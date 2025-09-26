అదరహో విజయవాడ ఉత్సవ్ - 4వ రోజు ఉర్రూతలూగించే పాటలు, కళాకారుల ప్రదర్శనలు
మైసూరు దసరా ఉత్సవాలకు తీసిపోని రీతిలో విజయవాడ ఉత్సవాలు - ఉర్రూతలూగించే పాటలు, సంస్కృతి తెలిపే కళాకారుల ప్రదర్శనలు, తెలుగునేల ఖ్యాతి చాటిచెప్పేలే కార్యక్రమాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 26, 2025 at 10:45 AM IST
Vijayawada Utsav 2025 4th Day in Punnami Ghat: మైసూరు దసరా ఉత్సవాలకు ఏ మాత్రం తీసిపోని రీతిలో విజయవాడ ఉత్సవాలు సాగుతున్నాయి. శరన్నవరాత్రుల నేపథ్యంలో తెలుగునేల ఖ్యాతి, విజయవాడ సంస్కృతి ప్రపంచానికి చాటి చెప్పేందుకు సొసైటీ ఫర్ వైబ్రెంట్ విజయవాడ, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, పర్యాటక శాఖల ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన విజయవాడ ఉత్సవ్ అద్వితీయంగా సాగుతోంది. 4వ రోజు జరిగిన ఉత్సవాల్లో స్పీకర్, ఉప సభాపతి పాల్గొన్నారు.
ఉర్రూతలూగించే పాటలు సంస్కృతి తెలిపే కళాకారుల ప్రదర్శనలతో విజయవాడ ఉత్సవాల్లో ఆకట్టుకుంటున్నాయి. శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాల సొబగులు, సాంస్కృతిక వైభవం, సంప్రదాయాల ఘనత ప్రతిబింబిస్తూ కన్నులపండువగా సాగుతోంది. ఇంద్రకీలాద్రి అమ్మవారి సన్నిధిలో మైసూరు తరహా వేడుకల శైలిని ప్రతిబింబించేలా ఉత్సవం రూపుదిద్దుకోవడం విశేషం. దసరా అంటే విజయవాడ, విజయవాడ అంటే దసరా అనే నినాదానికి తగినట్టుగానే ఉత్సవ్ను జరుగుతోందని అతిథులు అభిప్రాయపడ్డారు.
ప్రేక్షకులను కట్టిపడేసిన కళారూపాలు: 4వ రోజు పున్నమిఘాట్లో జరిగిన వేడుకల్లో శాసనసభ సభాపతి అయ్యన్నపాత్రుడు, ఉప సభాపతి రఘురామకృష్ణ రాజు పాల్గొని స్టాళ్లు పరిశీలించారు. అమర్నాథ్ తరహాలో హిమలింగాన్ని, భవాని విగ్రహాన్ని దర్శించారు. గత ఎన్నికల్లో నాస్తికులు, సైకోలు పోయారని అసలైన నాయకులు అధికారంలోకి వచ్చారని అన్నారు. నాయకుల పాలనలో రాష్ట్రం అన్ని రంగాల్లోనూ అభివృద్ధి చెందుతుందన్న నమ్మకం ఉందని సభాపతి ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. దసరా వేడుకలను స్ఫూర్తిగా తీసుకొని అంతకు మించిన స్థాయిలో చేయాలనుకోవడం దానిని అచరణలో పెట్టడం విజయవాడకే గర్వకారణమని ఉపసభాపతి రఘురామకృష్ణ రాజు కొనియాడారు.
విజయవాడ ఉత్సవ్లో కళారూపాలు కట్టిపడేశాయి. కామాక్షి బృందం చేసిన వయోలిన్ ప్రదర్శన అభిమానులను ఉర్రూతలూగించింది. మొత్తం ఉత్సవ్కు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. సమాజంతో ఉన్నత స్థానంలో ఉన్న మహిళలంతా చేనేత వస్త్రాలు ధరించి చేపట్టిన కళాత్మకం రాష్ట్రంలోని చేనేత వైభవానికి అద్దం పట్టింది. ఉత్తరాంధ్ర కళాకారులు చేసిన తప్పెట గుళ్లు, గ్రామీణ కళల ఔన్నత్యాన్ని ఆవిష్కరించాయి. : బెరం పార్కులో ఏర్పాటు చేసిన డ్రోన్ షో ఆద్యంతం ఆకట్టుకుంది. కార్యక్రమంలో ఘట్టమనేని ఆదిశేషగిరిరావు, ఎంపీ కేశినేని శివనాథ్ పాల్గొన్నారు.
''ఈ రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసం దుర్గమ్మ ఆశీస్సులు ఎప్పుడు ఉండాలని అని కోరారు. నాస్తికులు వెళ్లిపోయారు, అసలైన నాయకులు రాష్ట్రానికి వచ్చారని అన్నారు. వారి నాయకత్వంలో రాష్ట్రం అన్ని రంగాలలో అభివృద్ధి చెందుతుందని నాకు విశ్వాసం ఉంది.''- అయ్యన్నపాత్రుడు, శాసనసభ సభాపతి
''మన సంస్కృతిని మేళావించి మైసూర్ చాముండేశ్వరీ అమ్మవారి దసరా ఉత్సవాలు ఒక స్ఫూర్తిగా తీసుకుని అంతకు మించిన స్థాయిలో చేయాలనే ఆలోచన రావటం, దాన్ని ఇంత గొప్పగా రూపకల్పన చేశారు. ఇది మన విజయవాడకే గర్వకారణం.''- రఘురామకృష్ణరాజు, శాసనసభ ఉప సభాపతి
మూడోరోజు సందర్శకులను ఉర్రూతలూగించిన ఉత్సవ్ - ప్రత్యేక ఆకర్షణగా లైవ్ కన్సర్ట్స్, ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు
ప్రాధాన్యత తగ్గుతున్న కళకు విజయవాడ ఉత్సవ్లో అవకాశం - హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్న కళాకారులు