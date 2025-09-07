'విజయవాడ ఉత్సవ్' పేరిట ఎగ్జిబిషన్ - సెప్టెంబరు 22న 'OG' ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్తో ఆరంభం
దసరా సందర్భంగా విజయవాడ ఉత్సవ్ పేరిట కార్యక్రమం - సినీ, సంగీత, సాంస్కృతిక, క్రీడోత్సవాలు, 12 ఏళ్ల తర్వాత మళ్లీ ఎగ్జిబిషన్ ఆరంభం కావడం విశేషం
Vijayawada Utsav on the occasion of Dussehra: దసరా సందర్భంగా విజయవాడ ఉత్సవ్ పేరుతో సెప్టెంబరు 22 నుంచి అక్టోబరు 2 వరకు విజయవాడ నగరంలో పెద్దఎత్తున వేడుకలను నిర్వహించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సన్నాహాలు చేస్తోంది. ఈ ఈవెంట్ ద్వారా పర్యాటకానికి జవసత్వాలు అందించేలా ఈ వేడుకలను నిర్వహించేందుకు ప్రణాళికలు రూపొందించారు.
శ్రేయాస్ మీడియా ఆధ్వర్యంలో: ప్రముఖ సినీ, ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ సంస్థ శ్రేయాస్ మీడియా ఆధ్వర్యంలో విజయవాడలోని కృష్ణానదీ తీర ప్రాంతం, తుమ్మలపల్లి కళాక్షేత్రం, గొల్లపూడిలోని ఎగ్జిబిషన్ మైదానం, ఘంటసాల సంగీత కళాశాల, ఇందిరాగాంధీ మైదానాల్లో సినీ, సంగీత, సాంస్కృతిక, క్రీడలకు సంబంధించిన కార్యక్రమాలను నిరంతరాయంగా 11 రోజులు నిర్వహించే విధంగా ప్రణాళికలను సిద్ధం చేశారు.
ప్రత్యేక ఆకర్షణగా ప్రదర్శనలు: విజయవాడ ఉత్సవ్లో భాగంగా కృష్ణా నదిలో పడవల పోటీలు ఉంటాయి. జలక్రీడలు, డ్రోన్ షో, కిడ్స్ జోన్స్, అమ్యూజ్మెంట్ పార్క్, దుకాణ సముదాయాలు ఏర్పాటు చేయనున్నారు. పున్నమిఘాట్ వద్ద నిత్యం దేశంలోని ప్రముఖ మ్యూజిక్ బ్యాండ్ల ప్రదర్శనలు, ప్రముఖ సినీ నేపథ్య గాయకులు, జానపద కళాకారుల ప్రదర్శనలను నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో రోజూ ప్రకాశం బ్యారేజీపై బాణసంచా వెలుగులు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలవనున్నాయి. అంతేకాకుండా తుమ్మలపల్లి కళాక్షేత్రంలో సాంస్కృతిక నృత్య, కళా ప్రదర్శనలు, నాటకాలు, బుర్రకథలు, ప్రవచనాలు కూడా కొనసాగనున్నాయి.
"ఓజీ" ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్తో ఆరంభం: దాదాపు 12 ఏళ్ల తర్వాత మళ్లీ విజయవాడ ఎగ్జిబిషన్ను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. గొల్లపూడిలోని ఎగ్జిబిషన్ మైదానంలో స్టాళ్లతోపాటు వేదికపై ప్రతిరోజూ ఒక్కో సినీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ ఏర్పాటు చేశారు. సెప్టెంబరు 22న ఓజీతో ఆరంభించనున్నారు. ఆ తర్వాత నటసింహం నందమూరి బాలకృష్ణ అఖండ-02, మెగాస్టార్ చిరంజీవి మన శంకరవరప్రసాద్గారు సినిమాల ప్రత్యేక పాటల విడుదల కార్యక్రమాలు, మ్యూజికల్ కాన్సర్ట్లు, లోకల్ డ్యాన్సర్లు, బ్యాండ్ల ప్రదర్శనలు సైతం జరగనున్నాయి. రోజూ ప్రముఖ సినీ నటులు కార్యక్రమాల్లో పాల్గొననున్నారు.
మైసురు తరహాలో దసరా ఉత్సవాలు: ఉత్సవాల్లో భాగంగా మిస్ విజయవాడ, యువ గాయకులకు విజయవాడ ఐడల్ పోటీలు నిర్వహించనున్నారు. నగరంలోని 2కే, 5కే, 20కే మారథాన్ రన్లు, హెలికాప్టర్, హాట్ ఎయిర్ బెలూన్ రైడ్స్లు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలవనున్నాయి. అగ్ని అవార్డుల పేరుతో సినీ పురస్కారాలతోపాటు సోషల్ మీడియా అవార్డులు ఇవ్వనున్నారు. దసరా ఉత్సవాల్లో విజయవాడకు ప్రతి ఏటా దాదాపు 10-15 లక్షల వరకూ భక్తులు వస్తుంటారు.
దుర్గమ్మను దర్శించుకుని వెళ్లిపోవడమే తప్ప, వారికి మరే ఆకర్షణాలేదు. మైసూరులో నిర్వహించే దసరా ఉత్సవాల తరహాలో విజయవాడలో సైతం ఇకపై ప్రతి సంవత్సరం అంగరంగ వైభవంగా ఉత్సవాలను నిర్వహించబోతున్నామని ఎంపీ కేశినేని చిన్ని తెలిపారు. అమ్మ వారిదర్శనానికి వచ్చేవారు కనీసం రెండు రోజులు ఉండి విజయవాడ ఉత్సవ్ తిలకించి వెళ్లేలా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు ఎన్టీఆర్ జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ జి.లక్ష్మీశ తెలిపారు.
