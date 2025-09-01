ETV Bharat / state

హెల్త్​హబ్​గా విశాఖ - అందుబాటులోకి అత్యాధునిక వైద్యసేవలు! - NATIONAL AYUSH MISSION IN VISAKHA

దాదాపు రూ.100 కోట్లతో ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలలు, ఆసుపత్రులు, వైద్య సంబంధిత సేవలు - తుదిదశ నిర్మాణంలో 50 పడకల ఆయుష్‌ ఇంటిగ్రేటెడ్‌ ఆసుపత్రి

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 1, 2025 at 6:53 PM IST

VIMS Visakhapatnam to Get 50 Bed Ayush Hospital : పారిశ్రామిక, ఐటీ రాజధానిగా అభివృద్ధి చెందుతున్న విశాఖలో అత్యాధునిక వైద్యసేవలెన్నో అందుబాటులోకి రానున్నాయి. సామాన్య ప్రజలకు ఉపయోగపడేలా దాదాపు రూ.100 కోట్లతో ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలలు, ఆసుపత్రులు, వైద్య సంబంధిత సేవలు విస్తృతం కానున్నాయి. ఫార్మాసిటీ, మెడ్‌టెక్‌ జోన్, హెల్త్‌సిటీ తదితరాలతో దేశంలో ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించుకున్న విశాఖ నగరం త్వరలో ‘హెల్త్‌ హబ్‌’గా మారనుంది.

తొలి ప్రకృతి వైద్య కళాశాల : రాష్ట్రంలో తొలి ప్రకృతి వైద్య కళాశాల నిర్మాణం విశాఖలోని ఆంధ్ర వైద్య కళాశాల ప్రాంగణంలో జరుగుతోంది. రాష్ట్ర విభజన అనంతరం కేంద్ర ప్రభుత్వం 2016-17లో దీనికి ఆమోదం తెలిపింది. 2026-27 విద్యా సంవత్సరం నుంచి ప్రవేశాలు ప్రారంభం కానున్నాయి. బ్యాచిలర్‌ ఆఫ్‌ నేచురోపతి అండ్‌ యోగా సైన్సెస్‌ (బీఎన్‌వైఎస్‌) కోర్సులో 50 సీట్లను భర్తీ చేయనున్నారు. దీనికి అనుబంధంగా 50 పడకలతో ప్రకృతి ఆసుపత్రి ఏర్పాటుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్రానికి ప్రతిపాదనలు పంపింది.

ఆయుర్వేద మందుల తయారీ : హనుమంతవాక దగ్గర విమ్స్‌ ప్రాంగణంలోని ప్రకృతి వైద్య కళాశాల పక్కనే 50 పడకల ఆయుష్‌ ఇంటిగ్రేటెడ్‌ ఆసుపత్రి నిర్మాణం తుదిదశలో ఉంది. అందులో ఆయుర్వేద, యునానీ, హోమియో వైద్య సేవలు త్వరలో అందుబాటులోకి రానున్నాయి.

  • శొంఠ్యాంలో రూ.6 కోట్లతో ఆయుర్వేద మందుల తయారీ, నాణ్యత పరీక్షల ప్రయోగశాల ఏర్పాటు కానుంది.
  • ప్రాంతీయ ప్రజారోగ్య ప్రయోగశాల ప్రాంగణంలో రాష్ట్రస్థాయి ఆహార పరీక్షల ప్రయోగశాల కొద్దిరోజుల్లో అందుబాటులోకి రానుంది.

వైద్యులు లేరు, మందులు ఉండవు - మూతపడుతున్న ఆయుష్ కేంద్రాలు

రసాయన ప్రమాదాలు జరిగితే : విమ్స్‌ ప్రాంగణంలో సెకండరీ లెవెల్‌ కెమికల్, బయోలాజికల్, రేడియోలాజికల్, న్యూక్లియర్‌ (సీబీఆర్‌ఎన్‌) మెడికల్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ సెంటర్‌ ఏర్పాటు కానుంది. ఈ మేరకు గతేడాది నవంబరులో కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మధ్య ఒప్పందం కుదిరింది. రియాక్టర్‌ పేలుళ్లు, గ్యాస్‌ లీకేజీలు, రసాయనాల విస్ఫోటం వంటివి జరిగినప్పుడు క్షతగాత్రులకు ఈ కేంద్రంలో మెరుగైన వైద్యం అందించేందుకు వీలుంటుంది. రెండంతస్తుల్లో దాదాపు రూ.15 కోట్లతో ఈ కేంద్రాన్ని నిర్మించనున్నారు. చికిత్సకు వినియోగించే ప్రత్యేక సామగ్రి, పరికరాలను కేటాయించడంతోపాటు సిబ్బందిని కేంద్రమే నియమిస్తుంది.

గిరిజనుల్లో జన్యు పరీక్షలకు : గిరిజనుల్లో సికిల్‌సెల్‌ ఎనీమియా తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంది. మరో 25 ఏళ్లలో ఈ వ్యాధిని నిర్మూలించాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం జాతీయ సికిల్‌సెల్‌ నిర్మూలన కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించింది. గిరిజనుల ఆరోగ్య సంరక్షణకు కేజీహెచ్‌ ఆవరణలోనే రూ.4 కోట్లతో జన్యు పరీక్షల ప్రయోగశాల ఏర్పాటుకు ఆమోదం తెలిపింది. మరో 3 నెలల్లో ఇక్కడ జన్యు నిర్ధారణ పరీక్షలు జరిగే అవకాశముంది. అలాగే గర్భిణులకు ప్రసవానికి ముందు కౌన్సెలింగ్‌ చేయడంతోపాటు నవజాత శిశువులకు స్క్రీనింగ్, టెలి కన్సల్టేషన్‌ సదుపాయాలు ఇక్కడ ఏర్పాటు కానున్నాయి.

రూపాయి చెల్లించాల్సిన పనిలేదు - మోకాళ్ల నొప్పులకు ఫ్రీగా ట్రీట్​మెంట్​!

ఫీచర్ న్యూస్‌

