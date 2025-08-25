Viral Fevers Increasing in Joint Guntur District: ఇటీవల రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కురిసిన భారీ వర్షాలకు ఉమ్మడి గుంటూరు జిల్లాలోని పల్లెలు, పట్టణాల్లో పారిశుద్ధ్యం అస్తవ్యస్తంగా మారి దోమల బెడద పెరిగిపోయింది. దీంతో వైరల్ జ్వరాలు విజృంభిస్తున్నాయి. ప్రధానంగా డెంగీ కేసులు వెలుగు చూడటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. గుంటూరు, బాపట్ల జిల్లాల పరిధిలోని ఆసుపత్రుల్లో డెంగీ, టైఫాయిడ్ కేసులు నమోదు అవుతున్నాయి. ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాలకు, ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులకు బాధితులు వరుస కడుతున్నారు.
ఉమ్మడి గుంటూరు జిల్లాలో వైరల్ జ్వరాలు క్రమంగా పెరుగుతున్నాయి. టైఫాయిడ్, డెంగీ లాంటి విషజ్వరాలతో జనం ఆసుపత్రుల బాట పడుతున్నారు. ఇటీవల ఎడతెరిపి లేకుండా కురిసిన వర్షాలతో మురుగు కాలువల్లో వ్యర్థాలు పేరుకుపోయాయి. ఖాళీ స్థలాల్లో ఎక్కడికక్కడ వర్షపు నీరు నిలిచిపోయింది. దీంతో దోమలు విపరీతంగా పెరగడంతో సీజనల్ వ్యాధులు ప్రబలుతున్నాయి. గుంటూరులోని ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాలకు వైరల్ జ్వరాలతో బాధపడుతున్న వారు పెద్ద సంఖ్యలో వస్తున్నారు.
ఇప్పటి వరకు 52 డెంగీ కేసులు: శారద కాలనీ, మల్లిఖార్జునపేట, ఆనందపేటలోని పీహెచ్సీలకు జలుబు, గొంతు నొప్పి, వైరల్ జ్వరాల బారిన పడిన చిన్నారులు, మహిళలు చికిత్స కోసం తరలివస్తున్నారు. గుంటూరు జిల్లాలో ఇప్పటి వరకు 52 డెంగీ కేసులు నమోదైనట్టు అధికారులు తెలిపారు. గతేడాదితో పోలిస్తే ఇవి తక్కువే అయినా కేసుల సంఖ్య ఇటీవల పెరుగుతున్నందున అప్రమత్తంగా ఉండాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు.
జీజీహెచ్లోని ఓపీ కేంద్రాలూ జ్వర పీడితులతో రద్దీగా కనిపిస్తున్నాయి. ఇరవై రోజుల వ్యవధిలో జీజీహెచ్కు 149 మంది జ్వరాలతో వచ్చినట్లు వైద్యులు వెల్లడించారు. ఇందులో 12 మందిలో డెంగీ నిర్ధారణ అయిందని స్పష్టం చేశారు. అయితే వారంతా కోలుకున్నారని, ప్రస్తుతం జీజీహెచ్లో డెంగీ కేసులు 3 నుంచి 4 మాత్రమే ఉన్నాయని వైద్యాధికారులు తెలిపారు. పల్నాడు జిల్లాలోని ప్రభుత్వ ప్రైవేటు ఆసుపత్రుల్లోనూ వైరల్ జ్వరాలకు అధిక సంఖ్యలో చికిత్స పొందుతున్నారు. ఇప్పటికే డెంగీతో తెనాలిలో ఒకరు, బాపట్ల జిల్లా ఈదుపల్లిలో ఓ మహిళ మృతి చెందడంతో ఉమ్మడి జిల్లా అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. వైరల్ జ్వరాల కట్టడికి చర్యలు చేపట్టారు.
వాతావరణం మారినప్పుడల్లా కొత్త వ్యాధులు వస్తుంటాయి. ముఖ్యంగా వర్షాకాలం వచ్చినప్పుడు దోమలు కూడా విపరీతంగా పెరిగిపోతుంటాయి. ఇలా పెరిగినప్పుడు డెంగీ, చికెన్ గున్యా, మలేరియా లాంటి జ్వారాలు వస్తుంటాయి. వీటిల్లో డెంగీ అనేది ఇక్కడ చాలా ప్రాణాంతకంగా ఉంది. ఇక్కడకు చాలా మంది జ్వరంతో వస్తున్నారు. అందులో డెంగీ అనేది చాలా తక్కువగానే ఉంది. ఇక్కడ వైద్యసదాపాయాలు అన్నీ అందుబాటులో ఉన్నాయి. అలానే ఇక్కడ వైద్యం తీసుకుంటే ఉచితంగానే వైద్యం అందించడం జరుగుతుంది.- రమణ, జీజీహెచ్ సూపరింటెండెంట్
