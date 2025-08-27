ETV Bharat / state

వినాయక చవితి పండుగను ప్రకృతి పూజగా ఎందుకు జరుపుకుంటామో తెలుసా? - GANESH CHATURTHI 2025

గణపతి పూజలో ఔషధ గుణాలు కలిగిన 21 పత్రాలతో పూజ - విగ్రహ నిమజ్జనంతో జలాశయాలకు, ప్రకృతికి ఎంతో మేలు - వినాయక చవితి వేడుకలతో ప్రజల్లో ఐక్యత

Ganesh Chaturthi 2025
Ganesh Chaturthi 2025 (ETV Bharat)
Ganesh Chaturthi 2025 : సమాజాన్ని మేల్కొలిపి అందరిలో ఐక్యతా భావనను కల్గించే పండగ వినాయక చవితి. ఐక్యతలోని ప్రయోజనాలనూ ఈ పండగ చాటిచెబుతుంది. ఆచారాలు, సంప్రదాయాలు పేరుతో మంచి పనులను అడుగడునా కళ్లకు కడుతుంది. మానవ జీవితం ప్రకృతితో ముడిపడి ఉందని ఈ పండగ నిరూపిస్తుంది. ఇప్పుడంటే రంగురంగుల విగ్రహాలను ప్రతిష్టిస్తున్నా పూర్వకాలంలో మట్టి విగ్రహాలనే పూజించేవారు. ఇది ప్రకృతికి ఎలాంచి హానీ తలపెట్టదు. మట్టితో తయారు చేసినవి నీటిలో తేలికగా కరిగిపోతాయి. నీరు ఏ విధంగానూ కలుషితం కాదు.

రంగుల విగ్రహాల తయారీలో కాల్షియం సల్ఫేట్ అనే రసాయనాలను వినియోగిస్తారు. దీన్ని జిప్సం అని కూడా అంటారు. దీనిని వేడి చేస్తే వచ్చే పదార్థమే ప్లాస్టర్​ ఆఫ్ పారిస్. ఇది నీటిలో కరగదు. విగ్రహాలకు కోబాల్ట్ ఆక్సైడ్, ఫేర్రిక్ ఆక్సైడ్ వంటి పదార్థాల మిత్రమాన్ని రంగులుగా వాడుతారు. వీటిలో పాదరసం కూడా ఉంటుంది. వీటి వల్ల నీరు కలుషితమై నిమజ్జనం చేసే చెరువులు, కుంటల్లోని నివసించే జీవులు ప్రాణాలు కోల్పోతాయి. మానవులు, ఇతర జీవులపై దీని ప్రబావం దీర్ఘకాలంలో ఉంటుంది.

మట్టి విగ్రహాలనే పూజించాలి : రంగుల విగ్రహాల వల్ల పర్యావరణానికి జరుగుతున్న ముప్పువల్ల దేశమంతా మట్టి విగ్రహాలనే ప్రతిష్టించాలనే ప్రచారం ప్రతిఏటా వినాయక చవితికి ముందు విస్తృతంగా సాగుతుంది. చిన్న విగ్రహాలు మొదలు పెద్ద వాటి వరకు మట్టి విగ్రహాలే ప్రతిష్టించేలా అనేక సంస్థలు పని చేస్తున్నాయి. పర్యావరణహితం కోరి మట్టి విగ్రహాలనే పూజించాలని చైతన్యం తెస్తున్నారు.

21 పత్రాలతో గణపతికి పూజలు : వినాయక చవితి సందర్భంగా బిల్వ, శమి సహా 21 రకాల పత్రాలతో పూజలు చేస్తారు. దీని వెనుక పర్యావరణ రహస్యం కూడా దాగి ఉంది. పూజల తర్వాత వినాయక విగ్రహాలను నదులు, చెపువుల్లో నిమజ్జనం చేస్తారు. దీని వల్ల వినాయకుడుకి సమర్పించే ఆకుల వల్ల నీరు కలుషితం కాదు. విగ్రహంతో పాటు నీటిలో వేసే ఈ పత్రాలు 23 గంటల తర్వాత తమలోని ఔషధ గుణాలు కల్గిన ఆల్కలాయిడ్స్​ను వదిలి బాక్టీరియాను నిర్మూలించి జలాల్లోని ఆక్సిజన్​ పరిమాణాన్ని పెంచుతాయి. ఈ పత్రాలతో పూజించడం వల్ల అవి కొత్త మట్టితో కలిసి వీచే గాలి మనలోని అనారోగ్యాలను హరిస్తుంది.

"ఆగమ శాస్త్రం మట్టి విగ్రహాలను ప్రతిష్టించాలని చెబుతుంది. మట్టితో చేసిన వినాయకుడిని చెరువుల్లో, జలాశయాల్లో నిమజ్జనం చేయాలి. వర్షాల కారణంగా అప్పటికే చెరువుల్లో కొత్త నీరు చేరి అందులో బాక్టీరియా వంటి క్రిములు చేరతాయి. ఔషధగుణాలు కలిగిన 21 పత్రాలు నీటిలో వేయడం వల్ల, విగ్రహం మట్టి నీటిలో కరగడం వల్ల అందులోని క్రిములు నాశనం అవుతాయి. దీని వల్ల ఎన్నో ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి." - బ్రహ్మశ్రీ పులుపుల వేంకట ఫణికుమార శర్మ

మనుషుల్లో ఐక్యతను పెంచే పండగ : వినాయక చవితి వేడుకలు మనుషుల్లో ఐక్యతను పెంచుతాయి. బాధ్యతలను సేవా భావాన్ని చాటిచెబుతాయి. దేశవ్యాప్తాంగా వీధివీధిలో మండపాలు వెలుస్తాయి. ఏ వీధికి ఆ వీధిలో స్థానికులు అంతా కలిసి వేడుకలు నిర్వహించుకుంటారు. అంతా కలిసి మెలిసి పండగ చేసుకుంటారు. ప్రతిష్టాపన మొదులు విగ్రహ నిమజ్జనం వరకు ప్రతి రోజూ కలుసుకుంటారు. ఇది ఐక్యతకు ప్రతీకగా నిలుస్తుంది. వినాయక చవితి వల్ల ఎంతో మంది ఆకలి తీరుతుంది. ఇలా సేవ చేసే మార్గమ కూడా ఉంటుంది. వినాయకుడు అంటే విఘ్నాలను దూరం చేసేవాడు. ఇంకా సకల శుభాలనూ ప్రసాదించే దేవుడు. ఎలాంటి విఘ్నాలు లేకుండా పూర్తిగా పర్యావరణ హితంగా జరగాలని అందరి ఆకాంక్ష.

