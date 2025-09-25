మూడోరోజు సందర్శకులను ఉర్రూతలూగించిన ఉత్సవ్ - ప్రత్యేక ఆకర్షణగా లైవ్ కన్సర్ట్స్, ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు
ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన ఉపరాష్ట్రపతి రాధాకృష్ణన్ - పున్నమి ఘాట్లో పలు స్టాళ్లను పరిశీలించిన ఉపరాష్ట్రపతి - ఆహ్లాదకర వాతావరణంలో ఉత్సవాలను ఆస్వాదిస్తున్న నగర ప్రజలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 25, 2025 at 8:59 AM IST
Vijayawada Dussehra Utsav Day 3: విజయవాడ ఉత్సవ్ మూడో రోజు సందర్శకులను ఉర్రూతలూగించింది. లైవ్ కన్సర్ట్స్, ఆధ్యాత్మిక చింతన కార్యక్రమాలు, తోలుబొమ్మలాట, సాంఘిక నాటకాలు ఆహూతులను అలరించాయి. బుధవారం నాటి ఉత్సవాలకు ముఖ్యఅతిథిగా ఉపరాష్ట్రపతి రాధాకృష్ణన్ విచ్చేశారు. అందమైన తెలుగు భాష, వైవిధ్య భరితమైన ఇక్కడి సంస్కృతులు దేశ నాగరికతకు పునాదులుగా నిలిచాయని కొనియాడారు. పున్నమి ఘాట్లోని స్టాళ్లలో కొండపల్లి బొమ్మలను ఆసక్తిగా గమనించిన ఉపరాష్ట్రపతి శాస్త్రీయ నృత్యాలు,గీతాలాపనలనుఆస్వాదించారు.
విజయవాడ ఉత్సవ్లో భాగంగా పున్నమిఘాట్, తుమ్మలపల్లి కళాక్షేత్రం, ఘంటసాల సంగీత కళాశాలల్లో ప్రదర్శించిన కళారూపాలు సందర్శకులను విశేషంగా ఆకట్టుకున్నాయి. పున్నమి ఘాట్లో గాయని గీతా మాధురి తమిళ పాట ఆలపించి ఉపరాష్ట్రపతి ప్రశంసలు పొందారు. శ్రీలేఖ బృందం శాస్త్రీయ నృత్య ప్రదర్శన, దీప్తి బృందం మహాభారత నృత్య రూపకం, కామాక్షి వయోలిన్ విన్యాసాలు చెక్కభజనలు, కూచిపూడి నృత్యాలు, హరికథ, తోలుబొమ్మలాట, సాంఘిక నాటకాలు సందర్శకులను రంజింపచేశాయి.
దేశంలో వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న నగరాల్లో విజయవాడ ముందుందని, త్వరలో అభివృద్ధి చెందిన నగరంగా నిలవబోతోందని ఉపరాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. సీఎం చంద్రబాబు సారథ్యంలో రాష్ట్రం వేగంగా దూసకెళ్తోందని కొనియాడారు. విజయవాడ ఉత్సవ్ కార్యక్రమానికి కుటుంబ సమేతంగా ఆయన హాజరయ్యారు. విజయవాడ చారిత్రక నేపథ్యాన్ని వివరిస్తూ ఏర్పాటు చేసిన ఛాయచిత్ర ప్రదర్శనను తిలకించారు. విజయవాడ వాతావరణం వేడిగా ఉన్నా ఇక్కడి ప్రజలు శాంతి స్వరూపులని ఉప రాష్ట్రపతి రాధాకృష్ణన్ అన్నారు.
'అన్నపూర్ణ అవతారంలో విజయవాడ దుర్గమ్మను దర్శించుకునే భాగ్యం కలిగింది. ఆకలితో ఉన్నవారికి పట్టెడన్నం పెట్టడాన్ని మించిన దైవకార్యం మరొకటి ఉండదు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎప్పుడూ దేశానికి అన్నపూర్ణగా నిలుస్తోంది. విద్య, ఆరోగ్యం, మౌలికసదుపాయాల అభివృద్ధి, ప్రజాసంక్షేమం, ప్రణాళికబద్ధమైన పట్టణీకరణ వంటి రంగాల్లో ఏపీ ఇటీవల గణనీయమైన ప్రగతి సాధిస్తోంది. ముఖ్యంగా ఆర్థికాభివృద్ధిలో ఆంధ్రప్రదేశ్, దేశంలోనే అత్యంత వేగంగా, ఉన్నతంగా దూసుకెళ్తోంది. వికసిత ఆంధ్రప్రదేశ్ లక్ష్యం నెరవేరే రోజు ఎంతో దూరంలో లేదు. మహిళల సాధికారత, ఆరోగ్యం, వారి విద్య పట్ల ఏపీ ప్రభుత్వం ముఖ్యంగా దృష్టి సారిస్తోంది.' -సీపీ రాధాకృష్ణన్, ఉప రాష్ట్రపతి
విజయవాడ ఉత్సవ్ ద్వారా 3 వేల మంది కళాకారులకు 250 ప్రదర్శనలు చేసేందుకు అవకాశం లభించిందని కేంద్ర పర్యాటక, సాంస్కృతిక శాఖ మంత్రి గజేంద్ర సింగ్ షెకావత్ తెలిపారు. దీని వల్ల ఆథ్యాత్మిక పర్యాటకం పెరుగుతుందని, మన చారిత్రక నేపథ్యం నేటి, ముందు తరాలకు పరిచయమవుతుందన్నారు. పరిశుభ్రత, ఆధ్యాత్మికతలో విజయవాడ వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతోందన్నారు. దసరా సెలవుల్లో చిన్నారులతో కలిసి ఆహ్లాదకర వాతావరణంలో విజయవాడ ఉత్సవాలను ఆస్వాదిస్తన్నట్లు నగర ప్రజలు చెబుతున్నారు. ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహిస్తున్న ఉత్సవాలు ప్రతిఏటా నిర్వహించాలని కోరుతున్నారు.
'3 వేలకు పైగా కళాకారులతో 250కి పైగా సంప్రదాయ నృత్యాలు, జానపద కళలు, ఆధునిక నృత్య ప్రదర్శనలు, పండుగలంటే కేవలం పూజలే కాదు, ఆర్థికాభివృద్ధి, ఉపాధి కల్పన, సృజనాత్మకతకు గొప్ప అవకాశాలన్న విషయాన్ని స్పష్టం చేస్తున్నాయి. ఈ కార్యక్రమ నిర్వహణలో సీఎం చంద్రబాబు సమర్థ నాయకత్వాన్ని ప్రశంసించి తీరాలి.' - గజేంద్ర సింగ్ షెకావత్, కేంద్రమంత్రి
ప్రాధాన్యత తగ్గుతున్న కళకు విజయవాడ ఉత్సవ్లో అవకాశం - హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్న కళాకారులు
