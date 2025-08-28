ETV Bharat / state

రోడ్డుపై గాయాలతో చిరుతపులి పిల్ల - రక్షించిన గ్రామస్థులు - VILLAGERS SAVE LEOPARD CUB

ప్రకాశం జిల్లాలోని హసనాపురం గ్రామ సమీపంలో చిరుత పులి పిల్ల కలకలం - గమనించి సంరక్షించిన గ్రామస్థులు - వెంటనే అటవీ శాఖ అధికారులకు సమాచారం

Villagers_save_Leopard_Cub
Villagers_save_Leopard_Cub (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 28, 2025 at 3:57 PM IST

2 Min Read

Villagers Save Leopard Cub in Prakasam District: జనావాసాల్లో పులుల సంచారం రోజు రోజుకీ పెరుగుతోంది. దీంతో ప్రజలు ఏప్పుడు ఏం జరుగుతోందనని బిక్కుబిక్కుమంటూ బతుకుతున్నారు. తాజాగా ప్రకాశం జిల్లా కొమరోలు మండలం హసనాపురం గ్రామ సమీపంలోని అమరావతి - అనంతపురం జాతీయ రహదారిపై చిరుత పులి పిల్ల కలకలం రేపింది. రాచర్ల మండల పరిధిలోని అటవీ ప్రాంతం నుంచి కొమరోలు మండలం వైపు వచ్చిన చిరుత పులి పిల్లను గ్రామస్థులు గమనించి సంరక్షించారు. వెంటనే అటవీ శాఖ అధికారులు, పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వడంతో అధికారులు చిరుత పులి పిల్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

పులి పిల్లకు మెడపై స్వల్ప గాయాలు కావడంతో గిద్దలూరు అటవీశాఖ కార్యాలయానికి తరలించారు. వెటర్నరీ వైద్యులు పులిపిల్లను పరీక్షించి చికిత్స అనంతరం నల్లమల అటవీ ప్రాంతంలోని అభయ అరణ్యంలో విడిచిపెడతామని అన్నారు. పులి పిల్ల ఆరోగ్య పరిస్థితిని బట్టి అడవిలోకి వదలాలా? వద్దా? అనే నిర్ణయం తీసుకుంటామని అధికారులు తెలిపారు.

రోడ్డుపై గాయాలతో చిరుతపులి పిల్ల - రక్షించిన గ్రామస్థులు (ETV)

'ఇక్కడ చిరుత పులి పిల్ల తిరుగుతుందని మాకు సమాచారం వచ్చింది. వెంటనే ఇక్కడకు చేరుకున్నాం. తాము వచ్చేసరికి గ్రామానికి చెందిన ముగ్గురు వ్యక్తులు పులి పిల్లను పట్టుకున్నారు. వెంటనే ఫారెస్ట్​ శాఖ అధికారులకు సమాచారం ఇవ్వగా వారు చేరుకున్నారు. పులి పిల్లను వారికి అప్పగించాం. ముగ్గురు గ్రామస్థులు పులి పిల్లను చాకచక్యంగా పట్టుకుని దాని దాడి నుంచి ప్రజలను కాపాడారు'. -నాగరాజు, ఎస్​ఐ

వీధి కుక్కలంటే ఇష్టం: చిరుత పిల్లి జాతికి చెందింది. వేగంగా కదిలే జంతువు. దీని జీవిత కాలం 21-23 ఏళ్లు కానీ చాలా వరకు 12-17 ఏళ్లే జీవిస్తాయని అటవీ శాఖాధికారులు చెబుతున్నారు. మనుషుల కంట పడేందుకు ఇవి ఇష్టపడవు. ఇంక ఇవి ఒంటరిగా నివాసం ఉండాలని చూస్తుంటాయి. జనావాసాల్లోకొస్తే అలజడి సృష్టిస్తాయి. ఇవి గొర్రెలు, జింకలు, మేకలు, అడవి పందులు, కుక్కలను వేటాడుతుంటాయి. వీధి కుక్కల మాంసాన్ని ఇష్టంగా తింటాయి. చిరుతలు 2-3 పిల్లలకు జన్మనిస్తాయి. జీవన పోరాటంలో ఇతర జంతువులు వాటి పిల్లల్ని చంపేస్తాయి.

చేతులు పైకెత్తి వెనక్కి నడవాలి: మనుషులు ఎదురైనా దూరాన్ని బట్టి చిరుత దాడికి దిగుతుందని అంటున్నారు. చిరుత కనిపిస్తే ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వెనక్కి తిరిగి పరుగెత్తవద్దు. పొదల చాటున దాక్కోవడం వంటివి చేయకూడదు. అలాంటప్పుడే మనుషులపై దాడికి దిగుతుంది. ఆకారంలో తనకంటే పెద్దగా ఉన్న జంతువులపై చిరుతలు దాడి చేయవు. దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని చిరుత ఎదురైనప్పుడు చేతులు పైకి పెట్టి అరుస్తూ నెమ్మదిగా వెనక్కి నడవాలి. చిరుతలు సాధారణంగా జంతువులు వీపు భాగాన దాడులు చేస్తాయి. వీపుపై ఫేస్‌మాస్క్‌ (మనిషి ముఖం లేదా తలను పోలిన ముసుగు) ధరిస్తే దాడి నుంచి బయటపడొచ్చని అధికారులు వెల్లడించారు.

