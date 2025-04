ETV Bharat / state

డేటింగ్ యాప్​లో లవ్ అంటూ లాక్ చేస్తాడు - ఆపై అందినకాడికి దోచేస్తాడు - DATING APP FRAUD CASE IN MACHAVARAM

Dating App Fraud Case in Machavaram ( ETV Bharat )

Published : April 26, 2025 at 4:27 PM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Dating App Fraud Case in Machavaram : నేటి యువత 24 గంటలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో గడుపుతున్నారు. ఇన్​స్టాగ్రామ్​, ఫేస్​బుక్​, ఎక్స్​ అంటూ అనేక రకాల యాప్​లను ఉపయోగిస్తున్నారు. అదేవిధంగా డేటింగ్ యాప్​లు కూడా వినియోగిస్తున్నారు! ఇలాంటి డేటింగ్ యాప్​ల వలలో పడి ఎంతో మంది యువతీయువకులు మోసపోతున్నారు. తాజాగా వారిద్దరికి ఓ డేటింగ్ యాప్​లో పరిచయమైంది. ఫోన్ నంబర్లు ఇచ్చిపుచ్చుకున్నారు. కొంతకాలం సజావుగా సాగింది.

ఈ క్రమంలోనే ఓ రోజు ఇద్దరూ కలవాలని నిర్ణయించుకున్నారు. ఇందులో భాగంగా అతను ఓ హూటల్లో రూమ్​ బుక్ చేశాడు. సదరు యువతి ఆ గదికి వెళ్లింది. అక్కడే అతడు తన వక్రబుద్ధిని బయటపెట్టాడు. అమ్మాయిని కత్తితో బెదిరించి ఆమె దగ్గర ఉన్న నగదు, బంగారు ఆభరణాలను తీసుకొని అక్కడి నుంచి పరారయ్యడు. దీంతో మోసపోయానని గ్రహించిన బాధితురాలు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. ఈ ఘటన విజయవాడలో చోటుచేసుకుంది.

Man Cheats Girl in Name of Love : బాధితురాలి ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టిన మాచవరం పోలీసులు నిందితుడిని అరెస్ట్ చేశారు. దీనికి సంబంధించిన వివరాలను విజయవాడ సెంట్రల్ జోన్ ఏసీపీ దామోదర్ మీడియాకు వెల్లడించారు. కోనసీమ జిల్లాకు చెెందిన ఓ అమ్మాయి ఉద్యోగ నిమిత్తం విజయవాడలో ఉంటోంది. ఆమెకు ఓ డేటింగ్ యాప్​లో బాపట్లకు చెందిన కిలారు నాగతేజతో పరిచయమైంది. ప్రేమ పేరుతో ఆమెకు మాయమాటలు చెప్పాడు. సుమారు కొన్ని నెలలుగా మాట్లాడుకుంటున్నారు.

ఈ నేపథ్యంలోనే ఈ నెల 22న ఇద్దరూ కలవాలని నిర్ణయించుకున్నారు. ఇందుకోసం ఓ హోటల్లో కిలారు నాగతేజ గది బుక్ చేశాడు. అక్కడికి ఆ అమ్మాయి వెళ్లింది. రూమ్​లోకి వెళ్లగానే యువతిని కత్తితో బెదిరించి బంగారు ఆభరణాలను తీసుకున్నాడు. అనంతరం ఆమెను బంధించి అక్కడి నుంచి పరారయ్యాడు. కాసేపటకి తేరుకున్న బాధితురాలు మాచవరం పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. దీనిపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టామని ఏసీపీ దామోదర్ వివరించారు.