రూ.175 కోట్లు కేటాయించిన వీఎంఆర్డీఏ - 27 కి.మీ మేర 7 రహదారుల నిర్మాణం

భోగాపురం ఎయిర్ పోర్టుకి అనుసంధాన రహదారుల పనులు వేగవంతం - 27 కిలోమీటర్ల మేర 7 ప్రధాన రహదారుల నిర్మాణం

Bhogapuram airport connectivity Roads
Bhogapuram airport connectivity Roads (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 1, 2025 at 3:31 PM IST

Bhogapuram Airport Connectivity Roads: విశాఖపట్నం నగరం అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో విస్తరిస్తూ అభివృద్ధి దిశగా వేగంగా సాగుతోంది. భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయ పనులు ప్రస్తుతం 80 శాతం పూర్తి కావడంతో త్వరలోనే విమాన రాకపోకలు ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో విమానాశ్రయానికి అనుసంధానంగా మౌలిక సదుపాయాలను కల్పించేందుకు ప్రభుత్వం విస్తృత ప్రణాళికలు రూపొందించింది. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆలోచనలకు అనుగుణంగా విశాఖ నగరాన్ని ప్రపంచ స్థాయి నగరంగా తీర్చిదిద్దేందుకు అడుగులు వేస్తున్నారు.

రూ.175 కోట్లతో రహదారుల పనులు: భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్టుకు అనుసంధానం చేస్తూ మొత్తం రూ.175 కోట్లతో 7 ప్రధాన రహదారుల నిర్మాణానికి వీఎంఆర్డీఏ శ్రీకారం చుట్టింది. మొత్తం 27 కిలోమీటర్ల మేర రహదారులు నిర్మించనున్నారు. ఇవి పూర్తయితే ఆనందపురం – భోగాపురం మధ్య ప్రయాణ దూరం తగ్గడమే కాకుండా, ట్రాఫిక్ సమస్యలు కూడా తగ్గనున్నాయి.

ప్రధాన రహదారుల వివరాలు:

  • అడవివరం - గండిగుండం రహదారి: గూగుల్ సంస్థ విశాఖలో త్వరలో ఏర్పాటు కానున్న నేపథ్యంలో, సులువుగా నగరానికి చేరుకునేందుకు 8 కిలోమీటర్ల విస్తరణ పనులు ప్రారంభించారు.
  • చిప్పాడ - పోలిపల్లి రహదారి: 6 కిలోమీటర్ల మేర రహదారి పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయి.
  • నేరేళ్లవలస - తాళ్లవలస రహదారి: 4 కిలోమీటర్ల రహదారి నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేశారు.
  • బోయపాలెం - కాపులుప్పాడ రహదారి: 3 కిలోమీటర్ల మేర నిర్మాణం కొనసాగుతోంది.
  • గంభీరం రహదారి: రెండున్నర కిలోమీటర్ల ఆధునికీకరణ పనులు జరుగుతున్నాయి.

ఇవన్నీ పూర్తయిన తర్వాత భోగాపురం విమానాశ్రయం చేరుకోవడం సులభమవుతుందని అధికారులు పేర్కొన్నారు.

పర్యాటక అభివృద్ధి వైపు భోగాపురం - రూ.500 కోట్లతో ఫైవ్‌ స్టార్‌ హోటల్‌

విశాఖకు జాతీయ, అంతర్జాతీయ ప్రాధాన్యం: భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్ట్ పూర్తి స్థాయిలో ప్రారంభం అయితే, విశాఖపట్నం జాతీయ, అంతర్జాతీయ విమాన రవాణా కేంద్రంగా మారే అవకాశం ఉంది. రాబోయే రోజుల్లో మరిన్ని కార్పొరేట్ సంస్థలు, ఐటీ కంపెనీలు, పారిశ్రామిక యూనిట్లు ఇక్కడకు వస్తాయని అంచనా. గూగుల్ వంటి బహుళజాతి సంస్థల పెట్టుబడులు విశాఖ అభివృద్ధికి కొత్త దిశ చూపుతాయి.

అధికారులు చెప్పిన వివరాలు: VMRDA ఛైర్మన్ ప్రణవ్ గోపాల్ మాట్లాడుతూ “విశాఖ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఎదగడానికి మౌలిక వసతులు కీలకం. అందుకే భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్ట్‌కి అనుసంధానంగా రహదారుల పనులను వేగవంతం చేశాం. ఈ ప్రాజెక్టులు పూర్తయితే నగర రవాణా వ్యవస్థ మరింత సులభతరం అవుతుంది” అని తెలిపారు.

భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం త్వరలో ప్రారంభం కానుండగా, దానికి అనుసంధానంగా జరుగుతున్న రహదారుల నిర్మాణం విశాఖ నగరానికి అభివృద్ధి దిశలో పెద్ద మైలురాయిగా నిలుస్తోంది. మౌలిక సదుపాయాల కల్పన, అంతర్జాతీయ సంస్థల పెట్టుబడులు, ఆధునిక రహదారులు ఇవన్నీ కలిసివస్తే విశాఖ భవిష్యత్తులో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక రాజధానిగా మరింత బలపడనుంది.

2026 జూన్ నాటికి అందుబాటులోకి భోగాపురం ఎయిర్​పోర్ట్: కేంద్రమంత్రి రామ్మోహన్‌

రాష్ట్రానికి మరో హైస్పీడ్‌ కారిడార్‌ - అమరావతితో అనుసంధానం

