Heavy Rain Alert in AP : దక్షిణ ఛత్తీస్గఢ్, పరిసర ప్రాంతాల్లో అల్పపీడనం కొనసాగుతోంది. అలాగే సోమవారం నాటికి మరో అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు వెల్లడించారు. వచ్చే మూడ్రోజుల పాటు కోస్తాలో చెదురుమదురుగా భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందన్నారు. అలాగే రాబోయే మూడు రోజులు రాయలసీమలో తేలిక నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయన్నారు. దీంతో మత్స్యకారులు సముద్రంలో వేటకు వెళ్లవద్దని అధికారులు హెచ్చరించారు. చెట్లు, పాతభవనాలు, హోర్డింగుల కింద ఉండవద్దని సూచించారు. లోతట్టుప్రాంత ప్రజలు నిత్యం అప్రమత్తంగా ఉండాలన్నారు. నదులు, కాలువలు, వాగులు దాటడం ప్రమాదకరమని హెచ్చరించారు. ఇప్పటికే వర్ష ప్రభావిత జిల్లాలను అప్రమత్తం చేశామని విపత్తుల సంస్థ ఎండీ ప్రఖర్ జైన్ తెలిపారు.
మరోవైపు ఒడిశా-ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతాల వద్ద అల్పపీడనం బలహీనపడిందని విశాఖ వాతావరణ శాఖ అధికారి సుధా వల్లీ తెలిపారు. అలాగే విశాఖ మీదుగా తూర్పు మధ్య బంగాళాఖాతంలో రుతుపవనాల ద్రోణి కొనసాగుతోందన్నారు. ఈ ప్రభావంతో రేపు ఉత్తర కోస్తా దక్షిణ కోస్తాలో చాలా చోట్ల భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశాలు ఉన్నాయని స్పష్టం చేశారు. అదేవిధంగా గంటకు దాదాపు 40 నుంచి 50 కిలో మీటర్లు వేగంతో ఈదురు గాలులు వీస్తాయని వెల్లడించారు. దీంతో ఉత్తరాంధ్రలో దాదాపు అన్ని పోర్టుల్లో మూడో ప్రమాద హెచ్చరికలను అధికారులు జారీ వేశారు. నేడు (శనివారం) పార్వతీపురం, విశాఖ మన్యం జల్లాల్లో అరెంజ్ అలెర్ట్ జారీ చేశారు. రేపు (ఆదివారం) విశాఖ, అనకాపల్లి, అల్లూరి, కాకినాడ జిల్లాలో సైతం ఆరెంజ్ అలెర్ట్ జారీ ఉంటుందని విశాఖ వాతావరణ శాఖ అధికారి సుధా వల్లీ తెలిపారు.
ఆ జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు : ప్రస్తుతం రుతుపవన ద్రోణి ప్రధానంగా ఛత్తీస్గఢ్పై ఉందని సుధా వల్లీ వెల్లడించారు. అలాగే విశాఖ మీదుగా ఉత్తరాన బంగాళాఖాతం వరకూ దీని ప్రభావం ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. దీని ప్రభావంతో నేడు (శనివారం) పార్యతీపురం మన్యం, విజయనగరం, విశాఖపట్నం జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. అలాగే శ్రీకాకుళం, అల్లూరి సీతారామరాజు, కాకినాడ, అనకాపల్లి, తూర్పు గోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి, ఏలూరు, పల్నాడు, ఎన్టీఆర్, ప్రకాశం, కర్నూలు, నంద్యాల, కృష్ణా జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందన్నారు.
రేపు భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు : రేపు (ఆదివారం) విశాఖపట్నం, అల్లూరి సీతారామరాజు, అనకాపల్లి, కాకినాడ జిల్లాలో ఒకట్రెండు చోట్ల భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు పడే అవకాశాలు ఉన్నాయని సుధావల్లీ అన్నారు. అంతేగాక శ్రీకాకుళం, పార్వతీపురం మన్యం, విజయనగరం, తూర్పుగోదావరి, అంబేద్కర్ కోనసీమ, ఏలూరు, పశ్చిమ గోదావరి, గుంటూరు, ఎన్టీఆర్, కృష్ణా జిల్లాలలో భారీ వర్షాలు పడే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలిపారు. ఆ సమయంతో గాలి ప్రభావం దాదాపు 40 నుంచి 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో వీస్తుందని వివరించారు. దీంతో ఉత్తర కోస్తా తీరంలో మూడో నెంబర్ ప్రమాద హెచ్చరికలను జారీ చేసినట్లు సుధా వల్లీ స్పష్టం చేశారు. గాలి వేగం ఉండడం వలన మత్స్యకారులను వేటకు వెళ్లొద్దని హెచ్చరించారు. అలాగే కళింగపట్నం, భీమునిపట్నం, గంగవరం, కాకినాడలలో ప్రమాద హెచ్చరికలను జారీ చేసినట్లు ఆమె గుర్తు చేశారు.
పలు ప్రాంతాల్లో నమోదైన వర్షపాతం : గడిచిన 24 గంటల్లో నమోదైన వర్షపాతం వివరాలను సుధా వల్లీ వివరించారు. కుకునూరులో 7 సెంటీ మీటర్లు, కురుప్పాంలో 6 సెంటీమీటర్లు, చోడవరంలో 5 సెంటీమీటర్లు, పోలవరంలో 5 సెంటీమీటర్లు, మెరకముడి డ్యాం 5 సెంటీమీటర్లు, బలిజపేట, కళింగపట్నం 4 సెంటీమీటర్లు, వీరగట్టం, బొండేపల్లి, వేలేరుపాడు, పార్వతీపురం, కూనవరం, గజపతినగరం ఈ ప్రాంతాలన్నింటిలో 3 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైనట్లు తెలిపారు.
