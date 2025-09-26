ETV Bharat / state

28న మెగా కార్నివాల్​ వాక్​, దుర్గమ్మ ఉత్సవ రథయాత్ర - డప్పు కళాకారులతో గిన్నిస్ రికార్డు లక్ష్యం

విజయవాడ ఉత్సవ్‌లో భాగంగా మెగా కార్నివాల్‌ వాక్​తో పాటు దుర్గమ్మ రథయాత్ర నిర్వహణ - 30 రకాల కళారూపాలతో 3,000 మంది కళాకారుల ప్రదర్శనలు

Art forms to be performed in Durgamma Rath Yatra
దుర్గమ్మ రథయాత్రలో ప్రదర్శించనున్న కళారూపాలు (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 26, 2025 at 3:41 PM IST

2 Min Read
VIJAYAWADA UTSAV 2025: విజయవాడలో శరన్నవరాత్రి పండుగ ఉత్సాహం మరో స్థాయికి చేరుతోంది. సొసైటీ ఫర్ వైబ్రెంట్ విజయవాడ, పర్యాటక శాఖల ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న “విజయవాడ ఉత్సవ్‌ 2025” ఘనంగా కొనసాగుతోంది. ఈ వేడుకల్లో భాగంగా ఈ నెల 28న జరిగే మెగా కార్నివాల్‌ వాక్, దుర్గమ్మ ఉత్సవ రథయాత్రకు భారీ స్థాయిలో ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి.

30 రకాల కళారూపాలతో అద్భుత ప్రదర్శనలు: రథయాత్ర సాయంత్రం 4.30 గంటల నుంచి 6.30 గంటల వరకు బందరు రోడ్డులోని ఇందిరాగాంధీ స్టేడియం నుంచి బెంజి సర్కిల్‌ వరకు 2.8 కిలోమీటర్ల మేర సాగనుంది. ఈ యాత్రలో మూడు వేల మంది కళాకారులు పాల్గొంటారు. సుమారు 30 రకాల సాంప్రదాయ, జానపద, ఆధునిక కళారూపాలతో 250 వరకు అద్భుత ప్రదర్శనలు భక్తులను అలరించనున్నాయి. మార్గమంతా లేజర్ లైటింగ్, బాణసంచా వెలుగులు, హెలికాప్టర్‌ ద్వారా పూల వర్షం ప్రత్యేక ఆకర్షణలుగా నిలుస్తాయి.

గిన్నిస్ రికార్డు కోసం 1000 మంది డప్పు కళాకారులు: ఈ రథయాత్రలో ఒకే కార్యక్రమంలో వెయ్యి మంది డప్పు కళాకారులు విన్యాసాలు ప్రదర్శించి గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డు సాధించేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. స్థానిక జానపద కళలకు గౌరవం తీసుకురావడం, మరుగున పడుతున్న సాంప్రదాయ కళలను వెలుగులోకి తేవడం ఈ ప్రయత్నం ముఖ్య ఉద్దేశ్యం. ఇది విజయవాడ చరిత్రలో తొలిసారి జరగబోయే అరుదైన ఘట్టంగా గుర్తింపు పొందుతుంది.

ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ హాజరు: ఈ అద్భుత వేడుకకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ హాజరుకానున్నారని నిర్వాహకులు తెలిపారు. ఆయన రాకతో ఉత్సవ్ వేడుకలకు మరింత జోష్ పెరుగుతుందని భావిస్తున్నారు. రాష్ట్ర పర్యాటకాన్ని ప్రోత్సహించడంలో భాగంగా, ఈ ఉత్సవం స్థానిక సంస్కృతి, సంప్రదాయాలను దేశం మొత్తానికి పరిచయం చేయడానికి వేదికగా నిలుస్తుంది.

విజయవాడ ఉత్సవ్‌ లక్ష్యం: విజయవాడ ఉత్సవ్‌ ద్వారా మరుగున పడుతున్న మన సాంప్రదాయ కళలకు కొత్త ఊపిరి పోయడం ప్రధాన ఉద్దేశమని స్వచ్ఛాంధ్ర కార్పొరేషన్‌ ఛైర్మన్, విజయవాడ ఉత్సవ్ నిర్వాహక సభ్యుడు పట్టాభిరామ్ తెలిపారు. కళాకారులకు ప్రోత్సాహం ఇవ్వడం, సాంస్కృతిక వైభవాన్ని దేశవ్యాప్తంగా చాటడం కోసం ఈ వేడుకలు నిర్వహిస్తున్నట్టు ఆయన వివరించారు.

భక్తుల ఉత్సాహం: శరన్నవరాత్రి పర్వదినం కావడంతో విజయవాడలోని కనకదుర్గమ్మ గుడి పరిసరాలు ఇప్పటికే భక్తులతో కిటకిటలాడుతున్నాయి. రథయాత్ర రోజున వేలాదిమంది భక్తులు పాల్గొనే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు. నగరాన్ని అందంగా ముస్తాబు చేసి, ట్రాఫిక్ నియంత్రణకు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. విజయవాడ ఉత్సవ్‌లో భాగంగా జరగబోయే మెగా కార్నివాల్‌ వాక్, దుర్గమ్మ రథయాత్ర, గిన్నిస్ రికార్డు ప్రయత్నం నగర చరిత్రలో కొత్త అధ్యాయాన్ని రాయనుంది. భక్తుల ఆరాధనతో పాటు సాంప్రదాయ కళలకు వేదికగా ఈ ఉత్సవం గుర్తుండిపోయేలా నిలవనుంది.

ప్రాధాన్యత తగ్గుతున్న కళకు విజయవాడ ఉత్సవ్‌లో అవకాశం - హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్న కళాకారులు

అదరహో విజయవాడ ఉత్సవ్‌ - 4వ రోజు ఉర్రూతలూగించే పాటలు, కళాకారుల ప్రదర్శనలు

