విశాఖను ముంచెత్తిన భారీ వర్షాలు - స్తంభించిన జనజీవనం - FLOODS IN VISAKHA

3-4 రోజులుగా ఎడతెరిపి లేకుండా వర్షాలు - వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో ప్రజాప్రతినిధుల పర్యటన

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 18, 2025 at 8:42 PM IST

Visakhapatnam Facing Severe Flooding After Heavy Rain : భారీ వర్షాలు విశాఖ నగరాన్ని వణికించాయి. రహదారులు, లోతట్టు ప్రాంతాలను వరద ముంచెత్తడంతో జనజీవనం స్తంభించింది. రహదారులపై వరద నీటిలోనే వాహనదారులు రాకపోకలు సాగిస్తున్నారు. పలుచోట్ల కొండవాలు ప్రాంతాల్లో ఇళ్లు నేలకూలి ఆస్తి నష్టం వాటిల్లింది.
బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ప్రభావంతో విశాఖలో ఎడతెరిపి లేకుండా కురిసిన వర్షాలు విశాఖను ముంచెత్తాయి. నగరంలోని మధురవాడ, పెందుర్తి, నవసేనబాగ్‌, కాపులుప్పాడ ప్రాంతాల్లో 10-15 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. వన్‌టౌన్‌లోని వెలంపేట, చిలకపేట వంటి ప్రాంతాలు నీటమునిగాయి. జీవీఎంసీ అధికారులు మినీ బుల్డోజర్ల ద్వారా పూడిక తీసి వర్షపు నీరు పల్లపు ప్రాంతాల్లోకి సాఫీగా పారేలా చర్యలు చేపట్టారు.

విశాఖను ముంచెత్తిన భారీ వర్షాలు - వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో ప్రజాప్రతినిధుల పర్యటన (ETV)

'ఇళ్లలోకి నీరు చేరి తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నాం. నిత్యావసరాలు తెచ్చుకునేందుకు కూడా బయటకు రాలేని పరిస్థితి నెలకొంది. పనులు చేసుకోలేకపోతున్నాం. చెట్లు విరిగిపడి రహదారులు ప్రమాదకరంగా ఉన్నాయి. పిల్లలు, వృద్ధులకు మరింత కష్టంగా ఉంది. అర్థగంట పాటు వర్షం కురిసినా ఇంటిలోకి నీరు చేరుతుంది. ' -విశాఖవాసులు

భారీ వర్షాలు విశాఖను ముంచెత్తడంతో స్థానికులు విలవిలలాడుతున్నారు. నగరంలో నాలుగు రోజులుగా వర్షాలు కురుస్తున్న నేపథ్యంలో విశాఖ పశ్చిమ ఎమ్మెల్యే గణబాబు కొండవాలు ప్రాంతాల్లో పర్యటించారు. ప్రజల సమస్యలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. 12 కోట్ల రుపాయలతో నిర్మిస్తున్న రిటైనింగ్‌ వాల్ పనులను పరిశీలించారు. వానలు కురుస్తున్నందున అప్రమత్తంగా ఉండాలని ప్రజలకు సూచించారు.

రక్షణ గోడల నిర్మాణానికి ప్రతిపాదనలు : వర్షపు నీరు నిలిచిన సింహపురి కాలనీ, పెదగదిలి జంక్షన్, రామకృష్ణాపురం సహా పలు ప్రాంతాల్లో విశాఖ మేయర్ పీలా శ్రీనివాసరావు పర్యటించారు. 9వ వార్డు సింహపురి కాలనీలోని అన్న క్యాంటీన్‌ సమీపంలో కొండమెట్లు జారిపోయిన ప్రాంతాన్ని మేయర్ పరిశీలించారు. అదే ప్రాంతంలో మరోచోట కొండచరియలు జారిపోయే ప్రమాదం ఉన్నందున మట్టి జారకుండా తాత్కాలిక ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామని తెలిపారు. 13వ వార్డు రామకృష్ణాపురంలో ఒక ఇంటి గోడ కూలిన ప్రాంతాన్ని సందర్శించారు. కొండవాలు ప్రాంతాల్లో శాశ్వతంగా రక్షణ గోడల నిర్మాణానికి ప్రతిపాదనలు సిద్దం చేయాలని అధికారులను మేయర్ ఆదేశించారు.

వాయుగుండంగా బలపడనున్న అల్పపీడనం - గంటకు 50 నుంచి 60 కి.మీ వేగంతో ఈదురుగాలులు

మోకాళ్ల లోతున నీరు : భారీ వర్షానికి విశాఖ షిప్పింగ్ హార్బర్‌ వాన నీటితో నిండిపోయింది. మత్స్యకారులు, చేపల వ్యాపారులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. వాన కారణంగా రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. విశాఖలో వర్షాలు పారిశ్రామిక కార్యకలాపాలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతున్నాయి. సింధియా ప్రాంతంలోని ఐఓసీ ఆయిల్ టెర్మినల్ పూర్తిగా నీట మునిగింది. టెర్మినల్ ప్రాంగణంలో మోకాళ్ల లోతున నీరు చేరడంతో చమురు లోడింగ్ పనులు నిలిచిపోయాయి. సరఫరాపై ప్రభావం పడే అవకాశం ఉండటంతో నీటిమట్టం తగ్గిన వెంటనే పనులు పునరుద్ధరించేందుకు అధికారులు చర్యలు చేపట్టారు.

విశాఖ జిల్లాలో వర్షాలపై ఇన్‌ఛార్జ్‌ మంత్రి డోలా శ్రీబాలవీరాంజనేయస్వామి సమీక్ష నిర్వహించారు. జిల్లా కలెక్టర్, జీవీంసీ కమిషనర్‌, సీపీతో మాట్లాడి వర్షాల ప్రభావం, తాజా పరిస్థితిని అడిగి తెలుసుకున్నారు. అప్రమత్తంగా ఉంటూ ప్రజలకు ఇబ్బందులు రాకుండా తక్షణ చర్యలు చేపట్టాలని మంత్రి ఆదేశించారు. అధికార యంత్రాంగం మొత్తం క్షేత్రస్థాయిలో పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు పరిశీలిస్తున్నట్లు తెలిపారు.

ఎడతెరిపి లేని వర్షాలతో వణుకుతున్న ఉత్తరాంధ్ర - కొట్టుకుపోయిన పడవలు

