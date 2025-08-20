ETV Bharat / state

విశాఖ​లో అరుదైన శస్త్రచికిత్స - బాలుడి కాలేయానికి ఏర్పడిన 4.5 కిలోల కణితి తొలగింపు - VISAKHA KIMS DOCTORS REMOVED TUMOR

విజ‌య‌వంతంగా ఓ బాలుడి కాలేయానికి ఏర్పడిన 4.5 కిలోల క‌ణితిని తొల‌గించిన కిమ్స్ సీత‌మ్మ‌ధార వైద్యులు - ఆరున్న‌ర గంట‌ల‌కు పైగా శ‌స్త్రచికిత్స‌

KIMS Doctors Removed Tumor in Visakha
KIMS Doctors Removed Tumor in Visakha (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 20, 2025 at 9:24 PM IST

KIMS Doctors Removed Tumor in Visakha : హాయిగా స్నేహితులతో ఆడుతూపాడుతూ గడపాల్సిన వ‌య‌సు ఆ బాలుడిది. ప‌ద‌హారేళ్ల ప్రాయంలో ఉర‌క‌లెత్తే ఉత్సాహంతో ఉండాల్సిన అతను దాదాపు నెల రోజుల నుంచి విప‌రీత‌మైన క‌డుపునొప్పితో బాధ‌ప‌డుతున్నాడు. త‌ర‌చు జ్వ‌రం వ‌స్తుండ‌డంతో నీర‌సించిపోయాడు. అంతేకాక పొట్ట బాగా ఉబ్బిపోవడంతో విల్లవిల్లాడిపోయాడు. చిన్నారి బాధను గమనించిన తల్లిదండ్రులు వివిధ ఆసుపత్రుల్లో చూపించగా కాలేయంలో ఇన్ఫెక్షన్ ఉందని మందులు రాసిచ్చారు. వాటిని వాడినా బాధితుడి ఆరోగ్యం మెరగవలేదు.

దీంతో బాలుడిని తల్లిదండ్రులు విశాఖపట్నంలోని కిమ్స్ సీతమ్మధార ఆసుపత్రిలో చేర్పించారు. అతడికి టెస్ట్​లు చేయగా లివర్ క్యాన్సర్​ అని తేలింది. అదేవిధంగా కాలేయానికి 4.5 కిలోల బ‌రువున్న కణితి ఏర్పడినట్లు గుర్తించారు. దీనిని తొలగించేందుకు వైద్యులు అరుదైన, సంక్లిష్ట‌మైన శ‌స్త్రచికిత్స చేసి బాలుడికి పునర్జన్మనిచ్చారు.

దీనికి సంబంధించి సీనియర్ జీఐ, లివర్ సర్జన్ డాక్టర్ మురళీధర్ నంబాడ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం 16 ఏళ్ల ఓ బాలుడు కాలేయ సమస్యతో ఆసుపత్రిలో చేరాడు. అతడు ఇక్కడికి వ‌చ్చేస‌రికే పొట్ట బాగా ఉబ్బిపోయి ఉంది. దీంతో లివర్​లో ఏదో ఇబ్బంది ఉంద‌ని గుర్తించాం. ప‌రీక్ష‌లు చేయ‌గా అత‌డికి అత్యంత అరుదైన కాలేయ కేన్స‌ర్ వ‌చ్చింద‌ని తేలింది. దీనిని వైద్య ప‌రిభాష‌లో మాలిగ్నెంట్ హెపాటిక్ యాంజియో మైలోలిపోమా అంటాము. ఇది లివర్​లో కుడివైపు దాదాపు స‌గ‌భాగాన్ని ఆక్ర‌మించింది. సీటీ స్కాన్, ఎంఆర్ఐ లాంటి ప‌రీక్ష‌లు కూడా చేశాం. క‌ణితి స‌రిగ్గా ఎక్క‌డినుంచి ఎక్క‌డివ‌ర‌కు ఉంది? ఏయే భాగాల‌్లో ఉంది? ఎలాంటి స్థితిలో ఉంద‌నే విష‌యాల‌ను గుర్తించాం.

అనంత‌రం వెంట‌నే బాలుడికి ఆపరేషన్ చేయాల‌ని నిర్ణ‌యించాం. అయితే క‌ణితి ప‌రిమాణంతో పాటు అది ఉన్న ప్ర‌దేశం కూడా చాలా క్లిష్టమైనంది. దీంతో అత్యంత జాగ్ర‌త్త‌లు తీసుకుంటూ పూర్తి స్థాయి క‌చ్చిత‌త్వంతో శ‌స్త్రచికిత్స చేయాల్సి వ‌చ్చింది. ఇందుకు దాదాపు ఆరున్న‌ర గంట‌ల స‌మ‌యం ప‌ట్టింది. అతని కడుపులోంచి 4.5 కిలోల బ‌రువున్న క‌ణితిని తొలగించాం. దాదాపు అది ఫుట్‌బాల్ ప‌రిమాణంలో ఉంది.

Visakha kims Doctors Rare Surgery : ఇలాంటి వాటిని ఎలాంటి స‌మ‌స్య‌లు లేకుండా తొల‌గించ‌డం చాలా క్లిష్టం. ఆపరేషన్ చేసేటప్పుడు క‌ణితి నుంచి ఏమాత్రం ర‌క్త‌స్రావం కాకూడ‌దు. అలాగే క‌ణితి కూడా కాలేయంలో మిగ‌ల‌కుండా పూర్తిగా తొల‌గించాలి. అదే స‌మ‌యంలో ఆరోగ్య‌వంత‌మైన భాగాన్ని య‌థాత‌థంగా కాపాడుకోవాలి. ఎందుకంటే లివర్ అనేది మ‌న శ‌రీరంలో చాలా ముఖ్య‌మైన అవ‌య‌వం. రోగి వ‌య‌సు 16 సంవ‌త్స‌రాలే కాబ‌ట్టి ఆ త‌ర్వాత అది పెరిగేందుకు అవ‌కాశం ఉంది.

శ‌స్త్రచికిత్స అనంత‌రం బాలుడు వేగంగా కోలుకోవ‌డంతో ఐదోరోజే డిశ్చార్జ్ చేశామని డాక్టర్ మరళీధర్ చెప్పారు. ప్ర‌స్తుతం కీమోథెర‌పీ ఆరు సైకిల్స్ కూడా పూర్తిచేసుకుని అత‌డు త‌న రోజువారీ కార్య‌క‌లాపాల‌ను సాధార‌ణంగానే చేసుకోగలుగుతున్నట్లు మురళీధర్ వివరించారు. మరోవైపు అత్యంత సంక్లిష్ట‌మైన శ‌స్త్రచికిత్స‌ల‌ను చేసి, త‌మ కుమారుడి ప్రాణాలు కాపాడినందుకు బాలుడి త‌ల్లిదండ్రులు ఆసుపత్రి వైద్యుల‌కు, సిబ్బందికి, యాజ‌మాన్యానికి కృత‌జ్ఞ‌త‌లు తెలిపారు.

