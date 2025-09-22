ETV Bharat / state

'వికసిత్ యంగ్ లీడర్స్ డైలాగ్' పోటీల్లో గెలవండి, ప్రధానిని కలవండి

యువతకు ‘మేరా యువ భారత్‌’ ఆహ్వానం - యువతకు తమ ఆలోచనలను, సూచనలను దేశ అత్యున్నత నాయకత్వంతో పంచుకునేందుకు ఓ గొప్ప అవకాశం - ఈ కార్యక్రమాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలంటున్న జిల్లా యువ అధికారి

Viksit Bharat Quiz Program for Young Leaders
Viksit Bharat Quiz Program for Young Leaders (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 22, 2025 at 1:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Viksit Bharat Quiz Program for Young Leaders : యువజన సర్వీసులు, క్రీడా మంత్రిత్వ శాఖ కింద పనిచేస్తున్న మేరా యువ భారత్​ ఓ అద్భుతమైన కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించింది. అదే వికసిత్​ యంగ్​ లీడర్స్​ డైలాగ్​ పేరిట ఆన్​లైన్​ ద్వారా నాలుగు స్థాయిలలో పోటీలు నిర్వహించనున్నారు. ఈ కార్యక్రమం యువతకు తమ ఆలోచనలను, సూచనలను దేశ అత్యున్నత నాయకత్వంతో పంచుకునేందుకు ఓ గొప్ప అవకాశాన్ని కల్పిస్తుంది. వికసిత్​ భారత్​ 2047 లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడానికి యువతను భాగస్వాములను చేయడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.

ఈ పోటీల ద్వారా ప్రతిభ ఉన్న యువ నాయకులను గుర్తించి వారి ఆలోచనలను దేశాభివృద్ధి కోసం వినియోగించుకోవాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ఈ పోటీలో గెలిచిన విజేతలు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీని కలుస్తారు. వారికి దేశ అత్యున్నత నాయకత్వానికి ఆలోచనలు, సూచనలు వంటి అంశాల్లో చర్చించేందుకు అవకాశం కల్పిస్తారు.

వికసిత్​ భారత్​ 2047 అంటే : దేశం 2047 నాటికి అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా మారాలనే లక్ష్యం. సామాజిక పురోగతి, సుపరిపాలన వంటి అనేక కోణాలలో భారతదేశం కృషి చేయాలి. యువతలోని శక్తి, ఆలోచనలు, సృజనాత్మకత దేశాభివృద్ధికి ఎంతో అవసరం. 'వికసిత్ యంగ్ లీడర్స్ డైలాగ్' వంటి కార్యక్రమాలు యువతను కేవలం వీక్షకులుగా కాకుండా దేశాభివృద్ధిలో చురుకైన భాగస్వాములుగా మార్చేందుకు ఇది తోడ్పడుతుంది.

యువత ఆలోచనలతోనే : ఈ కార్యక్రమం ద్వారా యువత తమ ఆలోచనలను, నూతన ఆవిష్కరణలను సమాజంలో మార్పు తీసుకురాగల సూచనలను ప్రభుత్వానికి అందించవచ్చు. పోటీలో పాల్గొనడం ద్వారా యువతలో నాయకత్వ లక్షణాలు, సమస్యలను విశ్లేషించే సామర్థ్యం, చర్చలలో పాల్గొనే నైపుణ్యాలు మెరుగుపడతాయి.

నమోదు ఇలా : www.mybharat.gov.in వెబ్‌సైట్‌లో నమోదు చేసుకోవాలి. అక్టోబరు 15 వరకు ఆన్‌లైన్‌ పోటీల్లో పాల్గొనవచ్చు. పోటీలు ఇంగ్లీష్​తో పాటు 12 భారతీయ భాషల్లో ఏదో ఒకదానిని ఎంచుకునే అవకాశం.

ఎంపిక ఇలా : దేశవ్యాప్తంగా పదివేల మంది యువతను ఎంపిక చేస్తారు. జిల్లా, రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయిలలో గెలిచిన విజేతలకు బహుమతులు అందజేస్తారు. జాతీయ స్థాయిలో అత్యుత్తమ ప్రతిభ చూపించిన వారిని ప్రభుత్వ ఖర్చులతో దిల్లీ తీసుకెళ్తారు. అక్కడికి వెళ్లి ప్రధాని నరేంద్ర మోదీతో దేశాభివృద్ధికి అనుసరించాల్సిన వ్యూహాలపై చర్చించే అవకాశాన్ని కల్పిస్తారు.

అర్హులు వీరే :

  • భారత పౌరులై ఉండాలి
  • సెప్టెంబరు 1 నాటికి 15 నుంచి 29 ఏళ్లలోపు వయసు
  • మై భారత్‌ వెబ్‌సైట్‌లో మొదట నమోదు చేసుకోవాలి

ఈ అంశాలపై ప్రశ్నలు :

  • జనరల్‌ నాలెడ్జి
  • 2014 నుంచి దేశం సాధించిన ప్రగతి, విజయాలు
  • మన్‌కీ బాత్‌లో ప్రధాని మోదీ ప్రస్తావించిన అంశాలు
  • మాదక ద్రవ్యాల నిర్మూలన, ఊబకాయం, ఆత్మనిర్భర్‌ భారత్, వోకల్‌ ఫర్‌ లోకల్‌

నాలుగు స్థాయిల్లో వికసిత్‌ భారత్‌ పోటీలు :

  • క్విజ్‌
  • వ్యాసం
  • పీపీటీ
  • ఛాంపియన్‌షిప్, స్వామి వివేకానంద జయంతి సందర్భంగా దిల్లీలో నిర్వహించే జాతీయ యువజన వేడుకలు

''యువత ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. ప్రధాని మోదీని కలిసి భారతదేశం నవ నిర్మాణంలో తమ ఆలోచనలు పంచుకునే అదృష్టాన్ని దక్కించుకోవాలి.''- శైలి బెల్లాల్, మేరా భారత్, ఆదిలాబాద్ జిల్లా యువ అధికారి

పోటీ పరీక్షల్లో ప్రయత్నాలు ఫలించటం లేదా? - అయితే ఈ రూల్స్ పాటించి చూడు!

యూత్​ కదా! మాకేం కాదని అనుకోవద్దు - నిర్లక్ష్యం చేస్తే మీ ప్రాణాలకే ముప్పు!

For All Latest Updates

TAGGED:

VIKSIT YOUNG LEADERS DIALOGUEMY YOUNG INDIA PROGRAMVIKSIT BHARAT QUIZ PROGRAMవికసిత్ యంగ్ లీడర్స్ డైలాగ్​VIKSIT YOUNG LEADERS DIALOGUE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

'స్థానిక' ఎన్నికలపై ఫోకస్ : రిజర్వేషన్ల ఖరారుపై పంచాయతీరాజ్‌ శాఖ మార్గదర్శకాలు

Bigg Boss 9 : సంజనా గల్రానీ చెల్లి టాలీవుడ్ హీరో భార్య! - ఈ విషయాలు తెలుసా?

కుక్కలు వెంటపడితే ఏం చేయాలి? - ఈ విషయాలు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిందే!

'పాత వాటికి ఇవ్వలేం! - కొత్త ప్రాజెక్టుల్లోనే ధరలు తగ్గిస్తాం'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.