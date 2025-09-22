ETV Bharat / state

'మృతదేహం వస్తే తండాకు అరిష్టం!' - రోడ్డుపై ముళ్లకంచె వేసి అడ్డుకున్న గ్రామస్థులు

రంగారెడ్డి జిల్లా మల్లాపూర్‌ తండాలో అమానవీయ ఘటన - మృతదేహాన్ని ఊరిలోకి తీసుకురాకుండా రోడ్డుపై ముళ్ల కంచె - పోలీసులు సహకరించకపోవడంతో ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన బాధిత కుటుంబీకులు

Mallapur Thanda Woman Incident
Mallapur Thanda Woman Incident (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 22, 2025 at 12:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Mallapur Thanda Woman Incident : అమావాస్య రోజున మృతదేహాన్ని ఊరిలోకి తీసుకువస్తే అరిష్టం జరుగుతుందని భావించి ఆ బాధిత కుటుంబాన్ని ఊరిలోకి ప్రవేశించకుండా ఆ గ్రామస్థులు అడ్డుకున్నారు. ఈ అమానవీయ ఘటన రంగారెడ్డి జిల్లా కొత్తూరు మండలం మల్లాపూర్​తండాలో ఆదివారం సాయంత్రం చోటుచేసుకుంది. దుఃఖంలో ఉన్న కుటుంబాన్ని ఓదార్చిల్సింది పోయి, వారిని ఊరి బయటే నిలిపివేయడం బాధాకరం. సాధారణంగా గ్రామంలో ఎవరైనా చనిపోతే ఆ ఊరి ప్రజలంతా కలిసి ఆ కుటుంబానికి అండగా నిలబడి అంత్యక్రియలు నిర్వహించడానికి సహాయం చేస్తారు. కానీ మల్లాపూర్​ తండాలో జరిగిన ఘటన ఇందుకు పూర్తి విరుద్ధంగా ఉంది.

బాధితులు తెలిపిన వివరాలు ఇలా : మల్లాపూర్​తండాకు చెందిన కిషన్​ నాయక్​, రాగ్యా తండాకు చెందిన విజయ లక్ష్మి (35) భార్యాభర్తలు. వీరికి కలహాలు ఉండటంతో మూడు రోజుల క్రితం విజయ లక్ష్మి పురుగుల మందు తాగారు. ఆమె ఉస్మానియా ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మరణించారు. ఆదివారం మృతదేహాన్ని తండాకు తీసుకొస్తుండగా, అమావాస్య రోజున మృతదేహం ఊరిలోకి వస్తే అరిష్టమంటూ స్థానికులు రోడ్డుపై ముళ్ల కంచె వేసి అడ్డుకున్నారు.

పోలీసులపై ఆగ్రహం : ఈ నేపథ్యంలో ఉద్రిక్త పరిస్థితి నెలకొనడంతో పోలీసులు ఆ ఊరికి చేరుకున్నారు. గ్రామస్థులు తీవ్రంగా ప్రతిఘటించడంతో మృతదేహాన్ని వెనక్కి తీసుకెళ్లి శంషాబాద్​ మండలంలోని తమ సొంత పొలంలో అంత్యక్రియలు చేయాల్సి వచ్చింది. ఈ మేరకు మృతదేహాన్ని తండాకు తీసుకెళ్లేందుకు పోలీసులు సహకరించలేదంటూ వారి తీరుపై బాధిత కుటుంబీకుల ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

దీనిపై కొత్తూరు ఇన్​స్పెక్టర్​ నరసింహారావు మాట్లాడుతూ, 'శాంత్రి భద్రతల రీత్యా కొద్దిసేపు ఆపాల్సి వచ్చింది. రోడ్డుకు అడ్డంగా ఉన్న గ్రామస్థులను చెదరగొట్టిన తర్వాత మృతదేహాన్ని తీసుకువెళ్లాలని చెప్పాం. కానీ వారు అప్పటికే మరో చోటకు తీసుకువెళ్లారు. బాధితులు ఫిర్యాదు చేస్తే కేసు నమోదు చేస్తాం' అని తెలిపారు.

''శాంతిభద్రతల రీత్యా కొద్దిసేపు ఆపాల్సి వచ్చింది. రోడ్డుకు అడ్డంగా ఉన్నవారిని చెదరగొట్టిన తర్వాత మృతదేహాన్ని తీసుకువెళ్లాలని చెప్పాం. కానీ, వారు అప్పటికే మరోచోటకు తీసుకువెళ్లారు. బాధితులు ఫిర్యాదు చేస్తే కేసు నమోదు చేస్తాం'' - నరసింహారావు, ఇన్‌స్పెక్టర్‌, కొత్తూరు

అమావాస్య రోజున ఊరిలోకి శవం రాకూడదా? : అమావాస్య రోజున ఊరిలోకి శవం రాకూడదనే కొన్నిచోట్ల ఒక నమ్మకం ఉంది. ఇలా శవం రావడాన్ని అపశకునంగా భావిస్తారు. అమావాస్య అంటే చంద్రుడు కనిపించని రాత్రి. ఈ రోజున చెడు శక్తులు ఎక్కువగా సంచరిస్తాయని, శుభకార్యాలు చేయరని చాలా మంది విశ్వసిస్తారు. ఇదే నమ్మకానికి కొనసాగింపుగా మరణం వంటి దుర్ఘటనలు అమావాస్య రోజు జరగకూడదని, ఒకవేళ జరిగినా ఆ శవాన్ని ఊరిలోకి తీసుకు రాకూడదని భావిస్తారు. ఇలా చేయడం వల్ల ఊరికి అరిష్టం జరుగుతుందని నమ్ముతారు.

ప్రియురాలి మరణం తట్టుకోలేక యువకుడి బలవ‌న్మరణం - అమ్మా నీ గురించే నా దిగులంతా అని లేఖ

'తాను లేనిదే నేను జీవించలేను' : రైలు కింద పడి ప్రేయసి - బావిలో దూకి ప్రియుడి ఆత్మహత్య

For All Latest Updates

TAGGED:

MALLAPUR THANDA INCIDENTMALLAPUR THANDA WOMAN INCIDENTINHUMANE INCIDENT MALLAPUR THANDAమల్లాపూర్‌ తండాలో అమానవీయ ఘటనMALLAPUR THANDA INCIDENT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

'స్థానిక' ఎన్నికలపై ఫోకస్ : రిజర్వేషన్ల ఖరారుపై పంచాయతీరాజ్‌ శాఖ మార్గదర్శకాలు

Bigg Boss 9 : సంజనా గల్రానీ చెల్లి టాలీవుడ్ హీరో భార్య! - ఈ విషయాలు తెలుసా?

కుక్కలు వెంటపడితే ఏం చేయాలి? - ఈ విషయాలు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిందే!

'పాత వాటికి ఇవ్వలేం! - కొత్త ప్రాజెక్టుల్లోనే ధరలు తగ్గిస్తాం'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.