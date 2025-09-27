ETV Bharat / state

5వ రోజు ఉత్సాహంగా ఉత్సవ్ - ఓ వైపు కళాకారుల నృత్యాలు - మరోవైపు నోరూరించే ఫుడ్ స్టాల్స్‌

చూపురులను ఆద్యంతం ఆకట్టుకుంటున్న డ్రోన్‌ షో - నగరవాసులను ఆకట్టుకుంటున్న నోరూరించే ఫుడ్ స్టాల్స్‌ - రాష్ట్ర ప్రభుత్వంపై త్రిపుర గవర్నర్‌ ఇంద్రసేనారెడ్డి ప్రశంసలు

Vijayawada Utsav 2025 5th Day in Punnami Ghat
Vijayawada Utsav 2025 5th Day in Punnami Ghat (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 27, 2025 at 8:43 AM IST

Vijayawada Utsav 2025 5th Day in Punnami Ghat: ఉర్రూతలూగించే డ్యాన్సులు సంగీత ప్రియులను మైమరిపించే పాటలు. చూపురులను ఆకట్టుకునే డ్రోన్‌షోలతో విజయవాడ ఉత్సవ్ ఉత్సాహంగా సాగుతోంది. ఓ వైపు కళాకారుల నృత్య ప్రదర్శనలు, మరోవైపు నోరూరించే ఫుడ్ స్టాల్స్‌ నగరవాసులతో పాటు పర్యాటకులనూ ఆకట్టుకుంటున్నాయి. నభూతో నభవిష్యత్‌ అనే రీతిలో సాగుతున్న కార్యక్రమానికి త్రిపుర గవర్నర్ ఇంద్రసేనారెడ్డి హాజరయ్యారు. వికసిత్‌ భారత్‌ సాధనలో సంస్కృతులను పరిరక్షించడం ఒక భాగమని ఆ దిశలో ఏపీ సర్కారు పయనించటంపై ఆనందం వ్యక్తం చేశారు.

దసరా సందర్భంగా నగరంలో జరుగుతున్న విజయవాడ ఉత్సవ్‌ కార్యక్రమానికి జనం పోటెత్తుతున్నారు. పున్నమి ఘాట్, తుమ్మలపల్లి కళాక్షేత్రం, ఘంటసాల సంగీత కళాశాలలో శుక్రవారం సాయంత్రం ప్రారంభమైన వేడుకులు అర్థరాత్రి వరకు చూపురులను అలరించాయి. స్థానికులే కాకుండా ఇతర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన జనాలు వేడుకలు చూసేందుకు ఆసక్తి చూపారు. గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా ఉత్సవాలు నిర్వహిస్తుండటంతో పండుగ వేళ బంధువుల ఇళ్లకు వచ్చి ఈవెంట్స్ ఆస్వాదిస్తున్నారు.

5వ రోజు ఉత్సాహంగా ఉత్సవ్ - ఓ వైపు కళాకారుల నృత్య ప్రదర్శనలు - మరోవైపు నోరూరించే ఫుడ్ స్టాల్స్‌ (ETV)

వికసిత్‌ భారత్‌ సాధనలో: శుక్రవారం జరిగిన విజయవాడ ఉత్సవాల్లో త్రిపుర గవర్నర్ ఇంద్రసేనారెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు. నగరానికి వచ్చిన ఆయన మెుదట కనకదుర్గమ్మను దర్శించుకున్నారు. అనంతరం పున్నమి ఘాట్‌లో జరుగుతున్న ఉత్సవాల్లో పాల్గొన్నారు. అనంతరం ఘాట్లలో ఏర్పాట్లు చేసిన స్టాల్స్ పరిశీంచారు. పండుగల ద్వారానే ఆచారాలు, సంప్రదాయాలు వ్యాపిస్తాయని ఇంద్రసేనారెడ్డి అన్నారు. దేశవ్యాప్తంగా ఆలయాలను మోదీ ప్రసాద్‌ కార్యక్రమం ద్వారా అభివృద్ధి చేస్తున్నారని గుర్తు చేశారు. వికసిత్‌ భారత్‌ సాధనలో సంస్కృతులను పరిరక్షించడంలో భాగంగా ప్రభుత్వం పయనించడం ఆనందంగా ఉందని కొనియాడారు.

విజయవాడ ఉత్సవ్‌కు వచ్చిన వారంతా వేడుకలను చూస్తూనే అక్కడ ఏర్పాటు చేసిన ఫుడ్ స్టాల్స్‌లో రుచులను ఆస్వాదిస్తున్నారు. ఒకేచోట అన్నీ రకాలూ లభ్యం కావటంతో ఆహార ప్రియులు క్యూ కడుతున్నారు. గతంలో ఎన్నడూ చూడని వేడుకలని ప్రభుత్వం అద్భుతంగా నిర్వహిస్తోందని చెబుతున్నారు. తమ ఉత్పత్తులు విక్రయించుకునేందుకు ప్రభుత్వమే వేదికను ఏర్పాటు చేయటం సంతోషకరమని స్టాల్స్ ప్రతినిధులు చెబుతున్నారు. శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాల్లో భాగంగా పున్నమిఘాట్‌లో డ్రోన్లతో ప్రదర్శన నిర్వహించారు. వివిధ రకాల అమ్మవారి ఆకృతులతో నిర్వహించిన డ్రోన్ల ప్రదర్శన అబ్బురపరిచింది. కనకదుర్గ, మహాలక్ష్మి, అమ్మవారి హారం, గౌతమ బుద్దుడి రూపాల్లో డ్రోన్లతో ఆకట్టుకునేలా ప్రదర్శన నిర్వహించారు.

'దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రముఖ దేవాలయాలు అన్నింటిని ప్రసాద్ కార్యక్రమం ద్వారా మోదీ అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. కూచిపూడి నాట్యం, కొండపల్లి బొమ్ములు, నూజివీడు వీణ వంటి వైభవమైన కళా సంస్కృతి కార్యక్రమాలు విజయవాడ ఉత్సవ్​లో ఏర్పాటు చేసినందుకు ఎంతో సంతోషకరమైన విషయం.' - ఇంద్రసేనారెడ్డి, త్రిపుర గవర్నర్

విజయవాడలో సాయంత్రం నుంచి నగరం సప్తవర్ణ శోభితమయ్యింది.ఇంద్రకీలాద్రి దుర్గమ్మ ఆలయం, పరిసరాలు, మల్లికార్జున మండపం, గాలి గోపురంతో పాటు కనకదుర్గ ఫ్లైఓవర్‌, ప్రకాశం బ్యారేజీ ప్రాంతాలు వెలుగులు విరజిమ్ముతున్నాయి. కృష్ణాతీరం, కనకదుర్గ పైవంతెన, ఆర్టీసీ బస్టాండ్‌ పరిసరాల్లో నిలుచుని నగర అందాలను ఆస్వాదిస్తున్నారు. సాయంత్రం సమయంలో కృష్ణవేణికి ఇస్తున్న నవహారతులు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తున్నాయి.

అదరహో విజయవాడ ఉత్సవ్‌ - 4వ రోజు ఉర్రూతలూగించే పాటలు, కళాకారుల ప్రదర్శనలు

మూడోరోజు సందర్శకులను ఉర్రూతలూగించిన ఉత్సవ్‌ - ప్రత్యేక ఆకర్షణగా లైవ్ కన్సర్ట్స్, ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు

