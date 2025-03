ETV Bharat / state

ఏది చెప్పినా ఇట్టే తిరిగి చెప్పేస్తాడు - రికార్డ్స్​ను కొల్లగొట్టేస్తాడు - VIRAJ PLACED IN IBR

Viraj From Nizamabad Places in India Book of Records ( ETV Bharat )