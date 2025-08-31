ETV Bharat / state

వేసవిలో చల్లగా, శీతాకాలంలో వెచ్చగా ఉండే ఇళ్లు - దశాబ్దాలైనా చెక్కు చెదరకుండా! - STORY ON OLD HOUSES IN NIZAMABAD

పల్లెలో దర్పం ప్రదర్శిస్తున్న పాత గృహాలు - పూర్వీకుల తీపి జ్ఞాపకంగా చూసుకుంటున్న గ్రామీణులు

Story on Old Houses In Nizamabad District
Story on Old Houses In Nizamabad District (EENADU)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 31, 2025 at 7:05 PM IST

2 Min Read

Story on Old Houses In Nizamabad District : పాత ఇంటి ముందుభాగంలో విశాలమైన వరండా, గదులు, వసారాలు. అధికంగా వచ్చే వెలుతురు. వర్షపు నీటిని ఒడిసిపట్టుకునే ఏర్పాట్లు తలుపు చెక్కలపై చక్కని అందమైన ఆకృతులతో ‘అతిథి దేవోభవ’ అంటూ స్వాగతం పలుకుతున్నట్లు దర్పాన్ని ప్రదర్శించే దర్వాజాలు. ఇవీ పల్లెల్లో ఒకప్పుడు నిర్మించిన ఇళ్లకు అపురూపమైన ఆనవాళ్లు. ఓ రకంగా చెప్పాలంటే అవి ఇళ్లు కావు ఆహ్లాదం పంచే అలనాటి పూర్వీకుల ఇంజినీరింగ్‌ ప్రతిభను చాటే కుటుంబాల మధ్య ఆత్మీయతను పెంచే అనురాగాల లోగిళ్లు అనవచ్చు! మరి వాటి విశేషాలేంటో తెలుసుకుందామా.

దశాబ్దాలైనా చెక్కుచెదరని ఇళ్లు : ఉమ్మడి నిజామాబాద్‌ జిల్లాలో డెబ్బై, ఎనభై ఏళ్ల క్రితం నిర్మించిన ఇళ్లు ఇప్పటికీ ఏమాత్రం చెక్కుచెదరకుండా ఠీవీని ఒలకబోస్తూ చూపరులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి. చాలా ప్రాంతాల్లో పురాతన ఇళ్లను కూల్చివేసి వాటి స్థానంలో నూతన గృహాలను నిర్మించుకున్నారు. ఉమ్మడి జిల్లాలోని రేంజల్, కోటగిరి, బోర్గాం(పి), నస్రుల్లాబాద్, బాన్సువాడ, ఆర్మూర్‌ ప్రాంతాల వారు మాత్రం తమ పూర్వీకులు కట్టిన ఇళ్లలోనే ఇప్పటికీ నివసిముంటున్నారు. వాటిని తల్లిదండ్రులు తమకు ఇచ్చిన మరపురాని తీపిజ్ఞాపకంగా భావిస్తున్నారు. ఆధునిక వసతులకు ఏమాత్రం తీసిపోని రీతిలో తమ పూర్వీకులు నిర్మించిన ఇళ్లు ఎంతో సౌకర్యవంతంగా ఉన్నాయని వాటిలో నివసిస్తున్న వారు చెబుతున్నారు. పురాతన ఇళ్ల నిర్మాణంలో గోడలను డంగు సున్నం, పై కప్పును కలప, గూనలతో నిర్మించడం వల్ల ఈ ఇళ్లు వేసవిలో చల్లగానూ, శీతాకాలంలో వెచ్చగానూ ఉంటాయని చెబుతున్నారు. అలనాటి ఇళ్లు ఎంతో ప్రత్యేకంగా నిలుస్తున్నాయి. ఏళ్లయినా అవి చెక్కు చెదరకుండా ఉండటమనేది నిజంగా గొప్పవిషయం.

అధునాతనంగా మార్చుకుని : పూర్వీకులు నిర్మించిన అలనాటి ఇళ్లను కూల్చడం ఇష్టంలేనివారు వాటినే ఇప్పటి అవసరాలకు అనుగుణంగా అధునాతనంగా అందంగా తీర్చిదిద్దుకున్నారు. వాటిలోనే ఏసీలు, ఎల్‌ఈడీ టీవీలు, ఇతర వసతులను సమకూర్చుకున్నారు. ఆయా ఇళ్లలో 50 నుంచి 100 మంది వరకు బస చేసేందుకు వీలుంటుంది. పిల్లలు ఉద్యోగాలు, ఉపాధి రీత్యా నగరాలు, ఇతర దేశాలకు వెళ్లినప్పటికీ వారి తల్లిదండ్రులు మాత్రం ఇంటివద్దేనే ఉంటూ వాటిని అపురూపంగా చూసుకుంటున్నారు అక్కడే ఆనందంగా జీవిస్తున్నారు. ఆ పాత ఇళ్లు ఇప్పటికీ ఉమ్మడి కుటుంబాలతో అలరారుతూ అనురాగాల పొదరిల్లుకు చిరునామాగా మారాయి. ఇళ్ల మధ్య ఖాళీ ప్రదేశాల్లో ఇప్పటికీ పందిళ్లు వేసి వేడుకలను నిర్వహిస్తారు. సాయంత్రం అందరూ ఆవరణలోని గద్దెల వద్దకు చేరుకుని ఆనందంగా కబుర్లు చెప్పుకొంటుంటారు. పండుగలకు వచ్చే పిల్లలతో ఆ ఇళ్లుసందడిగా మారుతాయి. ఆ పురాతన ఇళ్లంటే వారికి అంత ఇష్టం. ఎన్నో అపురూపమైన జ్ఞాపకాలను సజీవ సాక్ష్యంగా అవి నిలుస్తున్నాయి.

"నా బాల్యంలో మా నాన్న సుమారు 60 ఏళ్ల క్రితం నిర్మించిన మా ఇల్లు ఇప్పటికీ ఏమాత్రం చెక్కుచెదరలేదు. మా నాన్న కట్టించినందుకు గుర్తుగా ఆ ఇంట్లోనే ఇప్పటికీ నివసిస్తున్నాం. ఉద్యోగ, ఉపాధి రీత్యా పిల్లలు ఇతర ప్రాంతాలకు వెళ్లినప్పటికీ మేం 15 మంది ఉమ్మడిగా ఇదే ఇంట్లో ఆనందంగా ఉంటున్నాం"- చామకూర ఎర్రన్న, బోర్గాం(పి), నిజామాబాద్

