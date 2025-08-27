Vinayaka Chaturthi Festival in Andhra Pradesh : వినాయక చవితికి మండపాల అలంకరణ, గణనాథుల ప్రతిమల ప్రతిష్టతో పల్లెలు, పట్టణాల్లో సందడి నెలకొంది. లంబోధరుని విగ్రహాలు, పత్రి, పూలు, పండ్లు కొనుగోలుదారులతో మార్కెట్లు కళకళలాడాయి. పర్యావరణ హితంగా పండుగ జరుపుకోవాలంటూ పలుచోట్ల ఔత్సాహితులు మట్టి గణపతి ప్రతిమలను ఉచితంగా అందజేశారు. ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు తలెత్తకండా నవరాత్రి ఉత్సవాలు నిర్వహించాలని పోలీసులు, నిర్వాహకులకు సూచించారు.
వినాయక చవితి సందడి: వినాయక చవితిని పురస్కరించుకుని కాలుష్య నియంత్రణ మండలి ప్రత్యేక సందేశాలతో రూపొందించిన పోస్టర్ను సచివాలయంలో సీఎం చంద్రబాబు సోమవారం ఆవిష్కరించారు. మరోవైపు ఎన్టీఆర్ జిల్లా అధికారులతో కలిసి పీసీబీ విజయవాడ ఇందిరా గాంధీమున్సిపల్ స్టేడియంలో ఒకేసారి ఏడున్నర వేల మట్టి గణపతుల్ని తయారు చేయించింది. అందుకుగానూ వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్నూ సంయుక్తంగా అందుకుంది. వినాయక విగ్రహాల నిమజ్జనానికి సీతమ్మ వారి పాదాలు వద్ద అవసరమైన స్థలాన్ని విజయవాడ నగరపాలక సంస్థ కమిషనర్ ధ్యానచంద్ర పరిశీలించారు.
గుంటూరులో మైత్రి మాల్ వద్ద పశ్చిమ ఎమ్మెల్యే మాధవి మట్టి గణపతి విగ్రహాలను ఉచితంగా పంపిణీ చేశారు. స్థానిక పాఠశాలలో 400 మంది విద్యార్థులు మట్టి గణపతి విగ్రహాలను తయారు చేశారు. నిర్ణీత సమయంలో ఆకర్షణీయంగా విగ్రహాలు తయారు చేసిన విద్యార్థులకు ఉపాధ్యాయులు బహుమతులు అందజేశారు. బాపట్ల జిల్లా చీరాల మార్కెట్ సెంటర్ వినాయకుడి ప్రతిమలు, పత్రి, పూలు, పండ్లు కొనుగోలుదారులతో కిటకిటలాడింది. కొట్ల బజారు చెందిన ఓగేటి శ్రీనివాస శాస్త్రి వెయ్యి మట్టి వినాయక ప్రతిమలను ఉచితంగా పంపిణీ చేశారు.
మట్టివిగ్రహాలను పంపిణీ చేసిన ఔత్సాహికులు: ఒంగోలులో ఈటీవీ-ఈనాడు ఆధ్వర్యంలో డిప్యూటీ మేయర్ సూర్యనారాయణ ఉచితంగా మట్టి వినాయక విగ్రహాలను జాయింట్ కలెక్టర్ రోణంకి గోపాలకృష్ణ చేతుల మీదగా పంపిణీ చేశారు. తాళ్లూరు మండలం తూర్పు గంగవరంలోని శ్రీ జాహ్నవి హైస్కూల్ ప్రాంగణంలో ఈటీవీ-ఈనాడు ఆధ్వర్యంలో మట్టి వినాయకుల ప్రతిమల తయారీ, ఉచిత పంపిణీ కార్యక్రమం చేపట్టారు. గిద్దలూరులో స్థానిక ఎమ్మెల్యే అశోక్రెడ్డి ఈటీవీ, ఈనాడు ఆధ్వర్యంలో 15 వందల మట్టి గణపయ్య ప్రతిమలను భక్తులకు పంపిణీ చేశారు.
శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా హిందూపురంలో వినాయక వేడుకలను ప్రశాంతంగా నిర్వహించుకుందామని జిల్లా ఎస్పీ రత్న పిలుపునిచ్చారు. కదిరిలో మట్టి వినాయకుడి ప్రతిమలను భక్తులకు ఉచితంగా పంపిణీ చేశారు. అన్నమయ్య జిల్లా రాజంపేట మండలంలో వాసవి సహృదయ సేవా ట్రస్ట్, ఈటీవీ-ఈనాడు ఆధ్వర్యంలో 610 మట్టి విగ్రహాలను ప్రజలకు ఉచితంగా పంపిణీ చేశారు. నెల్లూరులో మిద్దె తోటల గ్రూపు సభ్యులు మట్టి వినాయక ప్రతిమలు, పత్రిని పంపిణీ చేశారు.
సుమారుగా 21 రకాల పత్రాలు వాటి విశిష్టతను వివరిస్తూ ప్రత్యేక వీడియోనూ సిద్ధం చేశారు.విశాఖ జిల్లా భీమిలి బీచ్లో వినాయక విగ్రహాల నిమజ్జనం స్థలాలను సీపీ శంకబ్రత బాగ్ఛీ, నార్త్ జోన్ ఏసీపీ అప్పలరాజు పరిశీలించారు. డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా పి.గన్నవరంలో ఎమ్మెల్యే గిడ్డి సత్యనారాయణ మట్టి గణనాథులను పంపిణీ చేశారు. వినాయక వ్రతానికి పత్రులు, పండ్లు, పువ్వులు, వినాయక ప్రతిమల కొనుగోళ్లతో రావులపాలెం సెంటర్ కళకళలాడింది.
