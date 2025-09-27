ETV Bharat / state

ఆకట్టుకుంటున్న విజయవాడ ఉత్సవ్​ - ప్రత్యేక ఆకర్షణగా ​హెలీరైడ్​

దసరా పండుగ సందర్భంగా 11 రోజులపాటు విజయవాడ ఉత్సవ్ - వారాంతం కావడంతో భారీగా తరలివస్తున్న సందర్శకులు

Published : September 27, 2025 at 5:34 PM IST

Vijayawada Utsav 2025 6th Day Helicopter Ride : విజయవాడ ఉత్సవ్‌ సందర్శకులను ఉర్రూతలూగిస్తోంది. ఈ ఉత్సవ్​లో హెలీరైడ్​ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచిందని సందర్శకులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. లైవ్ కన్సర్ట్స్, ఆధ్యాత్మిక చింతన కార్యక్రమాలు, తోలుబొమ్మలాట, సాంఘిక నాటకాలు ఆహూతులను అలరించాయి. పున్నమి ఘాట్‌లోని స్టాళ్లలో కొండపల్లి బొమ్మలు, శాస్త్రీయ నృత్యాలు,గీతాలాపనలను అందరూ ఆస్వాదించారు.

కనకదుర్గమ్మ అమ్మవారి దసరా ఉత్సవాల సందర్భంగా ఇందిరాగాంధీ మున్సిపల్ స్టేడియంలో ఏర్పాటు చేసిన హెలీ రైడ్ పర్యాటకులను, నగర ప్రజలను అమితంగా ఆకర్షిస్తోంది. మెుత్తం 11 రోజుల ఉత్సవాల్లో భాగంగా ఈ రైడ్ నిర్వహిస్తున్నారు. గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా హెలీరైడ్​ను జనం ఆస్వాదిస్తున్నారు. ప్రజల నుంచి విశేష స్పందన వస్తోందని నిర్వహకులు చెబుతున్నారు. హెలీకాఫ్టర్​లో విహరిస్తూ బెజవాడ అందాలను ఆస్వాదించే అవకాశం కల్పించినందుకు ప్రభుత్వానికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నారు. వారంతం కావడంతో సందర్శకులు భారీగా తరలివచ్చి ఉత్సవాల్లో పాల్గొంటున్నారు.

విజయవాడ ఉత్సవ్​లో ​వీకెండ్​ వైబ్- ప్రత్యేక ఆకర్షణగా హెలీరైడ్​ (ETV)

హెలీ రైడ్​ ప్రత్యేకతలు ఏంటో తెలుసా?

  • విహంగ్​ అడ్వెంచర్స్​ తరుపు నుంచి హెలీరైడ్​ నిర్వహిస్తున్నారు.
  • ఆన్​లైన్​ ఆఫ్​లైన్​ ద్వారా దీనికోసం టికెట్​ బుక్​ చేసుకోవచ్చు.
  • ఉత్సవాల్లో సంబంధిత స్టాల్​ వద్ద టికెట్​ తీసుకోవచ్చు.
  • ఆన్​లైన్​లో కావాలంటే ఫోన్​ చెయ్యడం ద్వారా హెలీరైడ్​ అవకాశం పొందవచ్చని నిర్వాహకులు తెలుపుతున్నారు.
  • ఈ హెలీకాప్టర్​ రైడ్​ ద్వారా ప్రకాశం బ్యారేజీ, కృష్ణా నది, భనానీ ఐలాండ్​ సహా బెజవాడ నగరాన్ని విహంగ వీక్షణం ద్వారా ఆస్వాదించొచ్చని వారు వివరిస్తున్నారు.
  • ఈ రైడ్​ సుమారు పది నిమిషాలు ఉంటుందని పేర్కొన్నారు.

'ఈ హెలీ రైడ్​ ఏర్పాటు చెయ్యడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇంతకుముందు ఎప్పుడూ ఇలాంటి అనుభూతి పొందింది లేదు. ఉత్సవాల్లో ఇదే ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తుంది. విజయవాడను హెలీకాఫ్టర్​ నుంచి చూడటం ఎంతో గొప్ప అనుభూతి. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి విహంగ వీక్షణం మరిచిపోలేని జ్ఞాపకంగా మిగిలిపోతుంది. అంత ఎత్తు నుంచి అమ్మవారి ఆలయ దర్శనం చేసుకోవడం ఎంతో ఆనందంగా ఉంది.' -సందర్శకులు

శరన్నవరాత్రి సెలవుల్లో సూపర్​ సందడి : దసరా సెలవుల్లో చిన్నారులతో కలిసి ఆహ్లాదకర వాతావరణంలో విజయవాడ ఉత్సవాలను ఆస్వాదిస్తన్నట్లు నగర ప్రజలు చెబుతున్నారు. ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహిస్తున్న ఉత్సవాలు ప్రతిఏటా నిర్వహించాలని కోరుతున్నారు. అలాగే ఇక్కడ వివిధ రకాల స్టాల్స్​ నిర్వహిస్తున్న వారు సైతం, మంచి స్ఫందన లభిస్తుందని తెలుపుతున్నారు. తమ ఉత్పత్తులను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లడానికి ఇదొక మంచి అవకాశమని తెలిపారు.

శుక్రవారం జరిగిన విజయవాడ ఉత్సవాల్లో త్రిపుర గవర్నర్ ఇంద్రసేనారెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు. నగరానికి వచ్చిన ఆయన మెుదట కనకదుర్గమ్మను దర్శించుకున్నారు. అనంతరం పున్నమి ఘాట్‌లో జరుగుతున్న ఉత్సవాల్లో పాల్గొన్నారు. అనంతరం ఘాట్లలో ఏర్పాట్లు చేసిన స్టాల్స్ పరిశీంచారు. విజయవాడ ఉత్సవ్‌లో భాగంగా పున్నమిఘాట్, తుమ్మలపల్లి కళాక్షేత్రం, ఘంటసాల సంగీత కళాశాలల్లో ప్రదర్శించిన కళారూపాలు సందర్శకులను విశేషంగా ఆకట్టుకున్నాయి. పున్నమి ఘాట్‌లో గాయనీ గాయకులు గీతాలాపనలు అలరిస్తున్నాయి. నృత్య ప్రదర్శన, మహాభారత నృత్య రూపకం, కామాక్షి వయోలిన్‌ విన్యాసాలు, చెక్కభజనలు, కూచిపూడి నృత్యాలు, హరికథ, తోలుబొమ్మలాట, సాంఘిక నాటకాలు సందర్శకులను రంజింపజేస్తున్నాయి.

5వ రోజు ఉత్సాహంగా ఉత్సవ్ - ఓ వైపు కళాకారుల నృత్యాలు - మరోవైపు నోరూరించే ఫుడ్ స్టాల్స్‌

