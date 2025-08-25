Traffic Issues in Visakha : ఆసియాలో వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న నగరాల్లో విశాఖపట్నం ఒకటి. అనకాపల్లి నుంచి భోగాపురం వరకు విస్తరించిన స్టీల్ సిటీని ట్రాఫిక్ కష్టాలు వెంటాడుతున్నాయి. పెరుగుతున్న జనాభాకనుగుణంగా వాహనాల వినియోగం కూడా పెరగడంతో నగరంలో ట్రాఫిక్ అతి పెద్ద సమస్యగా మారింది. అత్యవసరమని కారు లేదా బైక్తో రోడెక్కితే చాలు ట్రాఫిక్. అందులో ఇరుక్కున్నామంటే గంటల తరబడి నరకయాతన అనుభవించాల్సిందే.
ఎక్కడపడితే అక్కడ యూటర్న్లు, రాంగ్ రూట్లో వాహనాలు నడపడం, నిబంధనలకు పాటించకపోవడంతో ఇవి మరింత తీవ్రమవుతున్నాయి. ప్రధాన రోడ్లు సహా అనుసంధాన రహదారులు సైతం రద్దీగా ఉంటున్నాయి. దీనికి తోడూ రోడ్లపైనే వాహనాలు అడ్డదిడ్డంగా నిలిపేస్తుండటంతో ట్రాఫిక్ రద్దీ పెరిగిపోతోంది. కార్యాలయాలకు వెళ్లాలన్నా, అత్యవసర పనికి, విద్యార్థులు పాఠశాలు, కాలేజీలకు వెళ్లాలన్నా ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులను చవిచూస్తూ ముందుకు సాగాల్సి వస్తోంది.
Traffic Problems in AP : కీలక సమయాల్లో సగటున గంటన్నర సేపు వాహనాల రద్దీతో నిరీక్షణ తప్పడం లేదని నగరవాసులు చెబుతున్నారు. దీంతో నిత్యం రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడుతోందని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇప్పటికైనా పైవంతెనలు నిర్మించి ట్రాఫిక్ కష్టాలకు చెక్ పెట్టాలని కోరుతున్నారు. ఇప్పటికే అనుమతులు మంజూరైన ఫ్లైఓవర్ల పనులు ప్రారంభించాలని విశాఖవాసులు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.
ప్రధానంగా మద్దిలపాలెం, హనుమంతవాక, ఎండాడ, కొమ్మాది, మారిక వలస, గంభీరం, ప్రాంతాల్లో పైవంతెనలు నిర్మించాలని జాతీయ రహదారి సంస్థ, జీవీఎంసీలు ప్రతిపాదనలు చేశాయి. ఇప్పటికే హనుమంతవాక వద్ద పైవంతెనకు విశాఖ తూర్పు శాసనసభ్యుడు వెలగపూడి రామకృష్ణబాబు చొరవతో నిధులు కూడా కేటాయించారు. ఇది పూర్తయితే సింహాచలం, ఆరిలోవ నుంచి నగరానికి వచ్చే వారికి శ్రీకాకుళం, విజయనగరం నుంచి వచ్చే ప్రయాణికులకు ట్రాఫిక్ సమస్య తప్పుతుందని విశాఖ అపార్ట్మెంట్ అసోసియేషన్ సభ్యులు చెబుతున్నారు.
"విశాఖలో 20 లక్షల జనాభా ఉంది. అదేవిధంగా చుట్టుపక్కలా ప్రాంతాల నుంచి అవసరాల కోసం నగరానికి వస్తున్నారు. విశాఖలో ట్రాఫిక్ పెరిగిపోతోంది. ఆనందపురం నుంచి నగరానికి చేరుకోవాంటే గంట సమయం పడుతోంది. గంటల పాటు ట్రాఫిక్ నిరిక్షించాల్సి వస్తోంది. ఇప్పటికైనా అధికారులు త్వరితగతిన మంజూరైన ఫైఓవర్ల పనులు పూర్తి చేయాలని అదేవిధంగా పలుచోట్ల నూతన ఫ్లైఓవర్ల మంజూరు చేయాలని కోరుతున్నాం." - బీబీ గణేశ్, విశాఖ రెసిడెంట్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు
ఇప్పటికే అనకాపల్లి -ఆనందపురం జాతీయ రహదారి, విశాఖ- శ్రీకాకుళం జాతీయ రహదారి, విశాఖ భీమిలి బీచ్రోడ్, విశాఖ, సింహాచలం, పెందుర్తి, గోపాలపట్నం ప్రాంతాలను అనుసంధానం చేస్తూ నిర్మించిన బీఆర్టీఎస్ రోడ్డుపై పైవంతెనలు నిర్మిస్తే జాతీయ రహదారిపై ప్రయాణికులకు సౌకర్యంగా ఉంటుందని నగరవాసులు చెబుతున్నారు. విశాఖ డబుల్ డెక్కర్ మెట్రో నిర్మాణం జరిగే లోపు ప్రధానమైన కూడళ్లలో కొన్ని ఫ్లైఓవర్లు, అండర్పాస్ బ్రిడ్జిల నిర్మాణాలు పూర్తి చేయాలని కోరుతున్నారు. హనుమంతవాక వద్ద ఫ్లైఓవర్ పనులు ప్రారంభించి త్వరితగతిన పూర్తి చేస్తే వాహనదారులకు ట్రాఫిక్ నిరీక్షణలు తప్పి ప్రయాణం మరింత సౌకర్యంగా ఉంటుందని నగరవాసులు పేర్కొంటున్నారు.
