశాఖపట్నం వాసి, విశ్రాంత బ్యాంక్‌ ఉద్యోగి చంద్రమౌళి మృతి చెందారు. పారిపోతున్న ఆయన్ను వెంటాడి మరీ చంపినట్లు సమాచారం. చంపొద్దని వేడుకున్నా ఉగ్రమూకలు ఈ ఘాతుకానికి పాల్పడినట్లు తెలుస్తోంది. చంద్రమౌళి మృతదేహాన్ని సహచర టూరిస్ట్‌లు గుర్తించారు. సమాచారం తెలిసిన వెంటనే విశాఖపట్నం నుంచి కుటుంబసభ్యులు పహల్గాంకు బయల్దేరి వెళ్లారు. చంద్రమౌళి మృతదేహాన్ని ఎయిరిండియా విమానంలో విశాఖకు తరలిస్తున్నారు. మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు చంద్రమౌళి మృతదేహం విశాఖకు చేరుకోనుంది. Hyderabad Resident Dies in Terror Attack : కశ్మీర్‌లో జరిగిన ఉగ్రదాడిలో హైదరాబాద్‌కు చెందిన కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగి మృతి చెందారు. కోఠిలోని సబ్సిడరీ ఇంటెలిజెన్స్‌ బ్యూరో (ఎస్‌ఐబీ) కార్యాలయంలో సెక్షన్‌ అధికారిగా విధులు నిర్వహిస్తోన్న మనీశ్‌రంజన్‌ కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి కశ్మీర్‌ పర్యటనకు వెళ్లారు. భార్య, ఇద్దరు పిల్లల ముందే ఆయన్ని ఉగ్రవాదులు కాల్చిచంపినట్లుగా తెలుస్తోంది. కుటుంబ సభ్యులను మాత్రం వదిలిపెట్టి, ఆయన ఐడీ కార్డు చూసి మరీ కాల్పులు జరిపారని చెబుతున్నారు. బిహార్‌కు చెందిన మనీశ్‌ఉద్యోగ రీత్యా హైదరాబాద్‌లో ఉంటున్నారు. మినీ స్విట్జర్లాండ్‌గా పేరొందిన బైసరన్‌ ప్రాంతంలో ఉగ్రవాదులు జరిపిన కాల్పుల్లో 26 మంది చనిపోయారు.

