దేశంలోనే మహిళలకు అత్యంత సురక్షిత నగరం - మన విశాఖనే! - SAFEST CITIES FOR WOMEN

దేశంలోనే మహిళలకు అత్యంత సురక్షిత నగరాలుగా నిలిచిన విశాఖ, భువనేశ్వర్ - మహిళల భద్రతపై జాతీయ వార్షిక నివేదిక-2025 విడుదల

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 29, 2025 at 3:49 PM IST

National Annual Report on Women Safety: మహిళలకు దేశంలోనే అత్యంత సురక్షిత ప్రాంతాలుగా విశాఖపట్నం, భువనేశ్వర్, కోహిమా, ఆయిజోల్, ఈటానగర్, ముంబయి, గాంగ్‌టక్‌లు నిలిచాయి. పట్నా, జైపుర్, ఫరిదాబాద్, దిల్లీ, కోల్‌కతా, శ్రీనగర్, రాంచీలు భద్రత లేని నగరాలుగా ఉన్నాయి. మహిళల భద్రతపై జాతీయ వార్షిక నివేదిక/సూచిక (నారి) 2025 నివేదిక గురువారం (28-08-2025) విడుదలైంది. 31 నగరాల్లో 12,770 మంది మహిళలపై సర్వేచేసి నివేదికలో జాతీయ భద్రతా స్కోరును 65 శాతంగా పేర్కొంది. దీనికి ఎగువన ఉన్న నగరాలను సురక్షితమైనవిగా, దిగువన ఉన్న వాటిని భద్రత లేనివిగా విభజించింది.

దీని ప్రకారం లింగ సమానత్వం, పౌర భాగస్వామ్యం, మెరుగైన పోలీసుశాఖ పనితీరు, మహిళలకు అనుకూలమైన సదుపాయాలతో కోహిమా ప్రథమ స్థానంలో నిలిచింది. బలహీన సంస్థాగత ప్రతిస్పందన, పట్టణ మౌలిక సదుపాయాలు అంతరాలు ఇలా పలు రకాల కారణాలతో పట్నా, జైపుర్‌ నగరాలు చివరి స్థానాల్లో నిలిచాయి. నివేదికను విడుదల చేసే సమయంలో జాతీయ మహిళా కమిషన్‌ ఛైర్‌పర్సన్‌ విజయా రహత్కర్‌ మాట్లాడుతూ మహిళల సంక్షేమాన్ని కేవలం శాంతిభద్రతల సమస్యగా చూడలేమని, అది మహిళల జీవితంలోని విద్య, ఆరోగ్యం, ఉద్యోగావకాశాలు, స్వేచ్ఛ వంటి ప్రతి అంశాన్ని ప్రభావితం చేస్తుందని తెలిపారు.

రాష్ట్రానికే గర్వకారణం: ఈ నివేదికపై హోమ్ మంత్రి వంగలపూడి అనిత స్పందిస్తూ దేశంలోనే మహిళలకు అత్యంత సురక్షిత నగరంగా విశాఖపట్నం నిలవడం కూటమి ప్రభుత్వ నిబద్ధతకు, పోలీస్ శాఖ కృషికి నిదర్శనమని కొనియాడారు. మహిళల భద్రతపై జాతీయ వార్షిక నివేదిక - 2025లో దేశంలోని 6 నగరాలతో పాటు విశాఖపట్నం ప్రథమస్థానంలో నిలవడం రాష్ట్రానికి గర్వకారణమన్నారు. లింగ సమానత్వం, పౌర భాగస్వామ్యం, మెరుగైన పోలీసుశాఖ పనితీరు, మహిళలకు అనుకూలమైన మౌలిక సదుపాయాలతో విశాఖపట్నం, భువనేశ్వర్, కోహిమా, ఆయిజోల్, ఈటానగర్, ముంబై, గ్యాంగ్ టక్ నగరాలు మొదటి స్థానంలో నిలిచాయని వెల్లడించారు.

ఇన్విజిబుల్ పోలీస్ - విజిబుల్ పోలీసింగ్, మహిళల రక్షణ కోసం శక్తి యాప్, పోలీస్ వ్యవస్థలో టెక్నాలజీ వినియోగం వంటి అంశాలతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మహిళల రక్షణపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టిందని మంత్రి వ్యాఖ్యానించారు. మహిళల రక్షణకు ప్రాధాన్యమిస్తున్న నగరంగా దక్షిణ భారతదేశంలోనే విశాఖపట్నం మాత్రమే నిలవడం విశేషమని తెలిపారు. భవిష్యత్తులోనూ మహిళల రక్షణ, మౌలిక సదుపాయాల కల్పనలో సీఎం చంద్రబాబు సారథ్యంలో కూటమి ప్రభుత్వం ఇదే స్ఫూర్తిని కొనసాగిస్తుందని స్పష్టం చేశారు.

రాజీపడే ప్రసక్తే లేదు: మహిళలకు సురక్షిత నగరంగా దేశంలోనే విశాఖకి నెం.1 స్థానం రావటం గర్వకారణంగా ఉందని విశాఖ జిల్లా ఇన్​ఛార్జ్ మంత్రి డోలా బాల వీరాంజనేయస్వామి అన్నారు. దేశంలో మహిళల జీవనానికి అత్యంత సురక్షిత నగరంగా విశాఖ నిలిచిందన్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం మహిళల భద్రత, రక్షణకు చేపడుతున్న చర్యలకు ప్రత్యక్ష నిదర్శనమని వ్యాఖ్యానించారు. విశాఖ నగర వాసులతోపాటు విశాఖకు వచ్చే పర్యాటకుల భద్రతకు ప్రభుత్వం ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకుంటుందని వెల్లడించారు. ఆడబిడ్డల భద్రత, రక్షణ విషయాల్లో కూటమి ప్రభుత్వం రాజీపడే ప్రసక్తే లేదని స్పష్టం చేసారు.

