ప్రాధాన్యత తగ్గుతున్న కళకు విజయవాడ ఉత్సవ్‌లో అవకాశం - హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్న కళాకారులు

మరిన్ని కార్యక్రమాల్లో తమ కళలను భాగస్వామ్యం చేయాలి - కథలు, చరిత్రలు కళ్లకు కట్టినట్లు ప్రదర్శనలు ఇస్తామంటున్న కళాకారులు - తోలుబొమ్మలాటకు ఆదరణ పెరిగేలా ప్రభుత్వం చూడాలన్న కళాకారులు

Vijayawada Utsav 2025 Puppet Show Artists Interview
Vijayawada Utsav 2025 Puppet Show Artists Interview (EENADU)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 24, 2025 at 3:39 PM IST

3 Min Read
Vijayawada Utsav 2025 Puppet Show Artists Interview: తోలుబొమ్మలాట అనేది శతాబ్దాల నాటి సంప్రదాయ కథ, చరిత్ర గురించి కళ్లకు కట్టినట్లు చెప్పే కళా రూపం. ఇది భారతదేశంలో ముఖ్యంగా దక్షిణ భారతదేశంలో దేదీప్యమానంగా వెలుగొందింది. ఈ ఆటలో ప్రత్యేకంగా తోలుతో చేసిన బొమ్మలను తెర వెనుక ఆడిస్తూ, పాటలు, సంగీతం, శబ్దాల సహాయంతో పౌరాణిక కథలను జీవం పోస్తారు. తోలుబొమ్మలాటలు ప్రస్తుతం కనుమరుగవుతున్నా , కొన్నిచోట్ల వారి వృత్తిని మాత్రం అనాదిగా కొనసాగిస్తున్నారు కొందరూ. ఈ నేపథ్యంలోనే అంతరించిపోతున్నా ఈ కళను విజయవాడ ఉత్సవ్​లో వీటికి ప్రాధ్యాన్యత ఇవ్వడంతో కళాకారులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అసలు ఈ తోలుబొమ్మలాట అంటే ఏమిటి? వీటికి ఉన్న విశిష్టత గురించి ఈ స్టోరిలో తెలుసుకుందాం.

ప్రాధాన్యత తగ్గుతున్న కళకు విజయవాడ ఉత్సవ్‌లో అవకాశం - హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్న కళాకారులు (ETV)

తోలుబొమ్మలాట: ఇది ఒక జానపద కళారూపం. పూర్వకాలంలో రాజుల ఆస్థానంలోని పండితులు, ప్రభువులను సంతోష పరిచేందుకు ఇలా బొమ్మలు తయారుచేసి ప్రదర్శించేవారు. మొదటగా తెల్లటి పంచెను తెరగా ఉపయోగిస్తారు. దీపం కాంతిలో బొమ్మల నీడ పడే విధంగా చేసి తోలుబొమ్మలాట ప్రదర్శిస్తారు. చేతి వేళ్ల మధ్య దారం సహాయంతో బొమ్మలను ఆడిస్తారు. ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు పాటలు, పద్యాలు పాడుతూ తెరవెనుక నుంచి మాటలు చెబుతుంటారు. బొమ్మల తలలు కదిలించడం దేశపు తోలుబొమ్మల విశిష్ట లక్షణంగా దీన్ని చెబుతుంటారు. పౌరాణిక, చారిత్రక కథలు, హాస్యపూరితమైన కథాంశాలతో పాటు సామాజిక సంక్షేమానికి సంబంధించినవి ప్రదర్శిస్తారు.

