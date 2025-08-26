Vijayawada West Bypass Works: విజయవాడ పశ్చిమ బైపాస్పై సంక్రాంతికి ప్రయాణం మొదలుకానుంది. ఆ దిశగా అధికారులు శరవేగంగా పనులు చేపడుతున్నారు. ఓ వైపు ప్యాకేజీ-3లో హైటెన్షన్ టవర్ల మార్పిడి అంశంపై వారం రోజుల్లో స్పష్టత రానుండగా మరోవైపు ప్యాకేజీ ల్యాండింగ్ పనులు సాగుతున్నాయి.
NH-16పై కాజ దగ్గర వెస్ట్ బైపాస్ ల్యాండింగ్ పనులు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి. విజయవాడ నుంచి గుంటూరు వెళ్లే వారు అనుసంధాన ప్రాంతానికి రాకుండా నేరుగా సర్వీస్ రోడ్డు నుంచి మళ్లించి 100 మీటర్ల దూరం తర్వాత హైవే ఎక్కించారు. ఈ పనులు పూర్తి చేసిన తర్వాత గుంటూరు నుంచి విజయవాడ వెళ్లే వాహనాలను కూడా ఇదే విధంగా డైవర్ట్ చేయనున్నారు. అనుసంధానం చేస్తున్న ప్రాంతంలో సర్వీస్ రోడ్డులను వేరు చేస్తూ, ప్రమాదాలు జరగకుండా ఉండేందుకు 230 మీటర్ల రక్షణ గోడ నిర్మాణం చేపట్టనున్నారు.
బైపాస్ నుంచి వచ్చే వాహనాలు నేరుగా NH-16 మీదకు వెళ్లిపోతాయి. బైపాస్ నుంచి విజయవాడ వెళ్లే వారు యూటర్న్ తిరిగేందుకు వీలుగా, ప్రమాదాలు జరగకుండా ఉండేందుకు మరో 2 లేన్ల రోడ్డు నిర్మిస్తారు. ఈ మొత్తం పనులు జరగడానికి 3 నెలల వరకు సమయం పట్టనుందని అధికారులు చెబుతున్నారు. తాజాగా కొండవీటి వాగు దగ్గర నీరు తరలించేందుకు 50 మీటర్ల మేర జాతీయ రహదారిని తవ్వేయగా రెండు వారాల్లో ఆ రోడ్డుని మళ్లి నిర్మించే పనులు పూర్తి చేస్తారు.
విద్యుత్తు టవర్ల సమస్య దాదాపు కొలిక్కి: గత 7 నెలలుగా పెండింగ్లో విద్యుత్తు హైటెన్షన్ లైన్ల అలైన్మెంట్ వివాదం దాదాపు కొలిక్కి వచ్చింది. ల్యాంకో ట్రాన్స్మిషన్ టవర్ లైన్ల అలైన్మెంట్ మార్పు చేయాలన్న ప్రతిపాదనను NHAI విరమించుకుంది. పాత అలైన్మెంట్లోనే విద్యుత్తు టవర్ల ఎత్తు పెంచి రోడ్డుని నిర్మాణం చేపట్టేందుకు అనుమతులు కోరుతూ ప్రతిపాదనలు కేంద్రానికి పంపారు. వారం రోజుల్లో వీటికి సంబంధించిన అనుమతులు రానున్నాయి. అనుమతులు రావడం సైతం లాంఛనమే కావడంతో నిర్మాణ పనులు త్వరలోనే మొదలు కానున్నాయి. ఈ పనులు కూడా డిసెంబరు నెల చివరికల్లా పూర్తి చేయనున్నారు.
కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తరువాత 4 గ్రిడ్ రోడ్ల వద్ద అండర్పాస్లు లేని విషయం సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు దృష్టికి రావడంతో ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అక్కడ అండర్పాస్లు ఉండాల్సిందేనని పట్టుబట్టారు. ఈ మేరకు ఆయా చోట్ల బైపాస్ను కట్చేసి, అండర్పాస్లు నిర్మించారు.
మొత్తంగా విజయవాడ పశ్చిమ బైపాస్లో ప్యాకేజీ-1లో భాగంగా గుండుగొలను-కలపర్రు, ప్యాకేజీ-2లో కలపర్రు-చినఆవుటపల్లి వరకూ బైపాస్ నిర్మాణ పనులను ఇప్పటికే పూర్తి చేశారు. ప్యాకేజీ-3లో చినఆవుటపల్లి- గొల్లపూడి, ప్యాకేజీ-4లో గొల్లపూడి-కాజ వరకు జరగాల్సిన నిర్మాణ పనులకు సంబంధించిన అడ్డంకులు దాదాపు పూర్తి చేశారు. దీంతో సంక్రాంతికి విజయవాడ పశ్చిమ బైపాస్ రోడ్డుపై ప్రయాణం మొదలవుతుందనే లెక్క పక్కాగా కనిపిస్తోంది.
ఓవైపు పచ్చని పొలాలు, మరోవైపు కృష్ణమ్మ - మధ్యలో బాహుబలి బ్రిడ్జి - ఇవిగో డ్రోన్ విజువల్స్
ప్రకృతిని ఆస్వాదిస్తూ పశ్చిమ బైపాస్పై రయ్ రయ్ - సాకారం కాబోతున్న దశాబ్దాల కల