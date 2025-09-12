బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం - రాబోయే రెండు రోజులు భారీ వర్షాలు
రానున్న 24 గంటల్లో అనకాపల్లి, కాకినాడ, తూర్పుగోదావరి, ఏలూరు, ఎన్టీఆర్, జిల్లాలకు అతిభారీ వర్ష సూచన - తీర ప్రాంతాల్లో గంటకు 40 నుంచి 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 12, 2025 at 7:05 PM IST
Heavy Rains In Next 2 Days At AP: వాయవ్య బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడినట్లు వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. రానున్న రెండు రోజుల్లో ఇది పశ్చిమ వాయవ్యదిశగా పయనించే అవకాశం ఉన్నట్లు విశాఖ తుపాను హెచ్చరికల కేంద్రం అధికారి కె. శ్రీనివాస్ తెలిపారు. అల్పపీడన ప్రభావంతో రానున్న మూడు రోజుల పాటు ఏపీలో విస్తారంగా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని ఆయన ఈ సందర్భంగా వెల్లడించారు. కోస్తాంధ్ర జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నట్లు చెప్పారు.
రానున్న 24 గంటల్లో అనకాపల్లి, కాకినాడ, తూర్పుగోదావరి, ఏలూరు, ఎన్టీఆర్, జిల్లాలకు అతిభారీ వర్ష సూచన ఉందని అన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో శ్రీకాకుళం నుంచి నెల్లూరు వరకు ఆరెంజ్ హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. అల్పపీడన ప్రభావంతో తీరం వెంబడి గంటలకు 40 నుంచి 50 కి.మీ వేగంతో గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. రెండు రోజుల పాటు మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లరాదని అధికారులు హెచ్చరికలను జారీ చేశారు.
భారీ వర్షాలు: కర్నూలు జిల్లా ఆదోనిలో మూడు రోజులుగా కురిసిన భారీ వర్షాలకు వాగులు వంకలు వాగులు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్నాయి. ఆదోని మండలం బసాపురం గ్రామంలో మేక దూడ ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తుంది. గ్రామానికి రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. గ్రామానికి వచ్చిన ఉపాధ్యాయులు, సచివాలయ సిబ్బంది, ఇతరులను ఆదోని నుండి వచ్చిన వారిని ట్రాక్టర్ల ద్వారా సురక్షితంగా గ్రామాల్లోకి చేర్చారు. ఆదోని పట్టణానికి ఐదు కిలోమీటర్ల దూరం ఉన్న గ్రామానికి వంక ప్రవాహం వల్ల రాకపోకలు నిలిచిపోయాయని, తమ కోసం నూతన బ్రిడ్జి నిర్మించాలని అధికారులను గ్రామస్థులు కోరుతున్నారు.
"రాబోయే మూడు రోజుల్లో అన్ని కోస్తా జిల్లాలు, రాయలసీమలో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. అనకాపల్లి, కాకినాడ, తూర్పుగోదావరి, ఏలూరు జిల్లాలో, దక్షిణ కోస్తాలో ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో భారీ వర్షాలు కురిసే సూచనలు ఉన్నాయి. అదే విధంగా కోస్తాంధ్రలో ఉన్నటువంటి అన్ని జిల్లాలకూ ఇంచుమించు నెల్లూరు జిల్లా వరకూ రాబోయే 24 గంటల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశాలున్నట్లు అంచనా వేస్తున్నాం. కర్నూలు, నంద్యాల జిల్లాలకు కూడా భారీ వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది"- కె. శ్రీనివాస్, విశాఖ తుపాను హెచ్చరికల కేంద్రం అధికారి
Andhra Pradesh Weather Alert: ఉత్తరాంధ్ర, దక్షిణ ఒడిశా మీదుగా సముద్ర మట్టానికి 4.5 కిలోమీటర్ల ఎత్తు వరకు ఉపరితల ఆవర్తనం విస్తరించి ఉందని ఏపీ రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ప్రఖర్ జైన్ తెలియజేశారు. దీని ప్రభావంతో రాబోయే రెండు రోజుల్లో పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతం, దానిని ఆనుకుని ఉన్న ఉత్తరాంధ్ర, దక్షిణ ఒడిశా తీరప్రాంతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని అన్నారు. ఈ కారణంగా రాష్ట్రంలో పలుచోట్ల మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు.
తీర ప్రాంతాల్లో గంటకు 40 నుంచి 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉన్నందున ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. అలాగే తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అధికారులు హెచ్చరించారు. ముఖ్యంగా మత్స్యకారులు ఈ సమయంలో సముద్ర వేటకు వెళ్లవద్దని పేర్కొన్నారు.
Heavy Rain Alert To Telangana : తెలంగాణవ్యాప్తంగా రెండు రోజుల నుంచి వర్షాలు పడుతున్నాయి. గురువారం కురిసిన వర్షానికి రోడ్లన్నీ జలమయమయ్యాయి. పలు జిల్లాల్లో కురిసిన భారీ వర్షానికి చెరువులు, సరస్సులు, కుంటలు నిండుకుండలా మారాయి. లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలను అధికారులు అప్రమత్తం చేశారు. వరద నీరు ఇళ్లలోకి చేరి ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. ఉపరితల ఆవర్తనం ప్రభావంతో బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడిందని హైదరాబాద్ వాతావారణ కేంద్రం తెలిపింది. దీంతో తెలంగాణలోని పలు జిల్లాల్లో శుక్ర, శనివారాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని తెలిపింది. ఉరుమలు, మెరుపులు, ఈదురు గాలులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే వీలుందని వివరించింది. మరికొన్ని జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ వర్షాలు పడే అవకాశముందని వాతావరణ కేంద్రం పేర్కొంది.
ఆ జిల్లాలకు ఆరెంజ్ హెచ్చరికలు జారీ : శుక్రవారం ఆదిలాబాద్, కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్, మహబూబాబాద్, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, సూర్యాపేట, ఖమ్మం జిల్లాల్లో అతిభారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని వివరించింది. ఈ జిల్లాలకు ఆరెంజ్ హెచ్చరిక జారీ చేసింది. శనివారం నిర్మల్, నిజామాబాద్, కామారెడ్డి, మెదక్, సంగారెడ్డి జిల్లాల్లో అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని పేర్కొంది. వర్షాల ప్రభావంతో గంటకు 30 నుంచి 40 కి.మీ వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే వీలుందని తెలిపింది.
రెయిన్ అలర్ట్ - రాష్ట్రంలో వచ్చే వారంలో భారీ వర్షాలు
రాష్ట్రంలో భారీ వర్షాల అంచనా - తీరప్రాంతాల్లో ఈదురుగాలుల హెచ్చరిక