Pollution Around Hyderabad : తెలంగాణలో తీవ్రమైన పారిశ్రామిక కాలుష్యానికి పెట్టింది పేరు హైదరాబాద్ శివారులోని పటాన్చెరు ప్రాంతం. ఇక్కడి పరిశ్రమలతో పంచభూతాలూ కలుషితం కాగా, అక్కడ కొత్త పరిశ్రలనే కాకుండా, ఉన్న వాటి విస్తరణపైనా కేంద్ర ప్రభుత్వం నిషేధం విధించింది. అక్కడి సమస్య తీరుతోందని సంతోషిస్తుండగా, ఇప్పుడు హైదరాబాద్ - విజయవాడ జాతీయ రహదారిపై ఉన్న చౌటుప్పల్ సహా పలు ప్రాంతాలు మరో పటాన్చెరులా మారుతూ ఉండటం ఆందోళన కల్గిస్తోంది. అక్కడి ఫార్మా, బల్క్ డ్రగ్ పరిశ్రమల నుంచి విడుదల అవుతున్న విష రసాయన వ్యర్థాలతో పర్యావరణానికి తీవ్ర విఘాతం కలుగుతోంది. వాటికి దగ్గరిలోని అనేక పచ్చని పల్లెల్లో ప్రజలు, నేల, పశువుల ఆరోగ్యంతో పాటు వ్యవసాయంపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతోంది. రాష్ట్రంలోని పలు ఇతర ప్రాంతాల్లోనూ పరిస్థితి ఆందోళనకరంగా ఉంది.
పరిశ్రమల నుంచి తీవ్ర కాలుష్యం : యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా చౌటుప్పల్, దాని చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలు ఒకప్పుడు పారిశ్రామిక ప్రాంతంగా గుర్తింపు పొందాయి. అయితే ఇప్పుడు కాలుష్యానికి కేరాఫ్గా మారుతున్నాయి. హైదరాబాద్-విజయవాడ జాతీయ రహదారిపై చౌటుప్పల్ మండలం దండు మల్కాపురం, కొయ్యలగూడెం, ధర్మాజీగూడెం, లింగోజిగూడెం, అంకిరెడ్డి గూడెం, ఆరెగూడెం, కాట్రేవు, పంతంగి, స్వాములవారి లింగోటం, మందోలగూడెం వంటి గ్రామాల్లో అధిక శాతం పరిశ్రమలు ఏర్పాటయ్యాయి. అదేవిధంగా భూదాన్ పోచంపల్లి మండలం దోతిగూడెం, బీబీనగర్ తదితర పారిశ్రామికవాడల్లో సైతం పరిశ్రమలు నెలకొల్పారు. చిట్యాల, వెలిమినేడు, పిట్టంపల్లి, గుండ్రంపల్లి, ఏపూరు తదితర ప్రాంతాల్లోని పరిశ్రమల నుంచి తీవ్ర కాలుష్యం వెదజల్లుతోంది.
ఖర్చు అవుతుందని : దోతిగూడెం ప్రాంతంలో ఫార్మా, బల్క్ డ్రగ్, ఇతర రసాయన పరిశ్రమల నుంచి వచ్చే ఘాటు, దుర్వాసన వాసన నిత్యకృతంగా మారింది. ఈ ఘాటు వాసన కారణంగా ఆయా గ్రామాల ప్రజలు, జాతీయ రహదారి వెంట వెళ్లే వాహనదారుల ముక్కు పుటాలు అదిరిపోతున్నాయి. కాలుష్య నియంత్రణ మండలి మార్గదర్శకాల ప్రకారం ప్రమాదకర రసాయన వ్యర్థాలను ఆయా పరిశ్రమలు శుద్ధి కేంద్రాలకు పంపాలి లేదా స్వయంగా తమ పరిశ్రమలోనే శుద్ధి చేసుకోవాలి. కానీ, ఇలా చేస్తే పరిశ్రమ యాజమాన్యాలకు చాలా ఖర్చు అవుతుండడంతో ఈ రెండింటినీ అధిక శాతం పరిశ్రమలు పాటించడం లేదన్న అపవాదు ఉంది.
