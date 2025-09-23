ETV Bharat / state

'మరో ప్రాణం పోకముందే ఈ తీగల వంతెనను మార్చండి సారూ!'

పులిజాల-కారువంగ గ్రామాల మధ్య ఉధృతంగా ప్రవహిస్తున్న వాగు - వాగు దాటేందుకు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కుంటున్న ప్రజలు - ప్రాణాలను అరచేతిలో పెట్టుకొని తీగల వంతెన దాటుతున్నామంటూ ఆవేదన

Stream Between Pulijala and Karuvanga Villages
Stream Between Pulijala and Karuvanga Villages (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 23, 2025 at 7:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Stream Between Pulijala and Karuvanga Villages : వర్షాకాలం వచ్చిందంటే చాలు ఈ రెండు గ్రామాల మధ్య ఉన్న రాకపోకలు సాగించడం ప్రమాదకరంగా మారింది. ఏళ్లు గడిచినా ప్రభుత్వాలు మారినా ఈ రెండు గ్రామాల సమస్య తీరట్లేదు. దీంతో ఇరు గ్రామాల ప్రజలంతా ఒకటై తీగలతో తాత్కాలిక వంతెనని ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. అయినా కష్టాలు తీరలేదన్న స్థానికులు ఇప్పటికైనా అధికారులు శాశ్వత వంతెన నిర్మించాలని కోరుతున్నారు.

నాగర్‌కర్నూల్ జిల్లా పులిజాల, కారువంగ గ్రామాల మధ్య వాగు ఉంది. ఈ వాగును దాటేందుకు ఇరు గ్రామాల ప్రజలు ప్రతి రోజూ పెద్ద ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారు. ముఖ్యంగా వర్షాకాలంలో వాగు నీటి ఉద్ధృతి పెరిగి రాకపోకలు మరింత ప్రమాదకరంగా మారిపోతాయి. ఈ వాగు కారణంగా విద్యార్థులు పాఠశాలకు వెళ్లడం, జీవితాన్ని సాగించడం చాలా కష్టం అవుతుంది.

పులిజాల-కారువంగ గ్రామాల మధ్య వంతెన కోసం ప్రజల పోరాటం - మరో ప్రాణం పోకముందే స్పందించాలని వేడుకోలు (ETV)

ఎన్నో ఏళ్లు, ప్రభుత్వం మారినా కూడా ఈ సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం లభించలేదు. ఇరు గ్రామాల ప్రజలు కలిసి తమ సొంత చందాల ద్వారా తాత్కాలికంగా తీగల వంతెనను ఏర్పాటు చేశారు. ఇది వాగును దాటేందుకు కొంత సాయం చేసినప్పటికీ, ఇది పూర్తిగా సురక్షితమైనది కాదని స్థానికులు అంటున్నారు. ప్రతి రోజు ప్రాణ భయంతో వంతెనను దాటి వెళ్తున్నారు. గతంలో ఈ వాగులో నీటిలో కొట్టుకొని పోయి ఓ మహిళ మృతి చెందిన ఘటనా సంఘటన కూడా చోటు చేసుకుంది.

తాత్కాలికంగా ఏర్పాటు చేసుకున్న వంతెన కూడా బలహీనమై ప్రమాదకరంగా మారిందని గ్రామస్థులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం తక్షణం చర్యలు తీసుకొని శాశ్వత వంతెన నిర్మాణాన్ని ప్రారంభించాలని కోరారు. శాశ్వత వంతెన నిర్మాణంతో పులిజాల, కారువంగ గ్రామాల ప్రజలు మాత్రమే కాక, సమీపంలోని తాడూరు, తెలకపల్లి మండలాలకు చెందిన పలు గ్రామాల ప్రజలకు కూడా ఎంతో సౌకర్యం ఉంటుందని అంటున్నారు.

వంతెన లేకపోవడం వల్ల ఈ ప్రాంతాల్లో విద్యార్థులు పాఠశాలకు వెళ్లడంలో సమస్యలు తలెత్తడం కాకుండా, ఆరోగ్య, వాణిజ్య కార్యకలాపాలు కూడా దెబ్బతింటున్నాయని, ముఖ్యంగా ఆపత్కాలంలో, వర్షాకాలంలో వంతెన లేకపోవడంతో అత్యవసర సేవల అందుబాటులోకలపడం కష్టం అవుతోందని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

ఈ సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం లేకపోతే, భవిష్యత్తులో మరిన్ని ప్రాణనష్టం జరగవచ్చని స్థానికులు భావిస్తున్నారు. అందుకే ప్రభుత్వం వెంటనే ఈ వంతెన నిర్మాణంపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలని కోరారు. ప్రజల సంక్షేమం కోసం ఇది ఒక అత్యవసర విషయమని, ఇది పూర్తి అయిన తర్వాత, ఈ గ్రామాల ప్రజల జీవన నాణ్యత మెరుగుపడటమే కాక, విద్యాభ్యాసంలో నిరంతరత కూడా కొనసాగుతుంది. అలాగే వాణిజ్య, సామాజిక కార్యకలాపాలు సులభంగా సాగుతాయని గ్రామస్థులు తెలిపారు.

"గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా మా ఊర్లకు సరైన రహదారి లేక తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నాం. గతంలో వాగులో కొట్టుకుపోయి ఓ మహిళ మృతి చెందింది. ఈ వాగును దాటడానికి మా సొంత డబ్బులతో తీగల వంతెనను నిర్మించుకున్నాం. ప్రతి రోజు ప్రాణ భయంతో వంతెనను దాటుతున్నాం. అధికారులు స్పందించి మా సమస్యను పరిష్కరించాలని కోరుతున్నాం."- పులిజాల, కారువంగ గ్రామాల ప్రజలు

For All Latest Updates

TAGGED:

పులిజాల కారువంగ గ్రామాలుVILLAGERS FACING PROBLEMSPERMANENT BRIDGE DEMANDRAINY SEASON PROBLEMSPULIJALA AND KARUVANGA VILLAGES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

'స్థానిక' ఎన్నికలపై ఫోకస్ : రిజర్వేషన్ల ఖరారుపై పంచాయతీరాజ్‌ శాఖ మార్గదర్శకాలు

Bigg Boss 9 : సంజనా గల్రానీ చెల్లి టాలీవుడ్ హీరో భార్య! - ఈ విషయాలు తెలుసా?

కుక్కలు వెంటపడితే ఏం చేయాలి? - ఈ విషయాలు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిందే!

'పాత వాటికి ఇవ్వలేం! - కొత్త ప్రాజెక్టుల్లోనే ధరలు తగ్గిస్తాం'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.