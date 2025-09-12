పల్లెల్లో పీఎం సూర్యఘర్పై ఆసక్తి కరవు - ప్రభుత్వ లక్ష్యం నెరవేరేనా?
ఏడాది కిందట జిల్లా వ్యాప్తంగా 5 వేల జనాభా ఉన్న పల్లెలు ఎంపిక - 8 నియోజకవర్గాల్లో 80 వేల ఇళ్లపై సోలార్ ప్యానెల్ ఏర్పాటు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 12, 2025 at 2:30 PM IST|
Updated : September 12, 2025 at 2:40 PM IST
Village People Not Interested on PM Surya Ghar Scheme in AP : కాలుష్య రహిత సమాజాన్ని నిర్మించడంతో పాటు సంప్రదాయ ఇంధన వనరులు సమర్థవంతంగా వినియోగించేందుకు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ముందడుగు వేశాయి. పీఎం సూర్యఘర్ పథకం ద్వారా ఇంటింటా సౌర విద్యుత్ ప్లాంట్లు ఏర్పాటు చేసుకునేలా సబ్సిడీలు కల్పిస్తున్నాయి. ఆ మేరకు జిల్లాలోనూ కొన్ని ఆదర్శ గ్రామాలను ఎంపిక చేశారు. ఆయా చోట్ల నూరు శాతం సోలార్ ప్యానెల్ని ఏర్పాటు చేయాలని అధికారులు నిర్ణయించారు. వివిధ కారణాలతో ప్రభుత్వ లక్ష్యం నెరవేరడం లేదు.
- ఈ పథకం ద్వారా జిల్లాలో రెండు సంవత్సరాల్లో 8 నియోజకవర్గాల్లో 80 వేల ఇళ్లపై సోలార్ ప్యానెల్లను ఏర్పాటు చేయాలని అధికారులు భావించారు.
- పథకం ప్రారంభమై ఏడాదిన్నర పూర్తయినా ఇప్పటి వరకు 2203 మందే దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. కాగా వారిలో 1989 మందికి మాత్రమే కనెక్షన్లు ఇచ్చారు.
- బ్యాంకుల సహకారం లేకపోవడం, ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్లో జాప్యం, ఏజెన్సీలు సక్రమంగా సేవలందించకపోవడంతో కొంతమంది దరఖాస్తు చేసుకున్నా కనెక్షన్ ఇవ్వలేకపోతున్నారు.
నజరానా అందినట్లేనా? : 100 శాతం సోలార్ విద్యుత్తు వినియోగించే ఆదర్శ గ్రామాలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం రూ.కోటి నజరానా ప్రకటించింది. ఆ దిశగా ఏడాది కిందట జిల్లా వ్యాప్తంగా 5 వేల జనాభా ఉన్న పల్లెలను ఎంపిక చేశారు. అక్కడ ఆ పల్లెలను ఆదర్శ గ్రామాలుగా తీర్చిదిద్దాలని అధికారులు కసరత్తు ప్రారంభించారు. ఈ సంవత్సరం సెప్టెంబరులోగా ప్రతి ఇంటిపై సౌర పలకలు అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని నిర్ణయించారు. ప్రస్తుతం పరిస్థితి చూస్తుంటే శత శాతం ఎప్పటికి పూర్తవుతుందో ఎవరికీ అర్థం కావట్లేదు.
అవగాహన కల్పిస్తున్నాం: పీఎం సూర్యఘర్ పథకంపై అవగాహన కల్పిస్తున్నామని శ్రీకాకుళం సర్కిల్ ఈపీడీసీఎల్ ఎస్ఈ ఎన్. కృష్ణమూర్తి, పేర్కొన్నారు. ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్లు కొనసాగుతున్నాయని తెలిపారు. జిల్లాలో ఏజెన్సీలు, అధికారులు, బ్యాంకుల సమన్వయంతో లక్ష్యాలు చేరేందుకు కృషి చేస్తున్నామన్నారు. విద్యుత్తు బిల్లుల భారం తగ్గించుకునేందుకు ఈ పథకం ఎంతో ఉపయోగపడుతుందని వివరించారు. ప్రజలు అవకాశాన్ని వినియోగించుకోవాలని తెలిపారు.
PM KUSUM Scheme In AP : ఇప్పటికే కుసుమ్ పథకం రెండో దశ ద్వారా 4 లక్షల వ్యవసాయ కనెక్షన్లు అమలు చేయాలని ఇంధన శాఖ నిర్ణయించింది. దీని ప్రతిపాదనను అధికారులు కేంద్రానికి పంపించారు. రెండో దశ ప్రాజెక్టును 2026 నుంచి కేంద్రం అమలు చేయనుంది. వీటి ద్వారానే 2027-28 నుంచి విద్యుత్ అందుబాటులోకి రానుందని వెల్లడించారు. మినీ సౌర విద్యుత్ ప్రాజెక్టులు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే అధికారులు టెండరు ప్రక్రియను పూర్తి చేశారు. వాటి ద్వారా సుమారుగా 2,000 మెగా వాట్ల విద్యుత్ వస్తుందని అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ ప్రాజెక్టు కోసం కేంద్రం మెగావాట్కు రూ.1.04 కోట్లు సబ్సిడీ కింద అందించనుంది. వచ్చే 25 సంవత్సరాల్లో విద్యుత్ కొనుగోలు ఒప్పందం (PPA) అమలులో ఉన్నప్పుడే దాదాపుగా రూ.6,351 కోట్లు ఆదా అవుతుందని అధికారులు లెక్కలు తేల్చారు.