నిబంధనలకు పూర్తి విరుద్ధంగా వ్యర్థ రసాయనాలను సంబంధిత పరిశ్రమలు గుట్టుచప్పుడు కాకుండా జాతీయ రహదారి వెంట ఉన్న నిర్జన ప్రదేశాలు, ఖాళీ స్థలాల్లో ట్యాంకర్ల ద్వారా పారబోస్తున్నారు. మరికొన్ని పరిశ్రమలు ఆయా పరిశ్రమలోనే ఖాళీ ప్రదేశాల్లో ఏర్పాటు చేసిన బోర్లలో నింపేస్తున్నారు. అలాగే, గ్రామ శివార్లలో కూడా రోడ్లు, బీడు భూముల్లో వందల ఫీట్ల లోతు బోర్లు వేసి విష రసాయనాలు, వ్యర్థాలను లోపలికి వదులుతూ ఉండటం పట్ల సర్వత్రా ఆందోళన వ్యకమవుతోంది.
ప్రమాదకర వ్యర్థాలు భూమిలో పాతి పెడుతూ : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రతి సంవత్సరం ఉత్పత్తి అయ్యే ప్రమాదకర వ్యర్థాల్లో 1.9 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు భూమిలో పారవేయదగినవి అని కేంద్ర కాలుష్య నియంత్రణ బోర్డు తాజా నివేదిక వెల్లడించింది. అయితే రాష్ట్రంలోని 2,500 కంటే ఎక్కువ ప్రమాదకర వ్యర్థాలను ఉత్పత్తి చేసే పారిశ్రామిక యూనిట్లు సగం పల్లపు ప్రదేశాల్లో పాతిపెడుతున్నాయి. 2024 ఆర్థిక సంవత్సరంలో 4.75 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ప్రమాదకర పారిశ్రామిక వ్యర్థాలు వెలుడినట్లు రాష్ట్ర కాలుష్య నియంత్రణ మండలి గణాంకాలు తెలిపాయి.
రంగారెడ్డి, మేడ్చల్ - మల్కాజిగిరి, సంగారెడ్డి, మెదక్, యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాల్లో ఈ తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంది. దోతిగూడెం, పోచంపల్లి, చౌటుప్పల్, పటాన్చెరు, పాశమైలారం, బొంతపల్లి, గడ్డిపోతారం, ఖాజిపల్లి, బాచుపల్లి, ఐడీఏ బొల్లారం, ఉప్పల్, పోచారం, మౌలాలి, బొంతపల్లి, చర్లపల్లి, నాచారం, సనత్నగర్, బాలానగర్, కుకట్పల్లి, జీడిమెట్ల తదితర ప్రాంతాల్లో పరిశ్రమలు కాలుష్య విధ్వంసం సృష్టిస్తున్నాయి. ఈ రసాయన, ఫార్మా పరిశ్రమల నుంచి ప్రమాదకరమైన వ్యర్థాలు ఉత్పన్నమవుతున్నా నియంత్రించడంలో కాలుష్య నియంత్రణ మండలి విఫలమవుతోంది.
వ్యాధుల బారిన ప్రజలు: చౌటుప్పల్, దాని చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో నెలకొన్న ఫార్మా, రసాయన పరిశ్రమల నుంచి వెలువడుతున్న కాలుష్యం వల్ల ప్రజలు తల నొప్పి, శ్వాసకోశ, ఊపిరితిత్తులు, కంటి, చర్మ వ్యాధుల బారిన పడుతున్నారు. చాలా గ్రామాల్లో వ్యవసాయ, ఉద్యాన పంటలు దెబ్బతింటున్నాయి. ప్రధాన ఆహార పంట వరి, మొక్కజొన్న, ఇతర పంటలు పండటం గగనంగా మారింది. కూరగాయలు, ఆకుకూరల పంటలు సాగుకు నోచుకోవడం లేదు. పశు పోషణ అత్యంత మృగ్యంగా మారిపోతోంది. గొర్రెలు, మేకల పెంపకం దయనీయంగా తయారైంది. కాలుష్యం వల్ల పలువురు రైతులు భూములు కౌలుకు ఇచ్చేసి నగరం బాట పడుతున్నారు. అక్కడే ప్రత్యామ్నాయ ఉపాధి, చూసుకుంటున్నారు.