నడవలేని స్థితిలో చిరుత - బంధిస్తుండగా పంజా - రైతుకు తీవ్ర గాయం

కంటిమీద కునుకు లేకుండా చేస్తున్న చిరుత - ఆందోళనలో గ్రామస్థులు

Villagers Save Leopard Cub in Prakasam District: జనావాసాల్లో పులుల సంచారం రోజు రోజుకీ పెరుగుతోంది. దీంతో ప్రజలు ఏప్పుడు ఏం జరుగుతోందనని బిక్కుబిక్కుమంటూ బతుకుతున్నారు. తాజాగా ప్రకాశం జిల్లా కొమరోలు మండలం హసనాపురం గ్రామ సమీపంలోని అమరావతి - అనంతపురం జాతీయ రహదారిపై చిరుత పులి పిల్ల కలకలం రేపింది. రాచర్ల మండల పరిధిలోని అటవీ ప్రాంతం నుంచి కొమరోలు మండలం వైపు వచ్చిన చిరుత పులి పిల్లను గ్రామస్థులు గమనించి సంరక్షించారు. వెంటనే అటవీ శాఖ అధికారులు, పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వడంతో అధికారులు చిరుత పులి పిల్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

పులి పిల్లకు మెడపై స్వల్ప గాయాలు కావడంతో గిద్దలూరు అటవీశాఖ కార్యాలయానికి తరలించారు. వెటర్నరీ వైద్యులు పులిపిల్లను పరీక్షించి చికిత్స అనంతరం నల్లమల అటవీ ప్రాంతంలోని అభయ అరణ్యంలో విడిచిపెడతామని అన్నారు. పులి పిల్ల ఆరోగ్య పరిస్థితిని బట్టి అడవిలోకి వదలాలా? వద్దా? అనే నిర్ణయం తీసుకుంటామని అధికారులు తెలిపారు.

రోడ్డుపై గాయాలతో చిరుతపులి పిల్ల - రక్షించిన గ్రామస్థులు (ETV)

'ఇక్కడ చిరుత పులి పిల్ల తిరుగుతుందని మాకు సమాచారం వచ్చింది. వెంటనే ఇక్కడకు చేరుకున్నాం. తాము వచ్చేసరికి గ్రామానికి చెందిన ముగ్గురు వ్యక్తులు పులి పిల్లను పట్టుకున్నారు. వెంటనే ఫారెస్ట్​ శాఖ అధికారులకు సమాచారం ఇవ్వగా వారు చేరుకున్నారు. పులి పిల్లను వారికి అప్పగించాం. ముగ్గురు గ్రామస్థులు పులి పిల్లను చాకచక్యంగా పట్టుకుని దాని దాడి నుంచి ప్రజలను కాపాడారు'. -నాగరాజు, ఎస్​ఐ

వీధి కుక్కలంటే ఇష్టం: చిరుత పిల్లి జాతికి చెందింది. వేగంగా కదిలే జంతువు. దీని జీవిత కాలం 21-23 ఏళ్లు కానీ చాలా వరకు 12-17 ఏళ్లే జీవిస్తాయని అటవీ శాఖాధికారులు చెబుతున్నారు. మనుషుల కంట పడేందుకు ఇవి ఇష్టపడవు. ఇంక ఇవి ఒంటరిగా నివాసం ఉండాలని చూస్తుంటాయి. జనావాసాల్లోకొస్తే అలజడి సృష్టిస్తాయి. ఇవి గొర్రెలు, జింకలు, మేకలు, అడవి పందులు, కుక్కలను వేటాడుతుంటాయి. వీధి కుక్కల మాంసాన్ని ఇష్టంగా తింటాయి. చిరుతలు 2-3 పిల్లలకు జన్మనిస్తాయి. జీవన పోరాటంలో ఇతర జంతువులు వాటి పిల్లల్ని చంపేస్తాయి.

చేతులు పైకెత్తి వెనక్కి నడవాలి: మనుషులు ఎదురైనా దూరాన్ని బట్టి చిరుత దాడికి దిగుతుందని అంటున్నారు. చిరుత కనిపిస్తే ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వెనక్కి తిరిగి పరుగెత్తవద్దు. పొదల చాటున దాక్కోవడం వంటివి చేయకూడదు. అలాంటప్పుడే మనుషులపై దాడికి దిగుతుంది. ఆకారంలో తనకంటే పెద్దగా ఉన్న జంతువులపై చిరుతలు దాడి చేయవు. దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని చిరుత ఎదురైనప్పుడు చేతులు పైకి పెట్టి అరుస్తూ నెమ్మదిగా వెనక్కి నడవాలి. చిరుతలు సాధారణంగా జంతువులు వీపు భాగాన దాడులు చేస్తాయి. వీపుపై ఫేస్‌మాస్క్‌ (మనిషి ముఖం లేదా తలను పోలిన ముసుగు) ధరిస్తే దాడి నుంచి బయటపడొచ్చని అధికారులు వెల్లడించారు.

నడవలేని స్థితిలో చిరుత - బంధిస్తుండగా పంజా - రైతుకు తీవ్ర గాయం

కంటిమీద కునుకు లేకుండా చేస్తున్న చిరుత - ఆందోళనలో గ్రామస్థులు

For All Latest Updates

TAGGED:

LEOPARD CUB ON NH IN HASANAPURAMLEOPARD CUB IN HASANAPURAMHASANAPURAM VILLAGERS SAVE LEOPARDహసనాపురంలో చిరుతపులి పిల్లVILLAGERS SAVE LEOPARD CUB

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

అమెరికా దగ్గర స్పెషల్ కార్డులు- వాటితో ఆడితే చైనా నాశనం: ట్రంప్

ఈ బ్యాంకులో డబ్బు ముచ్చటే ఉండదు-  'టైమ్' రూపంలో లావాదేవీలు

చంద్రబాబు నుంచి రేఖా గుప్తా- సీఎంలపై జరిగిన దాడులు ఇవే!

అసోంలో తెలుగు వైబ్స్​- 'ఆపరేషన్ సిందూర్' థీమ్​తో 41 అడుగుల గణపయ్య!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.