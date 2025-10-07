ప్రాణాంతకంగా విజయవాడ - హైదరాబాద్ రహదారి - 80 కిలో మీటర్ల దారిలో నిర్మాణ లోపాలు
గరికపాడు నుంచి విజయవాడ వరకు నిర్మాణంలో లోపాలు - అడుగడుగునా ప్రాణాంతకంగా జాతీయరహదారి
Dangerous turn at Gollapudi in Vijayawada: ‘‘అభివృద్ధికి చిహ్నాలు రహదారులే అని చెప్పవచ్చు. వీటిని భవిష్యత్తు అవసరాలకు అనుగుణంగా నిర్మిస్తేనే కొన్ని ఏళ్లపాటు అక్కరకొస్తాయి. రోజురోజుకు పెరుగుతున్న వాహన రద్దీకి అనుగుణంగా రోడ్లను రూపొందించాలి. విజయవాడ - హైదరాబాద్ జాతీయ రహదారిని నాలుగు వరుసలుగా విస్తరించినా చాలా సమస్యలు అపరిష్కృతంగానే మిగిలాయి. ఎప్పుడు ఏ ప్రమాదం జరుగుతుందో అనే ఆందోళన ఉంది. 20 ఏళ్ల కిందట అవసరాలకు తగినట్లు రూపొందించినవి కావడమే కారణమని చెప్పవచ్చు. ప్రస్తుత అవసరాలకు అనుగుణంగా చాలా చోట్ల సర్వీసు రోడ్లు, అండర్పాస్లు లేకపోవడంతో రహదారి ప్రాణాంతకంగా మారింది.’’
డిజైన్ లోపమే శాపం: ఆంధ్రా సరిహద్దులోని గరికపాడు నుంచి విజయవాడ వరకు 80 కిలోమీటర్ల మేర ఉన్న ఈ రహదారి నిర్మాణంలో లోపాలు, మానవ తప్పిదాలు, అతివేగం, డ్రైవర్ల నిర్లక్ష్యం కారణం అవుతున్నాయి. అప్పట్లో రహదారి గ్రామాల మధ్య నుంచి వెళ్లేలా నిర్మించారు. చాలా చోట్ల బైపాస్లు లేవు. ఫలితంగా, ప్రజలు ఇంటి నుంచి బయటకు వస్తే, వారు నేరుగా జాతీయ రహదారిపైకి అడుగుపెట్టాల్సిందే. నిత్యం రద్దీగా ఉండే ఈ రహదారి అనేక కుటుంబాలకు అంతులేని శోకాన్ని మిగులుస్తోంది.
అడుగడుగునా ప్రాణాంతకమే:
- జాతీయ రహదారిని ఐతవరాన్ని రెండు భాగాలుగా చేస్తూ వెళ్తుంది. ఎక్కడా బైపాస్, అండర్ పాస్, సర్వీసు రోడ్డు లేదు. అలాగే చాలా ఇళ్లు రహదారిని ఆనుకుని ఉంటాయి. ఇది అత్యంత ప్రమాదకరంగా మారింది. ప్రతి పనికీ నేషనల్ హైవే ఎక్కాల్సిందే.
- కీసర టోల్ ప్లాజా ప్రమాదాలకు నిలయంగా మారింది. ఒకవైపు గండేపల్లి, మరోవైపు పెండ్యాల, వేములపల్లి వెళ్లే దారులు ఉన్నాయి. స్థానికుల వాహనాలు టోల్ ప్లాజా వద్ద జాతీయ రహదారి పైకి చేరుకునే క్రమంలో వేగంగా వచ్చే వాహనాలు ఢీకొని తరచూ ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి.
- కంచికచర్లకు సమీపంలోని పేరకలపాడు స్టేజ్, ఇక్కడే ఇంజినీరింగ్ కళాశాల ఉంది. పేరకలపాడు వెళ్లేందుకు కంచికచర్ల నుంచి వచ్చే వాహనాలు నేషనల్ హైవేను దాటేటప్పుడు సరైన రక్షణ ఏర్పాట్లు లేవు. అదే విధంగా తరచూ ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. రాత్రుళ్లు అయితే ఇక్కడ మరింత ప్రమాదకరంగా ఉంటోంది.
- గొల్లపూడిలోని వెంకటేశ్వర ఫౌండ్రీ వద్ద రహదారి పై ఓ మలుపు ఉంది. ఇక్కడా ఎక్కువగా ప్రమాదాలు సంభవిస్తున్నాయి. దగ్గరికి వచ్చే వరకూ మలుపు కనిపించదు. దాని కారణంగా వేగంగా వచ్చే వాహనాలు డివైడర్ను ఢీకొంటున్నాయి.
216 హెచ్ హైవేకు డీపీఆర్ సిద్ధం - నాలుగు లేన్లుగా రహదారి
Hyderabad To Vijayawada National Highway 65 : ఇప్పటికే హైదరాబాద్ - విజయవాడ ఎన్హెచ్-65 విస్తరణలో భాగంగా గొల్లపూడి నుంచి పున్నమిఘాట్ వరకు భారీ ఫ్లై ఓవర్ నిర్మాణం చేపట్టాలని భావించారు. తాజాగా ఎన్హెచ్-65 రహదారి విస్తరణ గొల్లపూడి వరకు పరిమితం చేయకుండా భవానీపురంలోని పున్నమిఘాట్ వరకు కొత్తగా విస్తరిస్తున్న నేపథ్యంలో మళ్లీ కొత్తగా ఏర్పాటు చేసే 4 కిలోమీటర్లు పొడవున ఫ్లై ఓవర్ నిర్మాణం చేపట్టాలని ప్రతిపాదించారు. దీంతో పాటు ఇబ్రహీంపట్నంలోనూ ఓ పైవంతెన నిర్మాణం చేపట్టనున్నారు. ఈ ప్రతిపాదనలు ఆమోదం పొందితే నగర ప్రజల ట్రాఫిక్ కష్టాలు తీరనున్నాయి.