తోలుబొమ్మలాటలో పాత్రలు: పూర్వ కాలంలో ఈ తోలు బొమ్మలాటలను గ్రామాల్లో ప్రదర్శించేవారు. గ్రామీణులు, గిరిజనులు కాయకష్టంలో ఉల్లాసం పొందడానికి, విజ్ఞానం వినోదానికి ఆవిర్భవించిన సహజ కళలివి. తోలుబొమ్మలాటలో పాత్రలు విషయానికి వస్తే హాస్యం కోసం బంగారక్క, కేతగాడి ఉపాఖ్యానాలను ప్రవేశపెట్టారు. ఈ హాస్యం ఒక్కోసారి మొరటుగా, హద్దులు మీరేది. కేతిగాడు, బంగారక్క వంటి హాస్యపాత్రలు జనాన్ని ఆకర్షించేవి. ఈ కళ సుదీర్ఘకాలం పాటు వర్ధిల్లింది. అయితే ప్రస్తుతం ఈ కళారూపం ఆదరణ కోల్పోయింది.

కళాకారులతో ముఖాముఖి: కనుమరుగవుతున్న కళలను ప్రోత్సహించేందుకు విజయవాడ ఉత్సవ్‌ ఎంతో దోహదం చేస్తున్నాయి. ప్రాధాన్యత తగ్గుతున్న తోలుబొమ్మలాటకు ఉత్సవ్‌లో అవకాశం కల్పించడంతో, కళాకారులు సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. మరిన్ని కార్యక్రమాల్లో తమ కళలను భాగస్వామ్యం చేయాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నారు. ఒకప్పుడు తోలు బొమ్మలాటకి మంచి ఆదరణ ఉండేదని, ప్రస్తుతం తగ్గిందని కళాకారులు తెలిపారు. వివిధ కథలు, చరిత్రలు కళ్లకు కట్టినట్లు ప్రదర్శనలు ఇస్తామంటున్న తోలుబొమ్మలాట కళాకారులతో ముఖాముఖి.

ప్రాధాన్యత తగ్గుతున్న క్రమంలో తోలుబొమ్మలాటకు విజయవాడ ఉత్సవ్‌లో అవకాశం కల్పించడంతో కళాకారులు హర్షం వక్తం చేశారు. మరెన్నో కార్యక్రమాల్లో తమ కళలను భాగస్వామ్యం చేయాలిని కళాకారులు కోరారు. కథలు, చరిత్ర గాథను కళ్లకు కట్టినట్లు ప్రదర్శనలు ఇస్తామన్నారు. తోలుబొమ్మలాటకు ఆదరణ పెరిగేలా ప్రభుత్వం చూడాలని కళాకారులు వేడుకున్నారు.

''పూర్వం కాలం తోలుబొమ్మలాట అత్యధికమైన ప్రభావం పొందింది. కాలానుగుణంగా చిత్రసీమ జగత్​కు ఇది మరుగున పడిపోయింది. మరలా ఈ తోలుబొమ్మలాటను ప్రోత్సహించడం కోసం ప్రతి ఒక్కరూ ముందుకు వస్తున్నారు. ఆ భావనతోనే ఈ విజయవాడ ఉత్సవ్​లో మాకు తోలుబొమ్మ కథాగానం చేసే అవకాశం కల్పించారు. ఈరోజు మేము విజయవాడకు సంబంధించిన కథ కిరాతార్జునీయం అనే కథను ప్రదర్శిస్తున్నాం. ఈ కథను ప్రోత్సహించే బాధ్యత అధికారులు, పెద్దలు మీద ఉంది. మాలాంటి కళాకారులు ఆదుకోవాలిని కోరుకుంటున్నాం'' అని కాకినాడ తోలుబొమ్మలాట బృందం పేర్కొన్నారు.

ప్రధానంగా వీరు ప్రదర్శించే అంశాలు: రామాయణంలో 10 రాత్రులు, మహాభారతంలో 8 రాత్రులు చేస్తాం. భాగవతం కథలు, దుర్గామాత కథలు చెబుతాం. వినాయక విజయం వంటి కథలు చెబుతాం. వీటితో పాటు సామాజిక కథలు, పంచతంత్ర కథలను తోలుబొమ్మలాటలో ప్రదర్శిస్తుంటాం.

