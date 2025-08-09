VISAKHAPATNAM RAILWAY ZONE UPDATE: విశాఖ కేంద్రంగా దక్షిణ కోస్తా రైల్వే జోన్ ఏర్పాటు ప్రక్రియ శరవేగంగా సాగుతోంది. కొత్త జోన్కు విభాగాధిపతుల నియామకాలను రైల్వే బోర్డు చేపట్టింది. ఇది పూర్తవగానే నెల రోజుల్లో దక్షిణ కోస్తా జోన్కు నోటిఫికేషన్ విడుదల కానున్నట్లు తెలుస్తోంది. డిసెంబర్ లేదా సంక్రాంతికి అపాయింటెడ్ డే ప్రకటించనున్నట్లు సమాచారం.
దక్షిణ మధ్య రైల్వే పునర్విభజన, విశాఖ కేంద్రంగా దక్షిణ కోస్తా జోన్ ఏర్పాటు ప్రక్రియ వేగవంతమైంది. కొత్త జోన్కు జూన్లో జీఎంగా సందీప్ మాథూర్ను నియమించిన రైల్వేబోర్డు ఇప్పుడు విభాగాధిపతుల నియామకంపై దృష్టి సారించింది. ప్రిన్సిపల్ చీఫ్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజినీర్గా ఏపీ శర్మను బుధవారం నియమించింది. కొద్దిరోజుల క్రితం ప్రిన్సిపల్ చీఫ్ మెకానికల్ ఇంజినీరింగ్గా అమిత్గుప్తాకు పోస్టింగ్ ఇచ్చింది. ఫైనాన్స్ విభాగాధిపతిగా తూర్పు కోస్తా జోన్లో పనిచేస్తున్న ఓ అధికారికి అదనపు బాధ్యతలు అప్పగించింది. ఇలా వరుస నియామకాలు చేస్తోంది. మిగతా విభాగాలకు సైతం కొద్దిరోజుల్లోనే పీహెచ్ఓడీలను నియమించనున్నట్లు సమాచారం.
పీహెచ్ఓడీల నియామకం పూర్తి కాగానే దక్షిణ మధ్య రైల్వే పునర్విభజన, దక్షిణ కోస్తా కొత్త జోన్ ఏర్పాటుపై నోటిఫికేషన్ రానుంది. ఇది ఆగస్టు నెలాఖరులోగా లేదా సెప్టెంబరు తొలి వారంలో వస్తుందని రైల్వే వర్గాల సమాచారం. నోటిఫికేషన్ వెలువడిన 3-4 నెలల్లో అపాయింట్మెంట్ డేను ప్రకటిస్తారని ఉన్నతాధికారి ఒకరు తెలిపారు. ఆ రోజు నుంచి దక్షిణ మధ్య, దక్షిణ కోస్తా జోన్ల కార్యకలాపాలు వేర్వేరుగా జరుగుతాయి. దక్షిణ కోస్తా అపాయింటెడ్ డే వచ్చే డిసెంబరులో లేదా జనవరిలో ఉండొచ్చని రైల్వే అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఆపరేషన్స్, భద్రత, విజిలెన్స్, ఆర్పీఎఫ్, సివిల్ ఇంజినీరింగ్, కన్స్ట్రక్షన్స్, సిగ్నల్-టెలికాం, పర్సనల్, కమర్షియల్, స్టోర్స్ విభాగాలకు పీహెచ్ఓడీలను నియమించాల్సి ఉంది.
దక్షిణ మధ్య రైల్వేలోని 3 డివిజన్లతో పాటు భువనేశ్వర్ కేంద్రంగా ఉన్న తూర్పు కోస్తా జోన్లో కొంతభాగంతో కలిపి విశాఖపట్నం కేంద్రంగా దక్షిణ కోస్తా జోన్ ఏర్పడనుంది. దక్షిణ మధ్య రైల్వేలో 6 డివిజన్లు మూడుకు పరిమితమవుతాయి. దక్షిణ మధ్య రైల్వేలో సికింద్రాబాద్, హైదరాబాద్, నాందెడ్ ఉంటాయి. దక్షిణ కోస్తాలో విశాఖపట్నం, విజయవాడ, గుంటూరు, గుంతకల్ ఉంటాయి. తూర్పు కోస్తాలో ఖుర్దారోడ్, సంబల్పూర్తో పాటు కొత్త డివిజన్ రాయగడ ఉంటాయి. రాయచూరు-వాడి సెక్షన్ ప్రస్తుతం గుంతకల్ డివిజన్ పరిధిలో ఉంది. సికింద్రాబాద్ డివిజన్కు బదిలీ చేస్తూ రైల్వేబోర్డు నిర్ణయం తీసుకుంది.
కర్ణాటక నుంచి సికింద్రాబాద్కు వచ్చే రైళ్లకు జోన్ ఇంటర్ఛేంజ్ పాయింట్లు రెండు నుంచి ఒకటికి తగ్గుతాయి. యడ్లాపూర్, యెమరాస్లోని థర్మల్ పాయింట్లకు బొగ్గురవాణా సులభం అవుతుంది. గుంటూరు డివిజనలో ఉన్న విష్ణుపురం-పగిడిపల్లి, విష్ణుపురం-జానపహాడ్ సెక్షన్లు సికింద్రాబాద్ డివిజన్కు బదిలీ అవుతుంది. సింగరేణి ప్రాంతం నుంచి విష్ణుపురం వరకు బొగ్గు రవాణా నిరంతరాయంగా జరుగుతుంది. కొండపల్లి-మోటుమర్రి సెక్షన్ సికింద్రాబాద్ నుంచి విజయవాడ డివిజన్కు బదిలీ అవుతుంది. కొండపల్లి నార్ల తాతారావు పవర్ప్లాంట్కు బొగ్గు రవాణా సాఫీగా సాగుతుంది.
