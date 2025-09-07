ఫ్యాక్షనిజానికి వ్యతిరేకంగా ఆ గ్రామాలు - నాడు కత్తులతో, నేడు ప్రగతి వైపు పయనం
శాంతిబాటలో నడుస్తున్న రాష్ట్రంలోని పలు గ్రామాలు - కంప్యూటర్ కోర్సులు నేర్చుకుని విదేశాల్లో ఉద్యోగాలు చేస్తున్న యువత, ఆదర్శంగా నిలుస్తున్న గ్రామస్థులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 7, 2025 at 2:48 PM IST
Villages in Against Factionism At Palnadu District: వర్గ ఘర్షణలతో కత్తులు రువ్వుకుంటూ నరుక్కోవడం లాంటి సన్నివేశాలను అరవింద సమేత వీరరాఘవ, ఇంద్ర, సమరసింహారెడ్డి లాంటి తదితర చిత్రాల్లో ఫ్యాక్షన్ గొడవలు, దాని పరిణామాలు ఏ విధంగా ఉంటాయన్నది మనందరం చూసే ఉంటాం. కానీ నిజ జీవితంలోనూ వర్గ పోరుతో కత్తులు దూసి చంపుకునే సంస్కృతి లేకపోలేదు. కానీ కాలానికి తగ్గట్టు పరిస్థితులు పూర్తిగా మారుతూ వస్తున్నాయి. సరిగ్గా అలాంటి దృశ్యాలను పల్నాడు జిల్లాలో చూడవచ్చు.
నాడు ఫ్యాక్షన్ హత్యలతో రక్తాన్ని ఏరులై పారించిన గ్రామాలు నేడు అభివృద్ధిబాట పట్టాయి. పల్నాడులోనే మొదటిసారి బాంబు పేలిన గ్రామంగా పోలీసు రికార్డుల్లో ఉన్న గురజాల మండలం పులిపాడు ప్రస్తుతం అభివృద్ధిలో జిల్లాకే దారి చూపుతోంది. ఫ్యాక్షన్ ఆనవాళ్లు గురజాల మండలంలో పూర్తిగా కనుమరుగయ్యాయి. యువత కంప్యూటర్ కోర్సులు నేర్చుకుని విదేశాల్లో ఉద్యోగాలు చేస్తూ పలువురికి ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు.
పంటలు పండక ఇబ్బందులు: ఫ్యాక్షన్ గొడవలు ఎక్కువగా జరుగుతుండటంతో పులిపాడు, దైద, తేలుకుట్ల, గొట్టిముక్కల గ్రామాలను కలుపుతూ వెళ్లే ప్రాంతాన్ని పోలీస్ పరిభాషలో పంజాబ్ బెల్ట్గా అప్పట్లో పిలిచేవారు. 1942 నుంచి 2009 వరకూ వర్గ ఘర్షణలతో ఈ గ్రామాల్లో 70 నుంచి 80 మంది వరకు హత్యకు గురయ్యారని పోలీసు రికార్డు వెల్లడిస్తోంది. గొడవలు పడటం కేసులు వాయిదాల కోసం పోలీసు స్టేషన్లు, కోర్టుల చుట్టూ తిరుగుతూ విలువైన సమయాన్ని, డబ్బును వృథా చేసుకున్నారు.
విదేశాల్లో ఉద్యోగాలు చేస్తున్న యువత: పంటలు పండించుకోవడానికి సమయం దొరికేది కాదు. దీంతో 4 గ్రామాలు తీవ్ర సంక్షోభంలోకి కూరుకుపోయాయి. ఇలా ఒకరి గొడవలో తలదూర్చి అనవసరంగా కోర్టుల చుట్టూ తిరగడం ఏంటని మిగతా వారిలో మార్పు వచ్చింది. పిల్లల్ని చదివించడం ప్రారంభించారు. కాలక్రమేణా వారు ఉన్నత విద్యావంతులై విదేశాల్లో స్థిరపడ్డారు. పులిపాడు గ్రామం నుంచి సుమారుగా 200 మంది అమెరికా, ఆస్ట్రేలియా, దుబాయ్, జర్మనీ వంటి దేశాలలో ఉద్యోగాలను చేస్తున్నారు.
జిల్లాలో విదేశీమారకద్రవ్యం అధికంగా వచ్చే గ్రామంగా పులిపాడు స్థిరపడిపోయింది. గ్రామంలో 2, 3 అంతస్థుల డాబాలు వెలిశాయి. ఫ్యాక్షన్ గొడవలకు స్వస్తిపలకడంతోనే ఇదంతా సాధ్యమైందని గ్రామస్థులు చెబుతున్నారు.
మా తరం నుంచే గొడవలకు స్వస్తి: ఊళ్లో పంటలు పండక పొలాలకు ధరలు పడిపోవడంతో ఆర్థికంగా చితికిపోయాయని పులిపాడుకు చెందిన సైదయ్య అన్నారు. ఇలా అయితే బతకలేమని అందరూ ఆలోచనలో పడి పక్కవాడి గొడవకు వెళ్లడం మానేశారని తెలిపారు. చివరకు మా పిల్లలకు కూడా వాడు పగవాడు వాడితో ఒకప్పుడు మనం గొడవపడ్డాం లాంటి విషయాలు చెప్పడం మానేశామని ఆయన వెల్లడించారు. అందరం ఆత్మీయంగా కలవడంతో ఇప్పుడు సంపన్నులమయ్యామని సైదయ్య సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.
పోరుగడ్డ పల్నాడులో పడగ విప్పుతున్న ఫ్యాక్షన్..
దాడి చేసి, బంద్కు పిలుపు ఇవ్వడం.. ఫ్యాక్షన్ పాలకులకే చెల్లుతుంది!: నారా లోకేశ్