"గత మూడేళ్ల నుంచి పంటలు వేస్తున్నా, వాటి నుంచి ఒక్క గింజైనా రావటం లేదు. మా భూములను అమ్మేయ్యాలనుకుంటున్నాము. పంటలు వేద్దామంటే పొలాలు ఎండిపోతున్నాయి. ఎంత పెట్టుబడి పెట్టినా లాభం లేకుండా పోతోంది. హైదరాబాద్కు చుట్టూ ఉన్న పచ్చని పల్లెలు కలుషితమవుతున్నాయి. వాతావణం అంతా కలుషితమై మానవ ఆరోగ్యంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతున్నాయి. వీటివల్ల క్యాన్సర్, మూత్రపిండ సంబంధిత వ్యాధుల బారిన పడుతున్నాము. పరిశ్రమలు నియంత్రణ చట్టం, పర్యావరణ పరిరక్షణ చట్టాలను పరిశ్రమలు పాటించాలి. లేని పక్షంలో ప్రభుత్వం తగిన చర్యలు తీసుకోవాలి." - స్థానికులు
పరిశ్రమలే చేపట్టాలి : కేంద్రం 2016లో ప్రమాదకర, ఇతర వ్యర్థాల నిర్వహణ నిబంధనలను అమల్లోకి తెచ్చింది. దీని ప్రకారం పర్యావరణ హితం దృష్ట్యా ఆయా వ్యర్థాల శుద్ధి, తొలగింపు ప్రక్రియ పరిశ్రమలే చేపట్టాలి. వ్యవసాయం, పర్యావరణానికే కాకుండా మానవ ఆరోగ్యానికి ముప్పు లేకుండా చూడాలి. రసాయన ఎరువులు, క్రిమిసంహారక మందులు, ఫార్మా, పెట్రోకెమికల్, డై ఇంటర్మీడియట్, రిఫైనరీ, ఆర్గానిక్ కెమికల్ పెయింట్ వంటి రసాయన పరిశ్రమల వ్యర్థాలను ప్రమాదకరమైనవిగా వర్గీకరించి షెడ్యూల్ - 1లో చేర్చింది.
నిర్వహణ, ఉత్పత్తి, సేకరణ, నిల్వ, ప్యాకేజీ, రవాణా, శుద్ధి, రీసైక్లింగ్, రికవరీ, ప్రీ ప్రాసెసింగ్, కో ప్రాసెసింగ్, యుటిలైజేషన్, డిస్పోజల్ వంటివి రాష్ట్ర కాలుష్య నియంత్రణ మండలి అనుమతితో మాత్రమే చేయాలి. కానీ ఆ నిబంధనలేమీ అమలుకు నోచుకోవడం లేదు. దీనిపై చౌటుప్పల్, చుట్టుపక్కల గ్రామాల ప్రజలు పీసీబీ, రెవెన్యూ అధికారులు, జిల్లా కలెక్టర్లకు ఎన్నో సార్లు ఫిర్యాదులు చేశారు.
తాగడానికి యోగ్యంగా లేని నీరు : పరిశ్రమల కాలుష్యానికి సంబంధించి రోజురోజుకూ ఫిర్యాదులు పెరుగుతుండడంతో ఇటీవల పీసీబీ, రెవెన్యూ తదితర విభాగాలతో ప్రత్యేక కమిటీ ఏర్పాటైంది. ఈ కమిటీ చౌటుప్పల్, చిట్యాల, భూదాన్పోచంపల్లి, దండుమల్కాపురం, ఎల్లగిరి, దోతిగూడెం, అంతమ్మగూడెం తదితర ప్రాంతాల్లో 50 పైగా బోర్ల నీటి నమూనాలు సేకరించి పీసీబీ కేంద్ర కార్యాలయంలో పరీక్షించగా అధిక శాతం నీరు తాగడానికి ఏ మాత్రం యోగ్యంగా లేదని తేలింది.
