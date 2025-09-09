పంజా విసురుతున్న విషజ్వరాలు - విస్తృతంగా డెంగీ, మలేరియా కేసులు
Viral Fever Cases In Vijayawada: వానాకాలం అంటేనే విష జ్వరాలతో ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతుంటారు. గుంటూరు జిల్లా తురకపాలెంలో 'మెలియాయిడోసిస్' వ్యాధి బయటపడటంతో రాష్ట్రంలోని ప్రజలంతా ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఏదైనా జ్వరం వస్తే చాలు బెంబేలెత్తిపోతున్నారు. ఇలాంటి సమయంలో విజయవాడలో విషజ్వరాలు పంజా విసురుతున్నాయి. డెంగీ, మలేరియాతో రోగులు ఆసుపత్రులకు క్యూకడుతున్నారు. వర్షాకాలంలో వైరల్ జ్వరాలు సాధారణమే అయినప్పటికీ ఈసారి కాస్త ఎక్కువగా నమోదవుతున్నాయి. ఇంటికి ఒకరిద్దరు చొప్పున జ్వరాల కేసులు నమోదవుతున్నాయంటే పరిస్థితిని అర్థం చేసుకోవచ్చు.
విజయవాడ నగరంలోని పటమట, కృష్ణలంక, హౌసింగ్బోర్డ్కాలనీ, మాచవరం, గుణదల, సింగ్నగర్, జక్కంపూడి కాలనీల్లో వైరల్ జ్వరాలు కంటి మీద కునుకులేకుండా చేస్తున్నాయి. మారిన వాతావరణ పరిస్థితులు, ప్రధానంగా ఓపెన్ డ్రైనేజీలు అధికంగా ఉండడం, దోమల వ్యాప్తి పెరగడంతో విషజ్వరాలను అదుపు చేయడం కష్టంగా మారుతోంది. విజయవాడ నగరంలో వెయ్యికి పైగా ప్రాంతాలను ప్రమాదకరమైనవిగా గతంలోనే గుర్తించారు. చాలా కాలనీల్లో చెత్తను వీధుల్లో విచ్చలవిడిగా పడేస్తున్నారు. ఇవే దోమలకు ఆవాస కేంద్రాలుగా మారుతున్నాయి. నగరంలో 27 కిలోమీటర్ల పరిధిలో ఏలూరు, బందర్, రైవస్ కాలువలు, 15 కిలోమీటర్ల మేర బుడమేరు ప్రవహిస్తోంది. వీటిలో చెత్తా చెదారం వేయడం దోమల వ్యాప్తికి దారితీస్తోంది. ఒకట్రెండు రోజులైనా జ్వరం తగ్గనివారు, వైద్యులను సంప్రదిస్తున్నారు.
విజయవాడలోని పలు ప్రాంతాల్లో పైప్లైన్ లీకేజీలతో తాగునీరు కలుషితమవుతోంది. దీనివల్ల కూడా జ్వరాలు పంజా విసురుతున్నాయి. జీజీహెచ్లో రోజూ 40 నుంచి 50 ఓపీ కేసులు వైరల్ జ్వరాలవే నమోదువుతున్నాయి. సగటున రోజుకు 28 ఇన్ పేషెంట్లను చేర్చుకుంటున్నారు. వర్షాకాలం తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు.
'ఎక్కువమంది రోగులలో దగ్గు, గొంతులో ఇబ్బంది, నీరసంగా అనిపించడం, కడుపులో నొప్పి, వాంతులు వంటి లక్షణాలతో వస్తున్నారు. వారు బాగా నీరసంగా ఉంటే బీపీ, పల్స్ చెక్ చేసి, జాయిన్ చేస్తున్నాం. ఆ తర్వాత అవసరమైతే యాంటీ బయాటిక్ ఇస్తున్నాం. వ్యాధి నిర్థారణ పరీక్షలు చేయిస్తున్నాం. రికవరీ అయిన తరువాత డిశ్చార్జ్ చేయడం జరుగుతుంది.' -డాక్టర్ రామానాయక్, వైద్యుడు
ఏటా డెంగీ కేసులు పెరగడానికి: ప్రజల్లో సరైన అవగాహన లేకపోవడమే ప్రధాన కారణమని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. డెంగీ బారినపడితే ప్రాణాపాయం ముప్పు ఎక్కువ ఉంటుంది. ముందుగానే గుర్తించి అప్రమత్తమవ్వకపోతే ప్రాణాలకు ముప్పు వాటిల్లుతుంది. ప్రధానంగా ప్లేట్లెట్స్ పడిపోవడం, శరీర వ్యాధి నిరోధక వ్యవస్థపై దాడి చేయడం జరుగుతుంది. డెంగీకి కారణమయ్యే దోమలు మంచినీటిలో పెరుగుతాయి.
ప్రధానంగా వర్షం పడినప్పుడు ఇళ్లకు చుట్టుపక్కల ఉండే ఖాళీ పాత్రలు, కుండీల్లో నీరు చేరి వాటిలో డెంగీ దోమలు పెరుగుతుంటాయి. మురికి కాల్వల దగర ఇవి తక్కువ ఉంటాయి. ప్రైవేటు ఆసుపత్రుల్లో వారాల తరబడి చికిత్స కోసం చేరి ఆర్థికంగా, శారీరకంగా ఎన్నో కుటుంబాలు చితికిపోయాయి. విజయవాడలో ఎక్కువగా ప్రైవేటు ఆస్పత్రులను బాధితులు ఆశ్రయిస్తుండగా పెద్దసంఖ్యలో ప్రభుత్వ ఆస్పత్రులకు సైతం వస్తున్నారు. ప్రజలు వర్షాకాలం వేళ తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే జ్వరాలు రాకుండా అదుపు చేయవచ్చని వైద్యులు చెబుతున్నారు. సాధ్యమైనంతవరకు కాచి వడబోసిన నీటిని తాగడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.