అదే విధంగా అయినవిల్లిలోని శ్రీ విఘ్నేశ్వరుని క్షేత్రం వినాయకచవితి మహోత్సవాలకు సర్వాంగ సుందరంగా ముస్తాబైంది. చవితి మహోత్సవాలకు విచ్చేసే భక్తులకు ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా అధికారులు ఏర్పాట్లు చేశారు. గణపతి నవరాత్రుల్లో మండపాల్లో ప్రతిష్టించిన వినాయకుని చేతిలో పెట్టేందుకు యానాంలో వ్యాపారులు 5 కేజీల నుంచి 50 కేజీల వరకు బరువు ఉండే లడ్డూలను సిద్ధం చేశారు. వాటిని వివిధ రకాల డ్రైఫ్రూట్స్తో అందంగా అలంకరించి విక్రయాలకు సిద్ధం చేశారు.
గణపతి ఉత్సవాలను ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు తలెత్తకుండా నిర్వహించాలని ఉత్సవ కమిటీ సభ్యులకు తూర్పుగోదావరి జిల్లా దేవరపల్లి సీఐ నాగేశ్వరనాయక్ తెలిపారు. పశ్చిమగోదావరి జిల్లా తణుకులోని మాంటిస్సోరి పాఠశాల యాజమాన్యం విద్యార్థులకు మట్టి వినాయక ప్రతిమ పోటీలు నిర్వహించింది. ఏలూరు జిల్లా ఉంగుటూరు మండలం నారాయణపురం జడ్పీ ఉన్నత పాఠశాలలో 'ఈనాడు-ఈటీవీ' ఆధ్వర్యంలో పర్యావరణ పరిరక్షణ-మట్టి గణపతుల తయారీ కార్యక్రమం నిర్వహించారు.
ఈనాడు-ఈటీవీ ఆధ్వర్యంలో తయారీ పోటీలు: శ్రీకాకుళం ఏడు రోడ్ల కూడలిలో ఎమ్మెల్యే గొండు శంకర్, కలెక్టర్ స్వప్నల్ దినకర్ పుండ్కర్తో కలిసి కేంద్రమంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు మట్టి గణపతి విగ్రహాలను పంపిణీ చేశారు. టెక్కలి మండలం చాకిపల్లిలో జెడ్పీ ఉన్నత పాఠశాలలో ఈనాడు- ఈటీవీ ఆధ్వర్యంలో మట్టి గణపతి విగ్రహాల తయారీపై అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. విద్యార్థులు తమ చిట్టి చేతులతో అందమైన ఆకృతుల్లో వినాయక విగ్రహాలు తయారు చేశారు. మన్యం జిల్లా సాలూరులో మంత్రి సంధ్యారాణి మట్టి వినాయక విగ్రహాలను ఉచితంగా పంపిణీ చేశారు.
మన్యం జిల్లా మామిడిపల్లి జెడ్పీ పాఠశాలలో ఈటీవీ-ఈనాడు ఆధ్వర్యంలో మట్టి గణపతిని తయారు చేద్దాం - మట్టి గణపతినే పూజిద్దాం అనే నినాదంతో సుమారు 200 మంది విద్యార్థులు సృజనాత్మకతతో చక్కటి మట్టి గణపతి ప్రతిమలు తయారు చేశారు. అనకాపల్లి జిల్లా నక్కపల్లి మండలం దొడ్డిగల్లుకు చెందిన సూక్ష్మ కళాకారుడు డాక్టర్ ఘట్టం వెంకటేష్ పెన్సిల్ కొనపై గణపతి అద్భుత రూపాన్ని మలిచాడు. నవరాత్రులను పురస్కరించుకొని ఎనిమిది మిల్లీమీటర్ల వెడల్పు, 28 మిల్లీమీటర్ల ఎత్తుతో దాదాపు 6 గంటల పాటు శ్రమించి స్వామి రూపాన్ని రూపొందించాడు.
అనంతపురం జిల్లా ఉరవకొండ పట్టణంలోని మార్కెండేశ్వర స్వామి ఆలయం వద్ద నిస్వార్థ ఫౌండేషన్ వెంకట్ ఆధ్వర్యంలో మట్టి వినాయక విగ్రహాల పంపిణీతో పాటు మొక్కలను కూడా పంపిణీ చేశారు. సీఐ మహానంది, నిస్వార్థ ఫౌండేషన్ వెంకట్ తదితరులు హాజరై ప్రజలకు మట్టి వినాయక ప్రతిమతో పాటు మొక్కలను కూడా అందజేశారు. పర్యావరణహిత మట్టి వినాయక విగ్రహాలను అందజేస్తున్నామన్నారు. ఈ సందర్భంగా 200 మట్టి విగ్రహాలను, మొక్కలను పంపిణీ చేశారు.
మొదలైన వినాయక చవితి సందడి - జనాలతో కిక్కిరిసిన మార్కెట్లు