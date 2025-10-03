ETV Bharat / state

రాష్ట్ర అభివృద్ధికి అడ్డుపడుతూ వైఎస్సార్సీపీ సైకోయిజాన్ని ప్రదర్శిస్తోంది: ఎమ్మెల్యే గంటా శ్రీనివాసరావు

'విశాఖలో ప్రాజెక్టులను అడ్డుకునేందుకు వైఎస్సార్సీపీ కుట్రలు- అభివృద్ధిపరంగా అగ్రస్థానంలో నిలపడాన్ని జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు'

Visakhapatnam MLA Ganta Srinivasa Rao Fires on YSRCP
Visakhapatnam MLA Ganta Srinivasa Rao Fires on YSRCP (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 3, 2025 at 11:50 PM IST

Visakhapatnam MLA Ganta Srinivasa Rao Fires on YSRCP : అధికారంలో ఉన్న ఐదేళ్లు ఏపీని అధమ స్థానానికి దిగజార్చిన వైఎస్సార్సీపీ అధికారం కోల్పోయిన తర్వాత కూడా రాష్ట్ర అభివృద్ధికి అడ్డుపడుతూ సైకోయిజాన్ని ప్రదర్శిస్తోందని టీడీపీ ఎమ్మెల్యే గంటా శ్రీనివాసరావు విమర్శించారు. సీఎం చంద్రబాబు నాయకత్వంలోని కూటమి ప్రభుత్వం 15 నెలల్లో రూ.12 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు సాధించిందని తెలిపారు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌ను అభివృద్ధిపరంగా అగ్రస్థానంలో నిలపడాన్ని జీర్ణించుకోలేక ప్రతిష్ఠాత్మక ప్రాజెక్టులను అడ్డుకునేందుకు వైఎస్సార్సీపీ కుట్రలు చేస్తోందని వివరించారు. పెట్టుబడుల ఆకర్షణలో భాగంగా సీఎం చంద్రబాబు, ఐటీ శాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్‌ సింగపూర్ పర్యటనకు వెళ్లినప్పుడు ఏపీలో పెట్టుబడులు పెట్టవద్దంటూ మురళీకృష్ణ అనే వ్యక్తి ద్వారా సింగపూర్ ప్రభుత్వానికి ఈ మెయిల్స్ పంపారని గుర్తుచేశారు.

విశాఖలో టీసీఎస్ సంస్థకు ఎకరా 99 పైసలకే ఇచ్చారని వైఎస్సార్సీపీ బినామీలతో హైకోర్టులో కేసు వేయించి న్యాయస్థానంలో మొట్టికాయలు తిన్నారని ఎద్దేవా చేశారు. టీసీఎస్ భవనాలు పూర్తయ్యాయని, త్వరలోనే ప్రారంభం కానున్నాయని స్పష్టం చేశారు. చంద్రబాబు, లోకేశ్‌ కృషి వల్ల విశాఖకు వచ్చిన ఆసియాలో అతిపెద్ద గూగుల్ డేటా సెంటర్‌కు ఇప్పుడు మోకాలడ్డే ప్రయత్నాలు మొదలుపెట్టారన్నారు. వైఎస్సార్సీపీ అధికారంలో ఉండగా కీలక పదవిలో ఉన్న ఐఏఎస్ ఒకరు ఆనందపురం, భీమిలి, పద్మనాభం, పెందుర్తి పరిసర ప్రాంతాల్లో 300 ఎకరాలకు పైగా డి.పట్టా భూములకు అడ్వాన్సులు ఇచ్చి భారీ కుంభకోణానికి తెర తీశారన్నారు.

రైతుల నుంచి 200 ఎకరాల భూసేకరణ పూర్తి కావచ్చిన సమయంలో సదరు ఐఏఎస్‌కు బినామీగా ఉన్న వ్యక్తి రైతులకు తెలీకుండా వారి పేర్లతో కోర్టులో కేసు వేశారన్నారు. ఇందులో మరణించిన రైతు పేరు కూడా చేర్చడంతో వారి కుట్ర బహిర్గతమైందన్నారు. ప్రభుత్వ మార్కెట్ ధర ఎకరానికి రూ. 17 లక్షలు ఉన్నప్పటికీ, రైతుల అభ్యర్థన దృష్టిలో ఉంచుకుని ముఖ్యమంత్రి ఆ ధరను రూ.20 లక్షలకు పెంచారని వెల్లడించారు. ఈ మొత్తానికి రెండున్నర రెట్లు అంటే ఎకరానికి రూ.50 లక్షలు పరిహారంగా అందిస్తామన్నారు. రైతులకు అవుట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగాలు ఉపాధి కోసం షాపింగ్ కాంప్లెక్స్‌లో షాపులు, ఇళ్ల నిర్మాణానికి 3 సెంట్ల స్థలం ఇవ్వడానికి కూడా సీఎం అంగీకరించారని పేర్కొన్నారు. రూ.55 వేల కోట్ల వ్యయంతో ప్రతిపాదించిన గూగుల్ డేటా సెంటర్‌తో విశాఖపట్నం ఐటీ ముఖచిత్రమే మారిపోతుందన్నారు.

హైదరాబాద్‌లోని మాదాపూర్‌ మాదిరిగా తర్లువాడ పరిసరాలు శరవేగంగా అభివృద్ధి చెందుతాయన్నారు. వైఎస్సార్సీపీ నేతలు ఎన్ని కుట్రలు చేసినా, ఎన్ని అవాంతరాలు సృష్టించినా, ప్రజల ఆశీర్వాదంతో గూగుల్ డేటా సెంటర్ విశాఖలో ఏర్పాటు కావడం ఖాయమన్నారు. టీసీఎస్, కాగ్నిజెంట్, అదానీ డేటా సెంటర్, సత్వా, సిఫీ, యాక్సెంచర్ వంటి దిగ్గజ సంస్థలు ఇప్పటికే విశాఖలో కార్యకలాపాల కోసం రంగం సిద్ధం చేసుకున్నాయని అన్నారు.

వైఎస్సార్సీపీ నేత దౌర్జన్యం - ఆహారం త్వరగా ఇవ్వలేదని దాడి

ఐటీ సంస్థలకు విశాఖ గమ్యస్థానం కాబోతోందని వెల్లడించారు. పరిపాలన రాజధాని పేరుతో అయిదేళ్లు కబుర్లతో కాలక్షేపం చేసిన జగన్‌ రెడ్డి రుషికొండపై ఏడాదికి రూ.7 కోట్ల ఆదాయాన్ని తెచ్చే రిసార్ట్స్‌ను కూలగొట్టి రూ.450 కోట్ల ప్రజా ధనంతో ప్యాలెస్ కట్టడం తప్ప విశాఖకు ఏ ప్రాజెక్టును తేలేదని ఆయన ధ్వజమెత్తారు. విశాఖ అభివృద్ధికి అడుగడుగునా అడ్డు తగులుతున్న జగన్‌కు విశాఖలో అడుగు పెట్టే అర్హత లేదన్నారు. అభివృద్ధికి చంద్రబాబు బ్రాండ్ అంబాసిడర్ కాగా, అరాచకాలకు, కుట్రలకు బ్రాండ్ అంబాసిడర్ జగన్‌ అని మరోసారి నిరూపితమైందని గంటా శ్రీనివాసరావు ఓ ప్రకటనలో తెలిపారు.

వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో ప్రభుత్వ బడుల పతనం - రెండేళ్లలో 6.78 లక్షల విద్యార్థుల క్షీణత

