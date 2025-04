ETV Bharat / state

ఐపీఎస్​ సునీల్​కుమార్‌పై ఆక్వా రైతుల ఫిర్యాదు - COMPLAINT AGAINST IAS SUNIL KUMAR

Public Grievances at TDP Central Office ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team Published : April 27, 2025 at 11:19 AM IST | Updated : April 27, 2025 at 11:59 AM IST 2 Min Read

Complaint Against IAS Sunil Kumar : తమ చేపల చెరువులను సాగు చేసుకోనివ్వకుండా సీనియర్‌ ఐపీఎస్‌ అధికారి సునీల్‌కుమార్‌, ఆయన బినామీ నాగేంద్ర వేధింపులకు గురిచేస్తున్నారని కృష్ణా జిల్లా గుడ్లవల్లేరు మండలం విన్నకోటకు చెందిన ఆక్వా రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. అధికారులు వారికి మద్దతుగా వ్యవహరిస్తూ తమ చెరువుల్ని ఆక్వా జోన్‌లో చేర్చడం లేదన్నారు. దీనిపై విచారణ చేసి ఎలాగైనా న్యాయం చేయాలని మంగళగిరి టీడీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో ఫిర్యాదు చేశారు. వివిధ సమస్యలతో తరలివచ్చిన బాధితుల నుంచి కార్మిక శాఖ మంత్రి వాసంశెట్టి సుభాష్, ఆయిల్‌ సీడ్స్‌ కార్పొరేషన్‌ ఛైర్మన్‌ గండి బాబ్జీ వినతులు, ఫిర్యాదులు స్వీకరించారు. వైఎస్సార్సీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే నల్లపరెడ్డి ప్రసన్నకుమార్‌ రెడ్డి అండతో తీగలచెరువు డొంకను ఆక్రమించిన ఆ పార్టీ నాయకులపై చర్యలు తీసుకోవాలని నెల్లూరు జిల్లా విడవలూరుకు చెందిన విజయ్‌కుమార్‌ వినతిపత్రం ఇచ్చారు. తాను టీడీపీ సానుభూతిపరుడినని జగన్‌ మేనమామ రవీంద్రనాథ్‌రెడ్డి పింఛను తొలగించారని కడప జిల్లాకు చెందిన గంగిరెడ్డి ఫిర్యాదు చేశారు. Public Grievance at TDP Office : తమ భూమిని వైఎస్సార్సీపీ నేత రాధాకృష్ణారెడ్డి ఆక్రమించుకున్నారని నెల్లూరు జిల్లా కోవూరుకు చెందిన భాస్కర్​రెడ్డి పేర్కొన్నారు. ప్రభుత్వం తనకిచ్చిన భూమిని కబ్జా చేయాలని చూస్తున్న వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని పల్నాడు జిల్లా పెదకూరపాడుకు చెందిన కోటేశ్వరరావు విన్నవించారు. బీటెక్‌ చదివిన తనకు ఏదైనా ఉద్యోగం ఇప్పించాలని ఓ యువతి వినతిపత్రం ఇచ్చింది. రాష్ట్ర నలుమూలల నుంచి వివిధ సమస్యలతో తరలివచ్చిన బాధితుల నుంచి వారు వినతులు స్వీకరించారు. సమస్యలు పరిష్కరిస్తామని బాధితులకు హామీ ఇచ్చారు.

Last Updated : April 27, 2025 at 11:59 AM IST