Vinayaka Chavithi Celebrations in AP: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఊరూరా, వాడవాడలా గణనాథులు అందంగా విభిన్న రూపాల్లో కొలువుదీరారు. చిన్నా, పెద్దా తేడా లేకుండా భక్తులు స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ప్రజాప్రతినిధులు వినాయకుని సేవలో తరించారు. గుంటూరు, విజయవాడలో భారీ వినాయక ప్రతిమలను ఏర్పాటు చేశారు.
16 టన్నుల మట్టితో: విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై శ్రీనటరాజస్వామి ఆలయం, చిన్న రాజగోపురం ముందు కొలువైన గణపతి స్వామి వార్లకు పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. డూండీ గణేష్ సేవ సమితీ ఆధ్వర్యంలో 72 అడుగుల భారీ గణనాథుడిని విజయవాడ సితార సెంటర్లో ఏర్పాటు చేశారు. ఎంపీ కేశినేని చిన్ని కుటుంబసభ్యులతో కలిసి ప్రత్యేక పూజను నిర్వహించారు. వినాయకుని అనుగ్రహంతో మంచి కార్యక్రమాలన్నీ విజయవంతం కావాలని- మైసూర్ దత్త పీఠాధిపతి గణపతి సచ్చిదానంద స్వామి అన్నారు. విజయవాడ పటమట దత్తపీఠంలో సామూహిక వినాయక వ్రతాలు నిర్వహించారు. గుంటూరులో 99 అడుగుల మట్టి విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. గంగా నది తీరం నుంచి తెచ్చిన 16 టన్నుల మట్టితో ఈ విగ్రహాన్ని రూపొందించారు.
పట్టు వస్త్రాలను సమర్పించిన మంత్రి: కాణిపాకం శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక స్వామికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున మంత్రి ఆనం రామనారాయణ రెడ్డి పట్టు వస్త్రాలను సమర్పించారు. తర్వాత వినాయక స్వామి వ్రతకల్పంలో పాల్గొన్నారు. రాష్ట్ర ప్రజలంతా సుఖ సంతోషాలు, ఆయురారోగ్యాలతో ఉండాలని పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి టీజీ భరత్ వినాయకుడిని కర్నూలులో వేడుకున్నారు. అనంతపురం జిల్లా రాయదుర్గంలో సుప్రసిద్ధ శ్రీ దశభుజ గణపతి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. 14 వ శతాబ్దంలో నిర్మించిన ఈ ఆలయంలో వినాయకుడు 15 అడుగుల ఎత్తు, 12 అడుగుల వెడల్పు, 10 చేతులు కలిగిన ఒకే రాతిలో చెక్కబడి ఉంటది.
1100 ఏళ్ల చర్రిత కలిగిన స్వామివారు: విశాఖ ఎంవీ సిటీ అతి పెద్ద గేటెడ్ కమ్యూనిటీలో ఏర్పాటు చేసిన వినాయకుడిని దర్శించుకున్న స్థానికులు ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. శ్రీకాకుళం విజయగణపతి ఆలయానికి పెద్ద ఎత్తున భక్తులు పోట్తెతారు. దేవాలయంలో రంగు రంగుల పూలతో అందంగా అలంకరించారు. తూర్పుగోదావరి జిల్లా బిక్కవోలు శ్రీలక్ష్మీగణపతి స్వామివారి ఆలయంలో వినాయక చవితి వేడుకలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి. దాదాపు 1100 ఏళ్ల చర్రిత కలిగిన స్వామివారు 10 అగుడుల పొడవు, 6 అడుగుల వెడల్పుతో తొండం కుడివైపున తిరిగి ఉండడం ఇక్కడి ప్రత్యేకత.
17 రకాల పప్పు దినుసులతో: కర్నూలులో ప్రత్యేకంగా పడవపై విఘ్నోశ్వరుడిని ఏర్పాటు చేశారు. మూషికాలు ఆ పడవను నడుపుతున్నట్లు చూడచక్కగా ఉంది. అనకాపల్లి జిల్లా నర్సీపట్నం శాంతినగర్లో 17 రకాల పప్పు దినుసులతో మట్టి వినాయకుడిని వానపల్లి వాసు అనే భక్తుడు తయారు చేశారు. తిరుపతి జిల్లా నాయుడుపేటలో 22 అడుగులతో ఏర్పాటు చేసిన గణనాథుడు చేత్తో భక్తులను ఆశీర్వదించే విధంగా వినూత్నంగా తయారు చేశారు. అన్నమయ్య జిల్లా రాజంపేటలో పంచముఖ ఆంజనేయ ప్రతిమ అందరినీ ఆకట్టుకుంది.
5000 ఫైవ్ స్టార్ చాక్లెట్లతో: నెల్లూరులో లంబోదర వినాయక ఉత్సవ కమిటీ సభ్యులు పూణెలో గల త్రిశుద్ధి వినాయక నమూనా ఆలయం ఏర్పాటు చేశారు. 3 తొండాలతో వినాయకుడు భక్తులకు దర్శనమిస్తారు. ప్రకాశం జిల్లా యర్రగొండపాలెంలో చతుర్దశ ముఖ వినాయకుడి ఆకారంలో ఉన్న గణనాథుడిని నిర్వహకులు ఏర్పాటు చేశారు. కడప మాసాపేట గణేష్ మండపం వద్ద వినూత్నంగా ఏర్పాటు చేసిన స్వాగత తోరణాలు భక్తులను కట్టిపడేస్తున్నాయి. అనంతరం జిల్లా తాడపత్రిలో ఉల్లిగడ్డలు, వెల్లి ఉల్లిపాయలు, పాప్కార్న్తో వినాయకుడిని తయారు చేశారు. మరొకచోట బిందె, చెంబులు, జెగ్గులు, బకెట్లతో విజ్ఞేశ్వరుడిని రూపొందించారు. వేరే ప్రాంతంలో గ్రీనరీ వినాయకుడు తయారు చేశారు. వినాయకుని కాంప్లెక్స్లో 5000 ఫైవ్ స్టార్ చాక్లెట్లతో గణనాథుడిని తయారు చేశారు.
విభిన్న రూపాల్లో గణనాథుడు - 54 కేజీల వెండితో విగ్రహం మరోచోట 13 వేల అరటి కాయలతో
'వేదికలు తీర్చిదిద్దుతాడు - స్వహస్తాలతో గణపయ్య ప్రతిమలు చేస్తాడు'