గ్రామస్థులే బడిని కాపాడుకున్నారు - ఆదర్శంగా నిలిచారు - RAJULAGURUVAYAPALLE SCHOOL

పాఠశాలలో విద్యార్థులకు అవసరమయ్యే అన్ని రకాల మౌలిక వసతుల కల్పనకు ఓ కమిటీగా ఏర్పడిన గ్రామస్థులు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 31, 2025 at 5:00 PM IST

2 Min Read

Villagers Providing Facilities At ZPHS Rajulaguravayapalem : ఆ బడిలో పాఠాలు సరిగా బోధించరనే అపవాదు ఉండేది. అది కాస్తా క్రమంగా విద్యార్థులు సంఖ్య పడిపోయేందుకు కారణంగా మారింది. అది అంటితో ఆగకుండా ఏకంగా పాఠశాల మూసివేత దిశగా అధికారులు నిర్ణయం తీసుకునే వరకు వెళ్లింది. ఆ క్రమంలోనే ప్రధానోపాధ్యాయుడి పోస్టు కూడా రద్దైంది. అటువంటి నేపథ్యంలో ఊరంతా ఒక్కటై నిలబడింది. ఎలాగైనా తమ బడిని కాపాడుకోవాలని సంకల్పించింది. ఆ బడిల పాఠాలు చెప్పే ఉపాధ్యాయుల సహకారమూ అందుకు తోడైంది. అన్నింటినీ దాటుకుని ఉత్తమ ఫలితాలతో శెభాష్‌ అనిపించుకుంటోంది ఇప్పుడా బడి. అదే వైఎస్సార్​ కడప జిల్లా ముద్దనూరు మండలం రాజులగురువాయపల్లె (ఆర్‌జీపల్లె) జిల్లా పరిషత్‌ పాఠశాల.

ఊరంతా కలిసికట్టుగా కదిలారు : ఆర్‌జీపల్లె గ్రామంలోని జడ్పీ పాఠశాలపై ఆ గ్రామస్థుల్లో దురభిప్రాయం ఏర్పడింది. ఇక ఆ పాఠశాలకు పిల్లలను పంపించేవారు కాదు. తమ పిల్లను ప్రైవేట్‌ బడులకు పంపేవారు. ఈ పరిస్థితితో అందులో సంఖ్య గణనీయంగా పడిపోయింది. జిల్లా అధికారులు తొలుత ఆ పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయుడి పోస్టు రద్దు చేశారు. ఆ తర్వాత పాఠశాల రద్దుకు చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు.

అప్పుడు 67, ఇప్పుడు 135: దీంతో ఆ ఊరి వాసులు కొందరు కదిలారు. బడిపై ఉన్న చెడు అభిప్రాయాన్ని తొలగించాలనే ఉద్దేశంతో ఒక్కటయ్యారు. వీరికి అదే పాఠశాలలో సైన్స్‌ పాఠాలు చెప్పే ఉపాధ్యాయుడు రవిశంకర్‌ తనవంతు సహకారం అందించారు. విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులతో మాట్లాడుతూ తమ పిల్లలను పాఠశాలకు పంపించేలా కృషి చేశారు. ప్రత్యేక తరగతులు నిర్వహించి 2023-24, 2024-25 విద్యా సంవత్సరాల్లో పదో తరగతిలో నూరుశాతం ఫలితాలు సాధించారు. కలెక్టర్‌ శ్రీధర్‌ చేతుల మీదుగా అవార్డు స్వీకరించారు. దీంతో 67 మంది విద్యార్థులు మాత్రమే ఉన్న ఆ బడిలో ఇప్పుడు 135 మంది చదువుతున్నారు.

ఆ బడికిలో ఉన్న మౌలిక వసతులు : పాఠశాలలో విద్యార్థులకు అవసరమయ్యే అన్ని రకాల మౌలిక వసతుల కల్పనకు గ్రామస్థులు ఓ కమిటీగా ఏర్పడ్డారు. పాఠశాల ఆవరణలో మొక్కలు నాటారు. కిచెన్‌ గార్డెన్‌ ఏర్పాటు చేశారు. నాణ్యమైన ఆకుకూరలు, కూరగాయలతో ప్రతి రోజూ మధ్యాహ్న భోజనం అందేలా చూస్తున్నారు. డైనింగ్‌ హాల్‌ ఏర్పాటు చేసి, బల్లలను సమకూర్చారు. పరిసర గ్రామాల నుంచి విద్యార్థులు పాఠశాలకు వచ్చేందుకు ఆటోలు ఏర్పాటు చేశారు.

జీవితం బాగుండాలంటే చదువుతోనే సాధ్యం : పాఠశాల చుట్టూ సీసీ కెమెరాలను అమర్చారు. పిల్లలకు ఐడీ కార్డులు అందజేశారు. వర్షాకాలంలో పాఠశాల ఆవరణం బురదమయం కాకుండా గ్రావెల్‌ తోలించారు. ఈ విషయాలపై ఆ గ్రామస్థులు వెంకటరమణ, కిరణ్‌ కమార్‌ రెడ్డి, సైన్స్‌ ఉపాధ్యాయుడు రవిశంకర్‌ మాట్లాడుతూ జీవితం బాగుండాలంటే చదువుతోనే సాధ్యమని, అందుకే ప్రభుత్వ పాఠశాలను కాపాడుకునేందుకు శాయశక్తులా కృషి చేసినట్లు వారు తెలిపారు.