లీటర్ తాగే నీటిలో టోటల్ డిజాల్వ్డ్ సాలిడ్స్ 500 మిల్లీ గ్రాములకు మించరాదు. చౌటుప్పల్ ప్రాంతంలో అది మిలియన్ వంతులకు పైగా ఉందని ఇటీవలి నివేదికలు వెల్లడించాయి. కాలుష్య కారక పరిశ్రమలపై స్థానికులు, బాధితులు ఫిర్యాదులు చేసినా అధికారులు నామమాత్రపు తనిఖీలు తప్ప శాశ్వత పరిష్కారం చూపడం లేదన్న విమర్శలు ఉన్నాయి.
సెంట్రల్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డుకు ఫిర్యాదులు : ఫార్మా, డ్రగ్ కంపెనీల కాలుష్యం పెరిగిపోతున్న నేపథ్యంలో అవి పాటిస్తున్న ప్రమాణాలపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యూనల్ ముందున్న కేసులపై కూడా ఆరా తీస్తోంది. సెంట్రల్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డుకు అందిన ఫిర్యాదుల వివరాలపై దృష్టి పెట్టింది. సచివాలయంలో అటవీ, పర్యావరణ శాఖ మంత్రి కొండా సురేఖ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు ఉన్నతాధికారులతో ఇటీవల భేటీ అయ్యారు.
అనుమతులు లేని, అనుమతుల గడువు అయిపోయిన కంపెనీలపై ఎన్నిసార్లు దాడులు చేశారో స్థానికంగా భూగర్భ జలాలు కలుషితం అవుతున్న తీరుపై తనిఖీల నిర్వహణపై మంత్రి సమీక్షించారు. రసాయన కంపెనీలకు అనుమతుల విషయంలో ఉదాసీనత సరికాదని, ఎక్కడైనా పీసీబీ ఇష్టారీతిన వ్యవహరిస్తే ఊరుకునేది హెచ్చరించారు. చౌటుప్పల్ ప్రాంతం నుంచి పర్యావరణ పరిరక్షణ, నీటి కలుషితంపై విపరీతమైన ఫిర్యాదులు వస్తున్న దృష్ట్యా చాలా కఠినంగా ఉంటామని హెచ్చరించారు.
"పరిశ్రమలు విడుదల చేసే వ్యర్థాల ద్వారా భూగర్భ జలాలు కూడా చాలా వరకు కలుషితం అయ్యాయి. ఈ విషయం బయటకు రానివ్వకుండా పరిశ్రమలు ప్రయత్నిస్తున్నాయి. అయినా ఆ ప్రాంత ప్రజల నోర్లు మూయలేకపోతున్నాయి. పరిశ్రమల వ్యర్థాలను ప్రాసెసింగ్ చేస్తే వ్యయం పెరిగిపోతుందని ఈ విధంగా చేస్తున్నాయి. పరిశ్రమలు నడపడంతో పాటు ప్రజల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడాల్సిన బాధ్యత కార్పొరేట్ సంస్థలకు ఉంటుంది." - చామల కిరణ్కుమార్రెడ్డి, భువనగిరి ఎంపీ
పర్యావరణ విధ్వంసం ఆందోళనకరం : ఒక ప్రాంతం పారిశ్రామికంగా అభివృద్ధి చెందుతుంది అంటే సంతోషించదగ్గ విషయమే. అదే సమయంలో అభివృద్ధి పేరుతో పర్యావరణ విధ్వంసం జరగడమే ఆందోళన కల్గించే అంశం. అందువల్ల అది పటాన్చెరు అయినా, చౌటుప్పల్ అయినా లేక మరే ప్రాంతమైనా అతీతం కాదు. దీని కట్టడికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పుడిప్పుడే చర్యలు చేపట్టిన నేపథ్యంలో రాబోయే రోజుల్లో పరిస్థితుల్లో మార్పు రాగలదని అందరి ఆశ.
గాలి పీలిస్తే రోగాలే! - కోట్లు ఖర్చుచేసినా కాలుష్యాన్ని తగ్గించలేని పరిస్థితి