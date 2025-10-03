వాడేసిన ఇంజిన్ ఆయిల్తో హైగ్రేడ్ ఆయిల్ తయారీ - విజయవాడ యువకుడి సక్సెస్ స్టోరీ
ఇంజిన్ ఆయిల్ రీసైక్లింగ్ చేస్తున్న యువకుడు - వ్యాపారంతో పాటు పర్యావరణ పరిరక్షణ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 3, 2025 at 12:26 PM IST
Used Engine Oil Recycling: ప్రకృతి అంటే అపారమైన ప్రేమ. పర్యావరణాన్ని కాపాడాలనే తపన. ఈ రెండూ కలిస్తే ఒక వ్యక్తి ఎంతటి మార్పు తీసుకురాగలడో విజయవాడకు చెందిన మనోజ్ నిరూపించాడు. వాహనాల్లో, యంత్రాల్లో వాడేసి పారేసే ఇంజిన్ ఆయిల్ వల్ల కలిగే భయంకరమైన కాలుష్యం ఆయన మనసును కదిలించింది. “దీనిని ఎలా ఉపయోగకరంగా మార్చుకోవచ్చు?” అనే ఆలోచనతో ముందుకు సాగి, ఇప్పుడు హైగ్రేడ్ రీసైకిల్ ఆయిల్ తయారీదారుడిగా నిలిచాడు.
కాలుష్యానికి కళ్లెం-సమస్య నుంచి పరిష్కారం: వాహనాలు, పెద్ద యంత్రాల్లో వినియోగించే ఇంజిన్ ఆయిల్ కొంతకాలం తరువాత వాడుకకు పనికిరాదు. దానిని పారబోస్తే నీటిలో కలసి పంటలకు హాని చేస్తుంది. గాలిలోకి వెళితే కాలుష్యానికి కారణమవుతుంది. ఒకప్పుడు ఈ సమస్యను చూసి బాధపడిన మనోజ్, “దీనిని తిరిగి వాడేలా ఎలా మార్చుకోవచ్చు?” అని ఆలోచించాడు. సమాధానం కోసం మహారాష్ట్రకు వెళ్లి రీసైక్లింగ్ ప్రక్రియ గురించి నేర్చుకున్నాడు. తిరిగి వచ్చి విజయవాడలోనే ఈ ప్రయోగాన్ని మొదలుపెట్టాడు. ఇప్పుడు ఇది విజయవంతమైన వ్యాపారంగా మారింది.
వాడేసిన ఆయిల్ నుంచి హైగ్రేడ్ ఆయిల్ ఎలా?: మనోజ్ ప్రస్తుతం పోర్టులు, ఏపీజెన్కో, గుత్తి రైల్వే స్టేషన్, శ్రీసిటీ, ఇంకా 50కి పైగా కంపెనీలు, స్థానిక వాహనాల నుంచి వాడేసిన ఇంజిన్ ఆయిల్ సేకరిస్తున్నాడు.
తర్వాత ఈ ప్రక్రియ జరుగుతుంది:
- ఆయిల్ను మొదట బ్యారల్స్లో పోసి హీటింగ్ ట్యాంక్లోకి పంపుతారు.
- 120 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత వద్ద వేడి చేస్తే నీరు, ఇతర వ్యర్థాలు తొలగిపోతాయి.
- తర్వాత మరో హీటింగ్ ట్యాంక్లోకి మార్చి 300 కేజీల బెంటోనైట్ పౌడర్ కలిపి 250 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత వద్ద వేడి చేస్తారు.
- కూలింగ్ ట్యాంక్లోకి మార్చి 100 డిగ్రీల వరకు చల్లబరుస్తారు.
- ఫిల్టర్ ప్రక్రియ పూర్తయిన తరువాత హైగ్రేడ్ రీసైకిల్ ఆయిల్ సిద్ధమవుతుంది.
పెట్టుబడి - లాభాల లెక్క:
- 24,000 లీటర్ల వాడేసిన ఇంజిన్ ఆయిల్ ప్రాసెస్ చేస్తే, దానిలో 60% (14,400 లీటర్లు) హైగ్రేడ్ ఆయిల్గా మారుతుంది.
- 30% స్పెంట్ ఎర్త్క్లే అనే వ్యర్థ పదార్థం వస్తుంది. దీన్ని రాజమహేంద్రవరం పరిశ్రమలకు టన్నుకు రూ.6,000కి విక్రయిస్తున్నారు.
- మిగిలిన 10% ఫైరింగ్ ఫ్యూయల్గా కంపెనీలోనే వాడుతున్నారు.
ఖర్చులు, ఆదాయం:
- ముడిసరుకు లీటరుకు రూ.20కి కొనుగోలు.
- రీసైక్లింగ్ ఖర్చు రూ.20.
- మొత్తం పెట్టుబడి రూ.40.
- లీటరుకు మార్కెట్ ధర రూ.65.
- లీటరుకు సగటు లాభం రూ.25.
ఉపాధి అవకాశాలు: మనోజ్ బీటెక్ కంప్యూటర్ సైన్స్ చదివాడు. ఉద్యోగం కోసం ఎదురు చూడకుండా, స్వయంగా వ్యాపారం ప్రారంభించాడు. నేడు ఆయనకు మాత్రమే కాదు, తన యూనిట్లో 20 మందికి ఉపాధి కల్పించాడు. ఒకవైపు వ్యాపారం సాగిస్తూ, మరోవైపు పర్యావరణాన్ని కాపాడుతున్నాడు.
లాభం కంటే పెద్దదే లక్ష్యం: మనోజ్ చెబుతున్న మాటలు పలువురికి స్పూర్తిదాయకం. “ఈ వ్యాపారం ద్వారా నేను డబ్బు సంపాదిస్తున్నాను. కానీ అంతకంటే ముఖ్యమైనది పర్యావరణాన్ని కాపాడటం. వాడేసిన ఇంజిన్ ఆయిల్ కారణంగా కలిగే కాలుష్యాన్ని తగ్గించడం నా ప్రధాన లక్ష్యం.” అని అంటున్నాడు. సాధారణంగా పారబోసే వాడేసిన ఆయిల్ను తిరిగి ఉపయోగించే మార్గంతో, పర్యావరణ పరిరక్షణలో ఒక కొత్త దారిని చూపించాడు. అతని ప్రయాణం “సమస్యలను అవకాశాలుగా మలచగలిగితే విజయం తప్పక వస్తుంది” అని నిరూపిస్తోంది.
చద్దన్నం బిజినెస్ - వ్యాపారవేత్తలుగా మారిన విద్యార్థుల కథ